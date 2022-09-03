https://ukraina.ru/20220903/1038404215.html
Ераносян: киевский режим абсолютно не считается с потерями
Ераносян: киевский режим абсолютно не считается с потерями - 03.09.2022 Украина.ру
Ераносян: киевский режим абсолютно не считается с потерями
Большой урон, понесённый войсками киевского режима при попытке наступления на южном направлении, свидетельствуют о том, что его руководство абсолютно не считается с потерями. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук Владимир Ераносян
2022-09-03T06:38
2022-09-03T06:38
2022-09-03T06:38
новости
владимир ераносян
спецоперация
наступление
киевский режим
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101401/12/1014011242_0:25:3077:1756_1920x0_80_0_0_2aecc8ddcabac432ef6f109b631f09c2.jpg
Он объяснил большие потери ВСУ двадцатикратным преимуществом союзных сил в ствольной артиллерии и в РСЗО.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101401/12/1014011242_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_5ef373e04b9fc8c57949d9b8e03f96b7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир ераносян, спецоперация, наступление, киевский режим, потери всу
Новости, Владимир Ераносян, Спецоперация, наступление, киевский режим, потери ВСУ
Ераносян: киевский режим абсолютно не считается с потерями
Большой урон, понесённый войсками киевского режима при попытке наступления на южном направлении, свидетельствуют о том, что его руководство абсолютно не считается с потерями. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук Владимир Ераносян
Он объяснил большие потери ВСУ двадцатикратным преимуществом союзных сил в ствольной артиллерии и в РСЗО.
В живой силе даже в первый день они потеряли две укомплектованные батальонно-тактические группы по 600 человек, а также две танковые роты. То есть, это порядка двадцати шести, двадцати семи танков. Кроме того — в степи остались боевые машины пехоты, колоссальное количество артиллерии … Это говорит о том, что абсолютно не считаются они с потерями
Владимир Ераносян
Эксперт Бюро военно-политического анализа
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.