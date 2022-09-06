https://ukraina.ru/20220906/1038491930.html

Лукашенко призвал осторожнее относиться к украинцам

Лукашенко призвал осторожнее относиться к украинцам - 06.09.2022 Украина.ру

Лукашенко призвал осторожнее относиться к украинцам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стоит аккуратнее относится к приезжающим в страну гражданам Украины. Об этом 6 сентября сообщает Белта

2022-09-06T13:20

2022-09-06T13:20

2022-09-06T13:20

новости

белоруссия

александр лукашенко

беженцы

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Он отметил, что его слова базируются на информации соответствующих силовых структур республики.Любой человек, который приезжает в Белоруссию, чтобы перекусить, проехать транзитом или остаться, по словам Лукашенко, находится под постоянным контролем.Погранслужба Белоруссии в начале сентября опубликовала статистику, согласно которой, с начала СВО в Белоруссию въехали более 50 тысяч граждан Украины. Часть из них едут транзитом в европейские страны.

https://ukraina.ru/20220830/1038269048.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, белоруссия, александр лукашенко, беженцы