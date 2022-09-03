Ераносян: киевский режим абсолютно не считается с потерями

В живой силе даже в первый день они потеряли две укомплектованные батальонно-тактические группы по 600 человек, а также две танковые роты. То есть, это порядка двадцати шести, двадцати семи танков. Кроме того — в степи остались боевые машины пехоты, колоссальное количество артиллерии … Это говорит о том, что абсолютно не считаются они с потерями