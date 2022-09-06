https://ukraina.ru/20220906/1038495217.html

Лиз Трасс: кто она

Лиз Трасс: кто она - 06.09.2022 Украина.ру

Лиз Трасс: кто она

Третья после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй женщина-премьер-министр Великобритании

2022-09-06T14:41

2022-09-06T14:41

2022-09-06T15:31

новости

трасс (лиз трасс)

великобритания

премьер-министр

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Мэри Элизабет Трасс родилась 26 июля 1975 года в Оксфорде. Окончила Мертон-колледж Оксфордского университета в 1996 году.В 1996 году вступила в Консервативную партию Великобритании. В 2010 и 2015 годах избиралась в Палату общин от округа Юго-Западный Норфолк.В правительстве Дэвида Кэмерона (2010-2016 гг.) занимала должности от помощника министра образования до министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.В правительстве Терезы Мэй (2016-2019 гг.) - министр юстиции и первый в истории британского кабинета министров женщина-лорд-канцлер; главный секретарь казначейства.В правительстве Бориса Джонсона (2019-2022 гг.) - министр внешней торговли, председатель Торгового совета Великобритании; министр по делам женщин и равенства; министр иностранных дел Великобритании.5 сентября выиграла на выборах лидера Консервативной партии у канцлера казначейства Риши Сунака.В избирательной кампании обещала снизить налоги в первый же день ее избрания премьер-министром, снизить растущую инфляцию в стране, развивать свободную торговлю.Трасс и РоссияВ феврале 2022 года Лиз Трасс посетила Москву как глава британской дипломатии. На встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым попросила отвести от границы с Украиной российские войска. Лавров объяснил, что войска находятся на территории России и ничего не нарушают. - Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями? - спросил Лавров.- Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими регионами, - ответила Трасс.Трасс обещала обеспечить поражение России в специальной военной операции на Украине в случае избрания премьер-министром. После избрания Трасс премьер-министром Великобритании, Лавров посоветовал Лондону наладить отношения с ближайшими соседями, а не компенсировать утрату влияния в Европе за счет Украины.

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новости, трасс (лиз трасс), великобритания, премьер-министр