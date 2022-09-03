Ераносян: киевский режим абсолютно не считается с потерями - 03.09.2022 Украина.ру
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Ераносян: киевский режим абсолютно не считается с потерями
Ераносян: киевский режим абсолютно не считается с потерями - 03.09.2022 Украина.ру
Ераносян: киевский режим абсолютно не считается с потерями
Большой урон, понесённый войсками киевского режима при попытке наступления на южном направлении, свидетельствуют о том, что его руководство абсолютно не считается с потерями. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук Владимир Ераносян
2022-09-03T06:38
2022-09-03T06:38
новости
владимир ераносян
спецоперация
наступление
киевский режим
потери всу
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Он объяснил большие потери ВСУ двадцатикратным преимуществом союзных сил в ствольной артиллерии и в РСЗО.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, владимир ераносян, спецоперация, наступление, киевский режим, потери всу
Новости, Владимир Ераносян, Спецоперация, наступление, киевский режим, потери ВСУ

Ераносян: киевский режим абсолютно не считается с потерями

06:38 03.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСитуация в селе Никишино Донецкой области
Ситуация в селе Никишино Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Большой урон, понесённый войсками киевского режима при попытке наступления на южном направлении, свидетельствуют о том, что его руководство абсолютно не считается с потерями. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук Владимир Ераносян
Он объяснил большие потери ВСУ двадцатикратным преимуществом союзных сил в ствольной артиллерии и в РСЗО.

В живой силе даже в первый день они потеряли две укомплектованные батальонно-тактические группы по 600 человек, а также две танковые роты. То есть, это порядка двадцати шести, двадцати семи танков. Кроме того — в степи остались боевые машины пехоты, колоссальное количество артиллерии … Это говорит о том, что абсолютно не считаются они с потерями

Владимир Ераносян
Владимир Ераносян
Эксперт Бюро военно-политического анализа
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиВладимир ЕраносянСпецоперациянаступлениекиевский режимпотери ВСУ
 
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