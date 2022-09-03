https://ukraina.ru/20220903/1038348797.html

Когда же они, наконец, очнутся? Культурные события конца августа на Украине

Когда же они, наконец, очнутся? Культурные события конца августа на Украине - 03.09.2022 Украина.ру

Когда же они, наконец, очнутся? Культурные события конца августа на Украине

Украина.ру, 03.09.2022

2022-09-03T12:34

2022-09-03T12:34

2022-09-03T12:34

эксклюзив

львов

оркестр

премьера

кино

эстрада

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Львовская филармония собирает деньги на ВСУ и отправляется в Соединенные Штаты; "оккупация Киевщины" и Люксембург на украинских экранах; Хлывнюк разрыдался в Праге, скандалистка Алина Паш снова представит Украину на фестивале.Политический активизм Львовской филармонииЛьвовская национальная филармония им. Мирослава Скорика совместно со львовским же джазовым симфоническим оркестром INSO-Lviv провели благотворительную ярмарку, где собирали деньги на нужды ВСУ. Сообщения о катастрофическом положении украинских военных, которым не хватает ни амуниции, ни продуктов питания, ни даже нижнего белья, в то время как миллионы долларов "гуманитарной помощи" из Европы исчезают в неизвестном направлении, мотивируют представителей творческой элиты собирать деньги собственноручно.Маловероятно, однако, что директор филармонии Владимир Сивохип и артисты оркестра проверяют лично, как тратятся волонтерами и командованием ВСУ направленные ими деньги… Однако, играя на чувствах украинцев и продавая на ярмарке сладости, книги и крафтовую выпечку, музыканты собирают со стремительно нищающего населения внушительные суммы.Оркестр INSO-Lviv традиционно славится объединением джаза и академической музыки. Ранее он не участвовал в политических акциях, но теперь все громкие выступления и заявления оркестра связаны исключительно с военной тематикой и помощью ВСУ.Филармония имени Скорика, кроме того, анонсировала масштабный творческий проект – гастрольный тур в США в кооперации с Благотворительным фондом Козицкого. Название проекта - "Бачити і чути Україну/ See & hear Ukraine" (видеть и слышать Украину – ред.). По словам директора филармонии Сивохипа, турне продлится два месяца – январь и февраль.Проект стартовал 26 августа симфоническим концертом "Бетховен.Брамс" под управлением дирижера Теодора Кухара, о чем мы сообщали неделей ранее. Организаторы турне уточняют, что в концертных жанрах США прозвучит этот симфонический репертуар – произведений немецких классиков и романтиков.Любопытный факт. Благотворительный фонд "Благодійний фонд Козицького" был основан в марте 2022 года, во время спецоперации. Основатель фонда – бизнесмен Зиновий Козицкий является учредителем крупнейшей группы энергетических компаний на Западной Украине "Эко-оптима" и "Західнадрасервіс", занимающиеся возобновляемой энергетикой. Кроме того, в культурной среде Львовщины он известен переводами архива Андрея Шептицкого – греко-католического священника и коллаборанта, призывавшего украинцев в годы Великой Отечественной войны вступать в СС-овские батальоны смерти.На сайте "Эко-оптима" отмечается, что только за время СВО был построен ряд энергетических станций и солнечных панелей на западе Украины. Но любопытнее всего то, что "Эко-оптима" - по официальному заверению владельца – "первая частная компания, которая получила кредит Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР). Таким образом, финансирование концертов Львовской филармонии, которая "продажей выпечки и книг" с миру по нитке собирает на нужды украинской армии, приобретает совершенно иной оттенок… Получается, кредитуя мирные энергетические бизнес-проекты Козицкого ЕБРР на самом деле финансирует ВСУ.Бучинский фейк на большом экране, Люксембург и эко-активист из ГорловкиНесколько громких кинопремьер анонсированы в августе на ближайшие месяцы.На YouTube-канале IdeaFilms появился тизер фильма "Область Героев" режиссера Артура Лермана. В релизе сказано, что фильм расскажет о "жизни украинцев, которые спасали жизни в городах Киевщины – Буче, Ворзеле, Гостомеле, Ирпене.По заявлению создателей фильма, он основан "на реальных событиях", однако, с первых же кадров трейлера мы понимаем, что на широком экране в полнометражном фильме демонстрируется уже набивший оскомину миф украинской пропаганды о "зверствах в Буче", ничем и никем не доказанный и откровенно сфабрикованный.Премьера этого большого обмана должна состояться не только на Украине, но и в странах Европы, Канаде и Великобритании. Один из консультантов фильма – голливудский режиссер Фил Нильсон, известный по работе в блокбастерах "Трансформеры: Эпоха истребления" и "Матрица".Авторы ленты приоткрыли тайну одной из сюжетных линий фильма:"История о верующем отце 5 детей и 21-летнем атеисте. Они познакомились в Ирпене на Романовском мосту 7 марта. Их объединила одна цель – спасти как можно больше украинских жизней. С момента знакомства они героически вывозили мирных людей фактически из-под обвалов. Спасти удалось больше 11 тысяч человек."Премьера еще одного "актуального" фильма прошла неделей ранее. Картина "Снайпер. Белый ворон" режиссера Марьяна Бушана охарактеризована украинским кинокритиком Кириллом Пищиковым как "фильм с необходимым в наше время здоровым патриотическим пафосом".Главный герой картины – "пацифист, экопоселенец и преподаватель физики Николай, который живет со своей женой Анастасией в Донбассе возле Горловки в землянке, выкопанной своими руками". Действие происходит в 2014 году.Конфликт персонажа выстроен на том, что он, - пацифист – решает вступить в ряды ВСУ, воюющие против народа Донбасса и стать снайпером. Фраза, произнесённая о нем одним из персонажей: "Он выбрал свою сторону" - действительно довольно верно отражает суть. Кроме того, стало известно, какие фильмы представят Украину на Венецианском фестивале. Среди них – "Люксембург, Люксембург" режиссера Антонио Лукича о братьях-близнецах – Василии и Николае, один из которых полицейский, а другой – водитель маршрутки, и в жизни которых внезапно появляется исчезнувший в их детстве отец; "Свобода в огне: Борьба Украины за свободу" режиссера Евгения Афинеевского и "Киевский процесс" режиссера Сергея Лозницкого, которого недавно обвинили в "симпатиях к русской культуре" и исключили из украинской киноакадемии.Слезы Хлывнюка, неутомимая Алена ПашЭстрадная украинская музыка, вероятно, наиболее сильно вовлечена в военные и политические события.Беспрерывно попадающая в скандалы украинская хип-хоп исполнительница Alina Pash представляет Украину на фестивале Burning Man, который проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада, США.Всего месяц назад Паш угодила в скандал на венгерском фестивале Sziget, где выступали российские артисты. Ее коллектив потребовал от организаторов фестиваля отказать артистам из России, но те отказались и Паш раскритиковали на Родине. Тем не менее, сама артистка изо всех сил старается доказать свою правильную проукраинскую позицию, выступая в разных странах мира.Фронтмен украинской фанк-группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк разрыдался на концерте, исполняя песню Skofka "Чути гімн" (слышно гимн – ред.).Таким восклицанием артист прерывал композицию, повторяя миф о "замученных" Ирпене и Буче и рассказал о том, как воюет в рядах ВСУ.До начала спецоперации коллектив "Бумбокс" был известен и любим и в России, и на Украине. Артисты много выступали в разных российских городах, записывали треки в коллаборации с российскими музыкантами (например, рэп-исполнителем Бастой) (Василий Вакуленко – ред.) и песни Хлывнюка были, в основном, на русском языке.После начала спецоперации певец и автор песен вступил в киевскую тероборону записал видео, на котором, с автоматом через плечо, поет интерпретированную украинскую народную песню "Ой, у лузі червона калина" (ой, на лугу красная калина – ред.) совместно с австралийским битмейкером The Kiffness.В общем, если подводить итог, одурманенные украинской пропагандой музыканты, исполнители и кинематографисты создаюсь антигуманные произведения, призывая не к миру и любви, а к войне и смерти, ненависти и крови. Когда-то они очнутся и то, что они делают сейчас, многих из них окончательно сломает...

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

эксклюзив, львов, оркестр, премьера, кино, эстрада