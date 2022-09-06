Когда Западу надоест украинский террор по всему миру и куда Трасс заведёт Британию - Крашенинникова - 06.09.2022 Украина.ру
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Когда Западу надоест украинский террор по всему миру и куда Трасс заведёт Британию - Крашенинникова
Когда Западу надоест украинский террор по всему миру и куда Трасс заведёт Британию - Крашенинникова - 06.09.2022 Украина.ру
Когда Западу надоест украинский террор по всему миру и куда Трасс заведёт Британию - Крашенинникова
Политолог-американист, автор Телеграм-канала "Прогнозы.Крашенинникова" Вероника Крашенинникова в студии Украина.ру прокомментировала избрание Трасс премьером... Украина.ру, 06.09.2022
2022-09-06T14:34
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Политолог-американист, автор Телеграм-канала "Прогнозы.Крашенинникова" Вероника Крашенинникова в студии Украина.ру прокомментировала избрание Трасс премьером Британии, а также рассказала о противостоянии внутри ЕС и США: 00:55 - Что ждет Великобританию после избрания Лиз Трасс на должность премьера? 05:30 – Как и когда Запад начал готовить Украину к войне?07:30 – ЕС превращается в СССР в конце пути?10:58 – Что происходит во Франции?12:10 - Противостояние внутри США. 5 сентября в Великобритании подвели итоги выборов лидера правящей Консервативной партии — нового премьер-министра страны. Победу предсказуемо одержала глава МИД Лиз Трасс. По результатам голосования среди членов правящей партии (порядка 175 тысяч человек) она набрала 57,4 процента голосов, обойдя второго претендента — бывшего канцлера казначейства Риши Сунака. Трасс станет уже третьей в истории Великобритании женщиной, занявшей пост главы правительства.
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Когда Западу надоест украинский террор по всему миру и куда Трасс заведёт Британию - Крашенинникова

14:34 06.09.2022
 
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Политолог-американист, автор Телеграм-канала "Прогнозы.Крашенинникова" Вероника Крашенинникова в студии Украина.ру прокомментировала избрание Трасс премьером Британии, а также рассказала о противостоянии внутри ЕС и США:
00:55 - Что ждет Великобританию после избрания Лиз Трасс на должность премьера?
05:30 – Как и когда Запад начал готовить Украину к войне?
07:30 – ЕС превращается в СССР в конце пути?
10:58 – Что происходит во Франции?
12:10 - Противостояние внутри США.
5 сентября в Великобритании подвели итоги выборов лидера правящей Консервативной партии — нового премьер-министра страны. Победу предсказуемо одержала глава МИД Лиз Трасс. По результатам голосования среди членов правящей партии (порядка 175 тысяч человек) она набрала 57,4 процента голосов, обойдя второго претендента — бывшего канцлера казначейства Риши Сунака. Трасс станет уже третьей в истории Великобритании женщиной, занявшей пост главы правительства.
 
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