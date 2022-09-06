https://ukraina.ru/20220906/1038496383.html

В центре Бердянска прогремел взрыв – власти

В центре Бердянска прогремел взрыв – власти - 06.09.2022 Украина.ру

В центре Бердянска прогремел взрыв – власти

В освобожденном Бердянске возле городской администрации прогремел взрыв, сообщает 6 сентября член ВГА Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале

2022-09-06T15:17

2022-09-06T15:17

2022-09-06T15:21

новости

бердянск

рогов

обстрелы

взрыв

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Информации о погибших или раненых на данный момент нет.Обстоятельства происшествия выясняются. По информации анонимного источника Украина.ру. было совершено покушение на одного из членов местной администрации.СМИ также сообщают о стрельбе в центре города, но эта информация не подтверждена властями.Ранее Рогов сообщил об обстреле Энергодара со стороны ВСУ. В результате попаданий, город был обесточен. Ведутся работы по восстановлению подачи электроэнерги.

https://ukraina.ru/20220906/1038484569.html

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2022

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новости, бердянск, рогов, обстрелы, взрыв