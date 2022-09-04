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Военный эксперт объяснил, почему русским войскам прямо сейчас нужно наступление на Николаев
Военный эксперт объяснил, почему русским войскам прямо сейчас нужно наступление на Николаев - 04.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему русским войскам прямо сейчас нужно наступление на Николаев
Российским войскам нужно осуществлять наступательные действия на николаевско-криворожском направлениях. Это нужно для России и для поддерживающего нас местного населения. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
2022-09-04T09:09
2022-09-04T09:09
2022-09-04T09:09
новости
россия
николаев
херсон
всу
украина
мосты
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Если противник будет отодвинут хотя бы на 100 км от Херсона, киевский режим перестанет запугивать жителей Херсонской области фейками о якобы скором возвращении ВСУ, а также не сможет наносить удары по мостам и по мирным объектам, считает эксперт.И когда мы увидим, что наши войска берут села и окружают Николаев, а все это будет сопровождаться кадрами горящих вражеских колонн, это очень подбодрит и российское население, которое стало задавать вопросы: "А почему мы стоим?", и местное население, которое очень запугано вбросами о возвращении ВСУ, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, николаев, херсон, всу, украина, мосты
Новости, Россия, Николаев, Херсон, ВСУ, Украина, мосты
Военный эксперт объяснил, почему русским войскам прямо сейчас нужно наступление на Николаев
Российским войскам нужно осуществлять наступательные действия на николаевско-криворожском направлениях. Это нужно для России и для поддерживающего нас местного населения. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
Если противник будет отодвинут хотя бы на 100 км от Херсона, киевский режим перестанет запугивать жителей Херсонской области фейками о якобы скором возвращении ВСУ, а также не сможет наносить удары по мостам и по мирным объектам, считает эксперт.
"Увидев нашу силу и мощь, местные жители смело заявят о своих симпатиях к России. Пока же они прямо говорят: "мы боимся, что вы уйдете или вас выбьют, а нас потом вырежут". И это не фигура речи. Украина – террористическое государство. Если что-то случится, этим людям реально угрожает физическая расправа", - подчеркнул Сапоньков.
И когда мы увидим, что наши войска берут села и окружают Николаев, а все это будет сопровождаться кадрами горящих вражеских колонн, это очень подбодрит и российское население, которое стало задавать вопросы: "А почему мы стоим?", и местное население, которое очень запугано вбросами о возвращении ВСУ, заключил собеседник издания.