https://ukraina.ru/20220907/1038520750.html

Путин на ВЭФ. В стремлении сделать Россию изгоем Запад превратил её в мирового лидера

Путин на ВЭФ. В стремлении сделать Россию изгоем Запад превратил её в мирового лидера - 07.09.2022 Украина.ру

Путин на ВЭФ. В стремлении сделать Россию изгоем Запад превратил её в мирового лидера

В пленарной сессии Восточного экономического форума-2022 участников больше, чем в доковидном 2019 году: президент РФ Владимир Путин, председатель постоянного... Украина.ру, 07.09.2022

2022-09-07T12:46

2022-09-07T12:46

2022-09-07T14:13

эксклюзив

владимир путин

экономический форум

санкции

запад

азия

экономика

доллар

зерно

украина

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В пленарной сессии Восточного экономического форума-2022 участников больше, чем в доковидном 2019 году: президент РФ Владимир Путин, председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ присутствуют на сцене, а премьер-министры Индии, Малайзии и Вьетнама — Нарендра Моди, Исмаил Сабри Якоб, Фам Минь Чинь — прислали видеообращения к участникам. В совокупности они представляют интересы более 3 млрд человек.Хотели навредить России, а сделали хуже только себеВ начале своего выступления российский лидер отметил, что на смену эпидемии COVID-19 пришли иные вызовы глобального характера, несущие угрозу для всего мира: санкционная лихорадка Запада, его агрессивные попытки навязать другим странам модель поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле.Если несколько месяцев назад западные компании наперегонки заявляли об уходе с российского рынка, тем самым рассчитывая нанести удар по РФ, то сейчас один за одним закрываются предприятия в Европе из-за разрыва деловых связей с Россией. По словам Путина, качество жизни европейцев, социально-экономическая стабильность Европы бросаются в топку «санкционной печи», приносятся в жертву ради сохранения диктатуры США в мировых делах, а катализатором санкционных процессов стало ускользающее доминирование Соединённых Штатов Америки в глобальной экономике и политике, их упрямое желание, или даже неспособность западных элит увидеть, признать объективные факты«Неудивительно, если по итогам нишу европейского бизнеса как на континенте, так и на глобальном рынке в целом в результате займут их американские покровители. Они-то, преследуя свои интересы, никогда ни в чем себя не ограничивают и не стесняются при достижении своей цели», — заявил президент РФ.В попытке противостоять ходу истории страны Запада подорвали ключевые опоры мировой экономической системы, которая выстраивалась на протяжении столетий, подчеркнул Путин: утрачено доверие к доллару, евро и фунту стерлингов как к валютам, в которых можно проводить расчёты, хранить резервы, номинировать активы, от использования таких ненадёжных, скомпрометировавших валют отказывается не только Россия, а даже союзники США — статистика показывает, что они постепенно снижают свои долларовые авуары, снижается и объём расчётов в долларах, и накопления.Кроме того, недальновидные действия западных политиков подстегнули глобальную инфляцию, она уже обновила многолетние рекорды в развитых экономиках. На сегодняшний день инфляция в России находится на уровне около 14%, а по итогам года составит порядка 12%, но в отличие от западных экономик демонстрирует тенденцию на понижение. По оценке экспертов, ко второму кварталу 2023 года показатели должны выйти к целевым 4—6%. Для сравнения Путин привёл уровень инфляции в ряде западных стран: в США по итогам июля — 8,5%, Германии — 7,9%, Бельгии — 9,9%, Нидерландах — 12%, Латвии — 20,8%, Литве — 21,1%, Эстонии — 25,2%, — при этом идёт тренд к повышению.«Россия справляется с экономической, финансовой и технологической агрессией Запада. Я говорю именно об агрессии, по-другому это не назвать. Стабилизирован валютный и финансовый рынок России, снижается инфляция, уровень безработицы находится на историческом минимуме — меньше 4%. Оценки и прогнозы экономической динамики, в том числе со стороны предпринимателей, гораздо более оптимистичны, чем были в начале весны. В целом экономическая ситуация стабилизировалась, однако, конечно, мы видим и проблемы в ряде отраслей и регионов, на отдельных предприятиях в стране, особенно на тех, которые были завязаны на поставках в Европе и поставляли туда свою продукцию», — сказал президент.А большинство беднейших стран может пережить настоящую трагедию из-за роста цен на глобальных рынках, который провоцируют развитые страны, скупая важнейшие продовольственные товары, и утраты доступа к этой продукции. Недооценивать опасность этой ситуации нельзя: если в 2019 году, по данным ООН, острую нехватку продовольствия испытывали 135 млн человек в мире, то сейчас — 345 млн, то есть в 2,5 раза больше.Украинский обман всемирного масштабаДля предотвращения глобального голода много говорилось о необходимости разблокировки зерна, находящегося в украинских портах, и Россия сделала всё, чтобы оно было вывезено, и были обеспечены интересы голодающих стран, однако в результате европейцы, продолжая действовать как колонизаторы, обманули беднейшие государства, подчеркнул Путин.В подтверждение этого президент привёл статистические данные: «Если исключить Турцию как страну-посредника, то практически всё зерно, вывозимое с Украины, направлено не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны Евросоюза. По Всемирной программе продовольствия ООН, которая как раз и подразумевает помощь самым нуждающимся странам, было загружено всего 2 корабля. Подчеркну: только 2 из 87. На них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из двух миллионов тонн. Это всего 3%, которые отправлены в развивающиеся страны».Российский лидер предупредил, что при таком подходе масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать и способно привести к небывалой гуманитарной катастрофе«К такой ситуации привели безрассудные шаги США, Британии и Евросоюза, которые одержимы иллюзорными политическими идеями, а благополучие своих собственных граждан и уже тем более людей за пределами так называемого "золотого миллиарда" они задвигают вообще на задний план, что неминуемо заведет западные страны в тупик экономического и социального кризиса», — добавил Путин.Реализация зерновой сделки станет одной из тем переговоров президентов РФ и Турции на полях саммита ШОС в Самарканде 15-16 сентября. Путин допустил, что обсудит с Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность ограничить направление вывоза продовольственной продукции с Украины в Европу, раз она не поступает реально нуждающимся странам.Для Киева заявление Путина стало неожиданным. Именно так отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщило агентство Reuters.Несколькими часами ранее в Нью-Йорке постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН обратил внимание на тот факт, что та часть зерновой сделки, которая касается экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает — ни единому российскому судну пока не удалось вывезти зерно на экспорт, поэтому не исключено, что по истечению срока действия — в ноябре — сделка будет свёрнута.Турецкий дипломатический источник РИА «Новости» сообщил, что Анкара не получала от Москвы обращений по поводу возможности отказа от продления сделки, но её возражения понимает. По его словам, турецкая сторона неоднократно выражала свою позицию о необходимости выхода российских грузов на мировые рынки, это часть сделки, и заявляла о готовности оказать содействие в случае необходимости.Тем не менее, сообщил Путин, подвижки в лучшую сторону уже есть: порты, через которые РФ осуществляла и осуществляет отгрузки, начинают выводить из-под действия санкций — однако ограничения, которые всё-таки мешают российской стороне работать с точки зрения обеспечения интересов всех потребителей на мировых продовольственных рынках, сохраняются, что провоцирует дальнейший рост цен на мировых рынках.«Формально наши удобрения — как бы с них сняты санкции, так же как с продовольствия, но фактически ограничения существуют. Это такая хитро сделанная, сложная ситуация, когда против продуктов напрямую санкций нет, но есть ограничения, связанные с логистикой, с фрахтом судов, с проводкой денег, со страхованием», — отметил президент РФ.По просьбе модератора панельной сессии Путин прокомментировал ситуацию на Украине — в своей речи президент не затрагивал её, поскольку, как объяснил, Украина не относится к Азиатско-Тихоокеанскому региону, которому посвящён форум во Владивостоке. Главу государства спросили, что Россия потеряли и приобрела в результате начала специальной военной операции.«Я думаю, что ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. С точки зрения приобретения могу сказать, что главное приобретение — укрепление нашего суверенитета, и это неизбежный результат того, что сейчас происходит. Хочу ещё раз подчеркнуть: мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Начались военные действия в 2014 году, после государственного переворота на Украине тех, кто не хотел нормального, мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа», — ответил Путин.По его словам, спецоперация — это зеркальный ответ на происходящее на Украине в течение нескольких лет, и Россия сделала это сознательно, все её действия направлены на помощь жителям Донбасса, и осуществляется она в полном соответствии со статьёй 51 Устава ООН о самозащите.Мир меняется в пользу РоссииПосле специальной военной операции РФ на Украине мир уже не будет прежним.Путин констатировал, что в системе международных отношений за последнее время произошли тектонические изменения: существенно возросла роль динамичных, перспективных государств и регионов мира, прежде всего, Азиатско-Тихоокеанского региона, страны которого стали новыми центрами экономического и технологического роста, точками притяжения кадров, капиталов, производств. Российский президент отметил, что за последние 10 лет ВВП стран Азии ежегодно рос приблизительно на 5%, тогда как мировой — на 3%, в США — 2%, в ЕС — на 1,2%, в результате доля экономик Азии в глобальном ВВП будет расти и вырастет с 37,1% в 2015 году до 45% в 2027 году, и дальше наверняка этот тренд будет сохраняться.«Происходит определённая поляризация и в мире, и внутри страны. Я считаю, что это пойдёт только на пользу, потому что всё ненужное, вредное и всё, что нам мешает идти вперёд, будет отторгнуто, мы будем набирать обороты, темпы развития», — уверен Путин.«Несмотря на это, западные страны стремятся сохранить прежний, выгодный только им мировой порядок, заставить всех жить по пресловутым правилам, которые сами же выдумали, сами и регулярно нарушают, постоянно эти правила меняют под себя, в зависимости от складывающейся текущей конъюнктуры. При этом нежелание других стран подчиняться такому диктату и произволу вынуждают западные элиты попросту говоря срываться, принимать близорукие, авантюрные решения и с точки зрения мировой безопасности, политики, и с точки зрения экономики», — заявил президент.Не приемлет разрушительную логику санкций в том числе абсолютное большинство государств Азиатско-тихоокеанского региона. Ранее американское издание Business Insider написало, что именно отказ Китая и Индии присоединиться к антироссийским санкциям сорвали планы Запада по экономическому краху РФ.Тем временем в Пекине посол РФ в КНР Андрей Денисов, отвечая на вопрос журналистов, почему среди простых китайцев действия России на Украине находят понимание и поддержку, объяснил, что Запад настолько уверовал в своё превосходство, что совершенно открыто заявляет о своих целях в отношении Китая, поэтому то, что происходит с нами, и наша реакция, вызывает понимание со стороны китайцев. Общественность КНР испытывает понимание и уважение к тому, что Россия находит в себе силы защищать собственные интересы по возможности мирными средствами, но если есть необходимость, то приходится применять военную силу, а в случае РФ такая необходимость назрела самым очевидным образом, добавил дипломат.«Как бы ни хотелось кому-то изолировать Россию, сделать это, как мы и всегда об этом говорили, невозможно. Достаточно просто посмотреть на карту. Используя наши естественные конкурентные преимущества, мы продолжим наращивать свой транспортный потенциал, расширять сеть автомобильных и железных дорог, строить новые подходы к морским терминалам и увеличивать их мощность. Россия — суверенное государство, мы всегда будем защищать свои национальные интересы, проводя самостоятельную политику, и ценим эти же качества в партнёрах, которые на протяжении многих лет демонстрируют надежность и ответственность в ходе торгового, инвестиционного и другого сотрудничества», — заявил Путин.Мьянма гордится мировым лидерством РоссииПленарная сессия с участием Путина началась позже запланированного, поскольку к тому времени ещё продолжались переговоры российского лидера с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном.На встрече мьянманский лидер сказал, что считает Россию великой страной, и отметил интенсивное развитие двусторонних отношений на протяжении последних 20 лет."Почти 30 лет назад у вас тоже были сложные времена, но из этих времен вы уже вышли и с Вашей помощью страна развивается активно. Я очень горжусь за Вас. Когда Вы стали управлять страной, Россия, можно сказать, стала на первом месте в мире. И мы бы называли Вас не лидером России, а лидером мира, потому что Вы контролируете и организуете стабильность во всём мире", - заявил Мин Аун Хлайн.В свою очередь Путин поблагодарил своего визави, неоднократно бывавшего в России в разных качествах, за приезд на Восточный экономический форум и также отметил позитивное развитие двусторонних отношений, и пусть в абсолютных величинах объём торгово-экономических связей пока скромный ($355,1 млн), но тенденция очень хорошая – рост в 2,4 раза за первое полугодие текущего года. РФ поставляет в Мьянму в основном машины, оборудование и транспортные средства, продукцию химической промышленности, продовольственные товары, минеральное сырьё, металлы, а импортирует текстильные изделия и сельскохозяйственную продукцию.В интервью РИА Новости на полях форума Мин Аун Хлайн сообщил, что его страна начала закупать российские нефтепродукты, через несколько дней поступит первая партия дизельного топлива, и выразил желание платить за энергоресурсы в рублях.Кроме того, Мьянма может расширить ассортимент импортируемой из РФ военной техники, сейчас этот список включает самолёты МиГ-29, Як-130 и Су-30СМЭ, вертолёты Ми-24 и Ми-35П, ЗРК "Печора-2М", радиолокационные станции, бронетанковую технику, артиллерийские системы, а в январе 2021 года подписан контракт на поставку зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". Обслуживание и модернизация техники проводится в созданном на территории Мьянмы совместном сервисном техническом центре по обслуживанию всех видов техники, как авиации, так и бронетанковой техники."Сотрудничество в сфере военно-технического сотрудничества развивалось и продолжает развиваться. Вооружения и техника России по качеству стоят на первом месте и полностью покрывают наши потребности. Они очень помогают в расширении обороноспособности нашей страны", - подчеркнул премьер-министр.После завершения работы во Владивостоке делегация Мьянмы в составе 72 человек во главе с Мин Аун Хлайном отправится в Бурятию, кроме того, программа визита главы правительства в Россию предусматривает поездку в Иркутск, посещение космодрома Восточный, крупных промышленных предприятий и российских вузов.Такое тесное сотрудничество Москвы и Нейпьидо очень не нравится Соединённым Штатам, поскольку, как объяснил премьер-министр Мьянмы, они стремятся разбалансировать мировую стабильность и создать однополярный мир, а вмешательство в дела других стран всегда осуществляют под предлогом демократии, прав человека и созданием зависимости от доллара. Он также обратил внимание на помощь со стороны американцев оппозиционным силам в Юго-Восточной Азии."И США поддерживали их, именно чтобы не было стабильности в регионе. История всё помнит, это стало причиной многих конфликтов. На сегодняшний день на территории США проживают и получают помощь и поддержку оппозиционеры, которые создают нестабильности в различных странах в нашем регионе. Если провести сравнительный анализ, ни ранее СССР, ни позже Россия никогда не принимала у себя таких людей - если в чужой стране конфликты, они должны решать их сами", - заявил Мин Аун Хлайн.

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Евгения Кондакова

эксклюзив, владимир путин, экономический форум, санкции, запад, азия, экономика, доллар, зерно, украина, изоляция