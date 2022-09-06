Лукашенко призвал осторожнее относиться к украинцам - 06.09.2022 Украина.ру
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Лукашенко призвал осторожнее относиться к украинцам
Лукашенко призвал осторожнее относиться к украинцам - 06.09.2022 Украина.ру
Лукашенко призвал осторожнее относиться к украинцам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стоит аккуратнее относится к приезжающим в страну гражданам Украины. Об этом 6 сентября сообщает Белта
2022-09-06T13:20
2022-09-06T13:20
новости
белоруссия
александр лукашенко
беженцы
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Он отметил, что его слова базируются на информации соответствующих силовых структур республики.Любой человек, который приезжает в Белоруссию, чтобы перекусить, проехать транзитом или остаться, по словам Лукашенко, находится под постоянным контролем.Погранслужба Белоруссии в начале сентября опубликовала статистику, согласно которой, с начала СВО в Белоруссию въехали более 50 тысяч граждан Украины. Часть из них едут транзитом в европейские страны.
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новости, белоруссия, александр лукашенко, беженцы
Новости, Белоруссия, Александр Лукашенко, беженцы

Лукашенко призвал осторожнее относиться к украинцам

13:20 06.09.2022
 
© president.gov.byЛукашенко
Лукашенко
© president.gov.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стоит аккуратнее относится к приезжающим в страну гражданам Украины. Об этом 6 сентября сообщает Белта
Я вижу озабоченность некоторых наших граждан Беларуси о том, что надо бы поаккуратнее относиться к приему в гражданство, да и вообще к допуску на территорию Беларуси граждан Украины.
Он отметил, что его слова базируются на информации соответствующих силовых структур республики.
Любой человек, который приезжает в Белоруссию, чтобы перекусить, проехать транзитом или остаться, по словам Лукашенко, находится под постоянным контролем.
Погранслужба Белоруссии в начале сентября опубликовала статистику, согласно которой, с начала СВО в Белоруссию въехали более 50 тысяч граждан Украины. Часть из них едут транзитом в европейские страны.
Верховная Рада - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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