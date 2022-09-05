https://ukraina.ru/20220905/1038443395.html

Эксклюзив Украина.ру: местный житель раскрыл детали взрыва в Чернигове

Эксклюзив Украина.ру: местный житель раскрыл детали взрыва в Чернигове - 05.09.2022 Украина.ру

Эксклюзив Украина.ру: местный житель раскрыл детали взрыва в Чернигове

В воскресенье, 4 сентября в Чернигове во время выставки оружия и боеприпасов, на которую активно приглашали семьи с детьми, в результате взрыва были ранены около 10 человек, из которых, по крайней мере, 4 детей. Редакция Украина.ру взяла комментарий у местного жителя, который был на выставке и рассказал об увиденном на условиях анонимности

2022-09-05T12:50

2022-09-05T12:50

2022-09-05T12:50

новости

взрыв

чернигов

тероборона

дети

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Подозреваемыми в деле о детонации боеприпаса на выставке оружия в Чернигове стали двое бойцов теробороны.Информация о ЧП появилась в СМИ благодаря эфиру телеканала "Суспільне", во время которого произошел инцидент. Журналистка, которая вела эфир на украинском языке, резко перешла на родной русский, уговаривая оператора бежать в убежище.По словам очевидца, первый комментарий журналистки после отключения камеры были "опять эти пьяные (…) (оскорбительный комментарий в адрес теробороны – ред.) людей убивают".И действительно, военнослужащие, демонстрировавшие детям боевое оружие, были нетрезвы, а снаряды лежали в непосредственной близости от гуляющих детей, так что опасность была очевидна, рассказал собеседник издания.Офис Генерального прокурора Украины официально заявляет о 5 раненных, хотя изначально в СМИ была информация о минимум 8 пострадавших, 4 из которых – дети. По словам источника, вокруг подозреваемых бойцов теробороны столпилось около 10 человек.Ранее в пресс-службе СБУ сообщили о том, что во Львовской области боевики добровольческого батальона территориальной обороны похищали и пытали людей, а также вымогали у граждан деньги.

https://ukraina.ru/20220709/1034324059.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, взрыв, чернигов, тероборона, дети