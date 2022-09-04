Военный эксперт объяснил, почему русским войскам прямо сейчас нужно наступление на Николаев - 04.09.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему русским войскам прямо сейчас нужно наступление на Николаев
Военный эксперт объяснил, почему русским войскам прямо сейчас нужно наступление на Николаев - 04.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему русским войскам прямо сейчас нужно наступление на Николаев
Российским войскам нужно осуществлять наступательные действия на николаевско-криворожском направлениях. Это нужно для России и для поддерживающего нас местного населения. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
2022-09-04T09:09
2022-09-04T09:09
новости
россия
николаев
херсон
всу
украина
мосты
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Если противник будет отодвинут хотя бы на 100 км от Херсона, киевский режим перестанет запугивать жителей Херсонской области фейками о якобы скором возвращении ВСУ, а также не сможет наносить удары по мостам и по мирным объектам, считает эксперт.И когда мы увидим, что наши войска берут села и окружают Николаев, а все это будет сопровождаться кадрами горящих вражеских колонн, это очень подбодрит и российское население, которое стало задавать вопросы: "А почему мы стоим?", и местное население, которое очень запугано вбросами о возвращении ВСУ, заключил собеседник издания.
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Новости
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Украина.ру
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новости, россия, николаев, херсон, всу, украина, мосты
Новости, Россия, Николаев, Херсон, ВСУ, Украина, мосты

Военный эксперт объяснил, почему русским войскам прямо сейчас нужно наступление на Николаев

09:09 04.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкРабота РСЗО БМ-21 "Град" по позициям ВСУ на Авдеевском направлении
Работа РСЗО БМ-21 Град по позициям ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости . Сергей Батурин
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Российским войскам нужно осуществлять наступательные действия на николаевско-криворожском направлениях. Это нужно для России и для поддерживающего нас местного населения. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
Если противник будет отодвинут хотя бы на 100 км от Херсона, киевский режим перестанет запугивать жителей Херсонской области фейками о якобы скором возвращении ВСУ, а также не сможет наносить удары по мостам и по мирным объектам, считает эксперт.
"Увидев нашу силу и мощь, местные жители смело заявят о своих симпатиях к России. Пока же они прямо говорят: "мы боимся, что вы уйдете или вас выбьют, а нас потом вырежут". И это не фигура речи. Украина – террористическое государство. Если что-то случится, этим людям реально угрожает физическая расправа", - подчеркнул Сапоньков.
И когда мы увидим, что наши войска берут села и окружают Николаев, а все это будет сопровождаться кадрами горящих вражеских колонн, это очень подбодрит и российское население, которое стало задавать вопросы: "А почему мы стоим?", и местное население, которое очень запугано вбросами о возвращении ВСУ, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияНиколаевХерсонВСУУкраинамосты
 
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