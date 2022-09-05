Эксклюзив Украина.ру: местный житель раскрыл детали взрыва в Чернигове - 05.09.2022 Украина.ру
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Эксклюзив Украина.ру: местный житель раскрыл детали взрыва в Чернигове
Эксклюзив Украина.ру: местный житель раскрыл детали взрыва в Чернигове - 05.09.2022 Украина.ру
Эксклюзив Украина.ру: местный житель раскрыл детали взрыва в Чернигове
В воскресенье, 4 сентября в Чернигове во время выставки оружия и боеприпасов, на которую активно приглашали семьи с детьми, в результате взрыва были ранены около 10 человек, из которых, по крайней мере, 4 детей. Редакция Украина.ру взяла комментарий у местного жителя, который был на выставке и рассказал об увиденном на условиях анонимности
2022-09-05T12:50
2022-09-05T12:50
новости
взрыв
чернигов
тероборона
дети
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Подозреваемыми в деле о детонации боеприпаса на выставке оружия в Чернигове стали двое бойцов теробороны.Информация о ЧП появилась в СМИ благодаря эфиру телеканала "Суспільне", во время которого произошел инцидент. Журналистка, которая вела эфир на украинском языке, резко перешла на родной русский, уговаривая оператора бежать в убежище.По словам очевидца, первый комментарий журналистки после отключения камеры были "опять эти пьяные (…) (оскорбительный комментарий в адрес теробороны – ред.) людей убивают".И действительно, военнослужащие, демонстрировавшие детям боевое оружие, были нетрезвы, а снаряды лежали в непосредственной близости от гуляющих детей, так что опасность была очевидна, рассказал собеседник издания.Офис Генерального прокурора Украины официально заявляет о 5 раненных, хотя изначально в СМИ была информация о минимум 8 пострадавших, 4 из которых – дети. По словам источника, вокруг подозреваемых бойцов теробороны столпилось около 10 человек.Ранее в пресс-службе СБУ сообщили о том, что во Львовской области боевики добровольческого батальона территориальной обороны похищали и пытали людей, а также вымогали у граждан деньги.
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новости, взрыв, чернигов, тероборона, дети
Новости, взрыв, Чернигов, тероборона, дети

Эксклюзив Украина.ру: местный житель раскрыл детали взрыва в Чернигове

12:50 05.09.2022
 
Взрыв на выставке оружия в Чернигове. Офис Генерального прокурора Украины
 Взрыв на выставке оружия в Чернигове. Офис Генерального прокурора Украины
Читать в
В воскресенье, 4 сентября в Чернигове во время выставки оружия и боеприпасов, на которую активно приглашали семьи с детьми, в результате взрыва были ранены около 10 человек, из которых, по крайней мере, 4 детей. Редакция Украина.ру взяла комментарий у местного жителя, который был на выставке и рассказал об увиденном на условиях анонимности
Подозреваемыми в деле о детонации боеприпаса на выставке оружия в Чернигове стали двое бойцов теробороны.
Информация о ЧП появилась в СМИ благодаря эфиру телеканала "Суспільне", во время которого произошел инцидент. Журналистка, которая вела эфир на украинском языке, резко перешла на родной русский, уговаривая оператора бежать в убежище.
По словам очевидца, первый комментарий журналистки после отключения камеры были "опять эти пьяные (…) (оскорбительный комментарий в адрес теробороны – ред.) людей убивают".
И действительно, военнослужащие, демонстрировавшие детям боевое оружие, были нетрезвы, а снаряды лежали в непосредственной близости от гуляющих детей, так что опасность была очевидна, рассказал собеседник издания.
Офис Генерального прокурора Украины официально заявляет о 5 раненных, хотя изначально в СМИ была информация о минимум 8 пострадавших, 4 из которых – дети. По словам источника, вокруг подозреваемых бойцов теробороны столпилось около 10 человек.
Ранее в пресс-службе СБУ сообщили о том, что во Львовской области боевики добровольческого батальона территориальной обороны похищали и пытали людей, а также вымогали у граждан деньги.
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
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