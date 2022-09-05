https://ukraina.ru/20220905/1038448457.html

"Воюют лучше, чем профессионалы": Путин рассказал, чем его поразили армейские корпуса ЛДНР

"Воюют лучше, чем профессионалы": Путин рассказал, чем его поразили армейские корпуса ЛДНР - 05.09.2022 Украина.ру

"Воюют лучше, чем профессионалы": Путин рассказал, чем его поразили армейские корпуса ЛДНР

Президент РФ Владимир Путин 5 сентября рассказал, почему Россия решила помогать Донбассу и высказал свое отношение к тем жителям региона, которая в настоящий момент защищают свою родину с оружием в руках. Его выступление показывал телеканал "Россия 24"

2022-09-05T13:37

2022-09-05T13:37

2022-09-05T13:37

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По словам Путина, Россия использовала все возможности для мирного урегулирования ситуации на Украине, однако в 2014 году в Киеве к власти пришел "националистический неонацистский режим", который дважды проводил против республик Донбасса военные операции, что продолжается до сих пор. "Меня просто поражает мужество этих людей, в том числе и тех, которые борются за свою Родину на переднем крае. Это не профессиональные военные, два корпуса сформированы из местных жителей, они воюют лучше, чем профессионалы. Они сражаются очень мужественно, очень храбро и результативно", - сказал российский президент о вооруженных силах ДНР и ЛНР. На прошлой неделе Путин также заявлял, что цель специальной военной операции на Украине - ликвидация "антироссийского анклава".

https://ukraina.ru/20220905/1038434604.html

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новости, владимир путин, донбасс, украина, россия, корпуса, армия