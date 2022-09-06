https://ukraina.ru/20220906/1038496383.html
В центре Бердянска прогремел взрыв – власти
В центре Бердянска прогремел взрыв – власти - 06.09.2022 Украина.ру
В центре Бердянска прогремел взрыв – власти
В освобожденном Бердянске возле городской администрации прогремел взрыв, сообщает 6 сентября член ВГА Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале
2022-09-06T15:17
2022-09-06T15:17
2022-09-06T15:21
новости
бердянск
рогов
обстрелы
взрыв
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Информации о погибших или раненых на данный момент нет.Обстоятельства происшествия выясняются. По информации анонимного источника Украина.ру. было совершено покушение на одного из членов местной администрации.СМИ также сообщают о стрельбе в центре города, но эта информация не подтверждена властями.Ранее Рогов сообщил об обстреле Энергодара со стороны ВСУ. В результате попаданий, город был обесточен. Ведутся работы по восстановлению подачи электроэнерги.
https://ukraina.ru/20220906/1038484569.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бердянск, рогов, обстрелы, взрыв
Новости, Бердянск, Рогов, обстрелы, взрыв
В центре Бердянска прогремел взрыв – власти
15:17 06.09.2022 (обновлено: 15:21 06.09.2022)
В освобожденном Бердянске возле городской администрации прогремел взрыв, сообщает 6 сентября член ВГА Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале
В Бердянске громко. В центральной части города прозвучал взрыв.
Информации о погибших или раненых на данный момент нет.
Обстоятельства происшествия выясняются. По информации анонимного источника Украина.ру. было совершено покушение на одного из членов местной администрации.
СМИ также сообщают о стрельбе в центре города, но эта информация не подтверждена властями.
Ранее Рогов сообщил об обстреле Энергодара со стороны ВСУ. В результате попаданий, город был обесточен. Ведутся работы по восстановлению подачи электроэнерги.