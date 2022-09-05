"Воюют лучше, чем профессионалы": Путин рассказал, чем его поразили армейские корпуса ЛДНР - 05.09.2022 Украина.ру
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"Воюют лучше, чем профессионалы": Путин рассказал, чем его поразили армейские корпуса ЛДНР
"Воюют лучше, чем профессионалы": Путин рассказал, чем его поразили армейские корпуса ЛДНР - 05.09.2022 Украина.ру
"Воюют лучше, чем профессионалы": Путин рассказал, чем его поразили армейские корпуса ЛДНР
Президент РФ Владимир Путин 5 сентября рассказал, почему Россия решила помогать Донбассу и высказал свое отношение к тем жителям региона, которая в настоящий момент защищают свою родину с оружием в руках. Его выступление показывал телеканал "Россия 24"
2022-09-05T13:37
2022-09-05T13:37
новости
владимир путин
донбасс
украина
россия
корпуса
армия
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По словам Путина, Россия использовала все возможности для мирного урегулирования ситуации на Украине, однако в 2014 году в Киеве к власти пришел "националистический неонацистский режим", который дважды проводил против республик Донбасса военные операции, что продолжается до сих пор. "Меня просто поражает мужество этих людей, в том числе и тех, которые борются за свою Родину на переднем крае. Это не профессиональные военные, два корпуса сформированы из местных жителей, они воюют лучше, чем профессионалы. Они сражаются очень мужественно, очень храбро и результативно", - сказал российский президент о вооруженных силах ДНР и ЛНР. На прошлой неделе Путин также заявлял, что цель специальной военной операции на Украине - ликвидация "антироссийского анклава".
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новости, владимир путин, донбасс, украина, россия, корпуса, армия
Новости, Владимир Путин, Донбасс, Украина, Россия, корпуса, Армия

"Воюют лучше, чем профессионалы": Путин рассказал, чем его поразили армейские корпуса ЛДНР

13:37 05.09.2022
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности
Обращение президента РФ В. Путина к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин 5 сентября рассказал, почему Россия решила помогать Донбассу и высказал свое отношение к тем жителям региона, которая в настоящий момент защищают свою родину с оружием в руках. Его выступление показывал телеканал "Россия 24"
По словам Путина, Россия использовала все возможности для мирного урегулирования ситуации на Украине, однако в 2014 году в Киеве к власти пришел "националистический неонацистский режим", который дважды проводил против республик Донбасса военные операции, что продолжается до сих пор.
"Меня просто поражает мужество этих людей, в том числе и тех, которые борются за свою Родину на переднем крае. Это не профессиональные военные, два корпуса сформированы из местных жителей, они воюют лучше, чем профессионалы. Они сражаются очень мужественно, очень храбро и результативно", - сказал российский президент о вооруженных силах ДНР и ЛНР.
На прошлой неделе Путин также заявлял, что цель специальной военной операции на Украине - ликвидация "антироссийского анклава".
- РИА Новости, 1920, 05.09.2022
08:15
Бородай рассказал, как добровольцы Донбасса лупят ВСУ и диверсантов в "Шервудском лесу" Всего на изюмско-славянском направлении у Союза доборовольцев Донбасса действует один отряд и один батальон. Другие подразделения, отряды и батальоны действуют на территории Запорожской и Херсонской областей. Об этом рассказал депутат Государственной Думы и руководитель СДД Донбасса Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру
 
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