Премьер Украины рассказал главе Еврокомиссии о главном желании страны - 06.09.2022 Украина.ру
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Премьер Украины рассказал главе Еврокомиссии о главном желании страны
Премьер Украины рассказал главе Еврокомиссии о главном желании страны - 06.09.2022 Украина.ру
Премьер Украины рассказал главе Еврокомиссии о главном желании страны
Премьер Украины Денис Шмыгаль 5 сентября в своем Twitter заявил, что встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и обсудил с ней экономическую помощь Киеву и вопросы интеграции Украины в ЕС
2022-09-06T07:24
2022-09-06T07:32
ес
шмыгаль
украина
новости
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"Членство в ЕС в приоритете для Украины. Во время встречи с президентом Еврокомиссии обсудили следующие шаги для евроинтеграции, макроэкономической помощи, энергетической безопасности и интеграции во внутренний рынок Евросоюза", - написал Шмыгаль.Накануне Шмыгаль принял участие в заседании Совета ассоциации ЕС-Украина вместе с главой евродипломатии Жозепом Боррелем в Брюсселе.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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ес, шмыгаль, украина, новости
ЕС, Шмыгаль, Украина, Новости

Премьер Украины рассказал главе Еврокомиссии о главном желании страны

07:24 06.09.2022 (обновлено: 07:32 06.09.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Денис ШмигальДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Денис Шмигаль
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Премьер Украины Денис Шмыгаль 5 сентября в своем Twitter заявил, что встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и обсудил с ней экономическую помощь Киеву и вопросы интеграции Украины в ЕС
"Членство в ЕС в приоритете для Украины. Во время встречи с президентом Еврокомиссии обсудили следующие шаги для евроинтеграции, макроэкономической помощи, энергетической безопасности и интеграции во внутренний рынок Евросоюза", - написал Шмыгаль.
Накануне Шмыгаль принял участие в заседании Совета ассоциации ЕС-Украина вместе с главой евродипломатии Жозепом Боррелем в Брюсселе.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Логотип Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
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