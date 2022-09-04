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Военный эксперт объяснил, почему русским войскам прямо сейчас нужно наступление на Николаев

Военный эксперт объяснил, почему русским войскам прямо сейчас нужно наступление на Николаев - 04.09.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему русским войскам прямо сейчас нужно наступление на Николаев

Российским войскам нужно осуществлять наступательные действия на николаевско-криворожском направлениях. Это нужно для России и для поддерживающего нас местного населения. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру

2022-09-04T09:09

2022-09-04T09:09

2022-09-04T09:09

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Если противник будет отодвинут хотя бы на 100 км от Херсона, киевский режим перестанет запугивать жителей Херсонской области фейками о якобы скором возвращении ВСУ, а также не сможет наносить удары по мостам и по мирным объектам, считает эксперт.И когда мы увидим, что наши войска берут села и окружают Николаев, а все это будет сопровождаться кадрами горящих вражеских колонн, это очень подбодрит и российское население, которое стало задавать вопросы: "А почему мы стоим?", и местное население, которое очень запугано вбросами о возвращении ВСУ, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, николаев, херсон, всу, украина, мосты