"Воюют лучше, чем профессионалы": Путин рассказал, чем его поразили армейские корпуса ЛДНР
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности
Президент РФ Владимир Путин 5 сентября рассказал, почему Россия решила помогать Донбассу и высказал свое отношение к тем жителям региона, которая в настоящий момент защищают свою родину с оружием в руках. Его выступление показывал телеканал "Россия 24"
По словам Путина, Россия использовала все возможности для мирного урегулирования ситуации на Украине, однако в 2014 году в Киеве к власти пришел "националистический неонацистский режим", который дважды проводил против республик Донбасса военные операции, что продолжается до сих пор.
"Меня просто поражает мужество этих людей, в том числе и тех, которые борются за свою Родину на переднем крае. Это не профессиональные военные, два корпуса сформированы из местных жителей, они воюют лучше, чем профессионалы. Они сражаются очень мужественно, очень храбро и результативно", - сказал российский президент о вооруженных силах ДНР и ЛНР.
На прошлой неделе Путин также заявлял, что цель специальной военной операции на Украине - ликвидация "антироссийского анклава".
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