https://ukraina.ru/20220906/1038492380.html
Обстрелы ДНР, Украины и России, заявления Кремля. Главное на Украине на 13:00 6 сентября
Обстрелы ДНР, Украины и России, заявления Кремля. Главное на Украине на 13:00 6 сентября - 06.09.2022 Украина.ру
Обстрелы ДНР, Украины и России, заявления Кремля. Главное на Украине на 13:00 6 сентября
Украина.ру, 06.09.2022
2022-09-06T13:24
2022-09-06T13:24
2022-09-06T13:42
хроники
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Продолжаются обстрелы ДНР и освобождённых территорий Украины, обстреляна Курская область. Стало известно о намерении Владимира Путина посетить Донбасс. Ожидается доклад МАГАТЭ с ООН.Представительство ДНР в СЦКК подвело итоги обстрелов ВСУ территории республики за минувшие сутки. Уточняется, что по населённым пунктам ДНР было выпущено 158 единиц различных боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов калибра 155 и 152 мм, и 120-миллиметровых мин, при этом было ранено двое мирных жителей.О последних случаях гибели гражданских лиц при обстрелах ДНР со стороны ВСУ сообщалось в сводке СЦКК, опубликованной 3 сентября.Ранее военкор Александр Матюшин в интервью Украина.ру предположил, что в результате дальнейшего вытеснения союзными силами ВСУ с территории ДНР обстрелы Донецка прекратятся к концу сентября.Между тем, непрерывным обстрелам ВСУ подвергается райцентр Новая Каховка Херсонской области. Как сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев, за минувшую ночь по району было выпущено более 70 ракет.Одновременно атаке ВСУ подвергся и расположенный в Запорожской области Энергодар. По сообщению представителя администрации города, беспилотник сил киевского режима сбросил снаряд на крышу дома, в котором расположен паспортный стол.Ближе к полудню обстрелу ВСУ подвергся посёлок Тёткино Курской области России, сообщил её губернатор Роман Старовойт.Он пообещал вскоре сообщить подробности нового обстрела ВСУ. Тёткино уже не раз подвергалось обстрелам с украинской территории, в результате некоторых из них имелись пострадавшие.Совещание на Дальнем ВостокеПрезидент России Владимир Путин провёл закрытое совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Вооружённых сил Валерием Герасимовым. Мероприятие состоялось на полигоне «Сергеевский» в Приморском крае, где проводится финальная часть стратегических командно-штабных учений «Восток-2022».Тем временем пресс-секретарь президента, Дмитрий Песков выразил уверенность, что глава российского государства посетит Донбасс, «когда придёт время».Он также заявил, что у РФ имеются обширные планы по восстановлению этого региона.По его словам, на этих работах задействованы тысячи людей.Касаясь возможности проведения встречи лидеров России и Украины, российский представитель указал, что сначала необходимо создать «фундамент закреплённых договорённостей». Однако пока что ничего подобного не произошло, сказал он.Ожидания Кремля от доклада МАГАТЭПесков также указал, что Москва ждёт правды и констатации реального положения дел от ожидаемого сегодня доклада МАГАТЭ по результатам поездки делегации международной организации на Запорожскую АЭС.По словам Пескова, многие, в том числе представители киевского режима, сейчас «нервничают» в ожидании доклада, потому что делегация МАГАТЭ на ЗАЭС смогла увидеть собственными глазами обстановку на атомной станции и произвести все необходимые проверки.Ранее физик-атомщик Андрей Ожаровский в интервью Украина.ру рассказал, что основной целью делегации была проверка состояния ядерных материалов, главным образом, отработанного ядерного топлива, которое теоретически может быть использовано для производства ядерных взрывных устройств.Эксперт также указал, что международная комиссия должна будет зафиксировать физический ущерб и оценить работоспособность основных и запасных систем безопасности АЭС, но, по его словам, для этого потребуется около месяца интенсивной работы.Между тем, третье подразделение ГИБДД МВД РФ по регистрации машин и обмену прав заработало в Херсонской области, сообщил пресс-центр МВД России. Учреждение начало работу в Геническе. Ранее в области открылись аналогичные учреждения в Херсоне и городе Голая Пристань. Жители получают госномера транспортных средств с цифровым кодом «184».
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
хроники
Продолжаются обстрелы ДНР и освобождённых территорий Украины, обстреляна Курская область. Стало известно о намерении Владимира Путина посетить Донбасс. Ожидается доклад МАГАТЭ с ООН.
Представительство ДНР в СЦКК подвело итоги обстрелов ВСУ территории республики за минувшие сутки.
«Под вражеским огнём оказались районы шести населённых пунктов Республики: столица г. Донецк (Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Зайцево, Горловка, Новобахмутовка, Новоселовка, Пантелеймоновка», — говорится в сообщении представительства.
Уточняется, что по населённым пунктам ДНР было выпущено 158 единиц различных боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов калибра 155 и 152 мм, и 120-миллиметровых мин, при этом было ранено двое мирных жителей.
О последних случаях гибели гражданских лиц при обстрелах ДНР со стороны ВСУ сообщалось в сводке СЦКК, опубликованной 3 сентября.
Ранее военкор Александр Матюшин в интервью Украина.ру предположил, что в результате дальнейшего вытеснения союзными силами ВСУ с территории ДНР обстрелы Донецка прекратятся к концу сентября.
«К концу сентября, я уверен, жители тех городов, которые сейчас считаются прифронтовыми, наконец-то, забудут про обстрелы (хоть это и будет нелегко)».
Александр Матюшин
Военный корреспондент
Между тем, непрерывным обстрелам ВСУ подвергается райцентр Новая Каховка Херсонской области. Как сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев, за минувшую ночь по району было выпущено более 70 ракет.
Одновременно атаке ВСУ подвергся и расположенный в Запорожской области Энергодар. По сообщению представителя администрации города, беспилотник сил киевского режима сбросил снаряд на крышу дома, в котором расположен паспортный стол.
Ближе к полудню обстрелу ВСУ подвергся посёлок Тёткино Курской области России, сообщил её губернатор Роман Старовойт.
«Посёлок Тёткино снова под обстрелом ВСУ. На данный момент зафиксирован 21 прилет, горит трансформатор на зернотоке. Посёлок обесточен».
Роман Старовойт
Губернатор Курской области
Он пообещал вскоре сообщить подробности нового обстрела ВСУ. Тёткино уже не раз подвергалось обстрелам с украинской территории, в результате некоторых из них имелись пострадавшие.
Совещание на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин провёл закрытое совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Вооружённых сил Валерием Герасимовым. Мероприятие состоялось на полигоне «Сергеевский» в Приморском крае, где проводится финальная часть стратегических командно-штабных учений «Восток-2022».
Тем временем пресс-секретарь президента, Дмитрий Песков выразил уверенность, что глава российского государства посетит Донбасс, «когда придёт время».
Он также заявил, что у РФ имеются обширные планы по восстановлению этого региона.
«Вы видите, что и стройка ведётся, и вводятся новые объекты, предпринимаются энергичные усилия для восстановления всех систем жизнеобеспечения. Это и водопроводы, и энергоснабжение, социальные объекты».
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ
По его словам, на этих работах задействованы тысячи людей.
Касаясь возможности проведения встречи лидеров России и Украины, российский представитель указал, что сначала необходимо создать «фундамент закреплённых договорённостей». Однако пока что ничего подобного не произошло, сказал он.
Ожидания Кремля от доклада МАГАТЭ
Песков также указал, что Москва ждёт правды и констатации реального положения дел от ожидаемого сегодня доклада МАГАТЭ по результатам поездки делегации международной организации на Запорожскую АЭС.
По словам Пескова, многие, в том числе представители киевского режима, сейчас «нервничают» в ожидании доклада, потому что делегация МАГАТЭ на ЗАЭС смогла увидеть собственными глазами обстановку на атомной станции и произвести все необходимые проверки.
Ранее физик-атомщик Андрей Ожаровский
в интервью
Украина.ру рассказал, что основной целью делегации была проверка состояния ядерных материалов, главным образом, отработанного ядерного топлива, которое теоретически может быть использовано для производства ядерных взрывных устройств.
«У них основная цель была проверка состояния и наличия ядерных материалов, поскольку в результате захвата станции был утерян контроль за дистанционными системами наблюдения за перемещением вот этих самых материалов».
Андрей Ожаровский
Физик-атомщик
Эксперт также указал, что международная комиссия должна будет зафиксировать физический ущерб и оценить работоспособность основных и запасных систем безопасности АЭС, но, по его словам, для этого потребуется около месяца интенсивной работы.
Между тем, третье подразделение ГИБДД МВД РФ по регистрации машин и обмену прав заработало в Херсонской области, сообщил пресс-центр МВД России. Учреждение начало работу в Геническе. Ранее в области открылись аналогичные учреждения в Херсоне и городе Голая Пристань. Жители получают госномера транспортных средств с цифровым кодом «184».