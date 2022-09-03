Когда же они, наконец, очнутся? Культурные события конца августа на Украине - 03.09.2022 Украина.ру
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Когда же они, наконец, очнутся? Культурные события конца августа на Украине
Когда же они, наконец, очнутся? Культурные события конца августа на Украине - 03.09.2022 Украина.ру
Когда же они, наконец, очнутся? Культурные события конца августа на Украине
Украина.ру, 03.09.2022
2022-09-03T12:34
2022-09-03T12:34
эксклюзив
львов
оркестр
премьера
кино
эстрада
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Львовская филармония собирает деньги на ВСУ и отправляется в Соединенные Штаты; "оккупация Киевщины" и Люксембург на украинских экранах; Хлывнюк разрыдался в Праге, скандалистка Алина Паш снова представит Украину на фестивале.Политический активизм Львовской филармонииЛьвовская национальная филармония им. Мирослава Скорика совместно со львовским же джазовым симфоническим оркестром INSO-Lviv провели благотворительную ярмарку, где собирали деньги на нужды ВСУ. Сообщения о катастрофическом положении украинских военных, которым не хватает ни амуниции, ни продуктов питания, ни даже нижнего белья, в то время как миллионы долларов "гуманитарной помощи" из Европы исчезают в неизвестном направлении, мотивируют представителей творческой элиты собирать деньги собственноручно.Маловероятно, однако, что директор филармонии Владимир Сивохип и артисты оркестра проверяют лично, как тратятся волонтерами и командованием ВСУ направленные ими деньги… Однако, играя на чувствах украинцев и продавая на ярмарке сладости, книги и крафтовую выпечку, музыканты собирают со стремительно нищающего населения внушительные суммы.Оркестр INSO-Lviv традиционно славится объединением джаза и академической музыки. Ранее он не участвовал в политических акциях, но теперь все громкие выступления и заявления оркестра связаны исключительно с военной тематикой и помощью ВСУ.Филармония имени Скорика, кроме того, анонсировала масштабный творческий проект – гастрольный тур в США в кооперации с Благотворительным фондом Козицкого. Название проекта - "Бачити і чути Україну/ See &amp; hear Ukraine" (видеть и слышать Украину – ред.). По словам директора филармонии Сивохипа, турне продлится два месяца – январь и февраль.Проект стартовал 26 августа симфоническим концертом "Бетховен.Брамс" под управлением дирижера Теодора Кухара, о чем мы сообщали неделей ранее. Организаторы турне уточняют, что в концертных жанрах США прозвучит этот симфонический репертуар – произведений немецких классиков и романтиков.Любопытный факт. Благотворительный фонд "Благодійний фонд Козицького" был основан в марте 2022 года, во время спецоперации. Основатель фонда – бизнесмен Зиновий Козицкий является учредителем крупнейшей группы энергетических компаний на Западной Украине "Эко-оптима" и "Західнадрасервіс", занимающиеся возобновляемой энергетикой. Кроме того, в культурной среде Львовщины он известен переводами архива Андрея Шептицкого – греко-католического священника и коллаборанта, призывавшего украинцев в годы Великой Отечественной войны вступать в СС-овские батальоны смерти.На сайте "Эко-оптима" отмечается, что только за время СВО был построен ряд энергетических станций и солнечных панелей на западе Украины. Но любопытнее всего то, что "Эко-оптима" - по официальному заверению владельца – "первая частная компания, которая получила кредит Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР). Таким образом, финансирование концертов Львовской филармонии, которая "продажей выпечки и книг" с миру по нитке собирает на нужды украинской армии, приобретает совершенно иной оттенок… Получается, кредитуя мирные энергетические бизнес-проекты Козицкого ЕБРР на самом деле финансирует ВСУ.Бучинский фейк на большом экране, Люксембург и эко-активист из ГорловкиНесколько громких кинопремьер анонсированы в августе на ближайшие месяцы.На YouTube-канале IdeaFilms появился тизер фильма "Область Героев" режиссера Артура Лермана. В релизе сказано, что фильм расскажет о "жизни украинцев, которые спасали жизни в городах Киевщины – Буче, Ворзеле, Гостомеле, Ирпене.По заявлению создателей фильма, он основан "на реальных событиях", однако, с первых же кадров трейлера мы понимаем, что на широком экране в полнометражном фильме демонстрируется уже набивший оскомину миф украинской пропаганды о "зверствах в Буче", ничем и никем не доказанный и откровенно сфабрикованный.Премьера этого большого обмана должна состояться не только на Украине, но и в странах Европы, Канаде и Великобритании. Один из консультантов фильма – голливудский режиссер Фил Нильсон, известный по работе в блокбастерах "Трансформеры: Эпоха истребления" и "Матрица".Авторы ленты приоткрыли тайну одной из сюжетных линий фильма:"История о верующем отце 5 детей и 21-летнем атеисте. Они познакомились в Ирпене на Романовском мосту 7 марта. Их объединила одна цель – спасти как можно больше украинских жизней. С момента знакомства они героически вывозили мирных людей фактически из-под обвалов. Спасти удалось больше 11 тысяч человек."Премьера еще одного "актуального" фильма прошла неделей ранее. Картина "Снайпер. Белый ворон" режиссера Марьяна Бушана охарактеризована украинским кинокритиком Кириллом Пищиковым как "фильм с необходимым в наше время здоровым патриотическим пафосом".Главный герой картины – "пацифист, экопоселенец и преподаватель физики Николай, который живет со своей женой Анастасией в Донбассе возле Горловки в землянке, выкопанной своими руками". Действие происходит в 2014 году.Конфликт персонажа выстроен на том, что он, - пацифист – решает вступить в ряды ВСУ, воюющие против народа Донбасса и стать снайпером. Фраза, произнесённая о нем одним из персонажей: "Он выбрал свою сторону" - действительно довольно верно отражает суть. Кроме того, стало известно, какие фильмы представят Украину на Венецианском фестивале. Среди них – "Люксембург, Люксембург" режиссера Антонио Лукича о братьях-близнецах – Василии и Николае, один из которых полицейский, а другой – водитель маршрутки, и в жизни которых внезапно появляется исчезнувший в их детстве отец; "Свобода в огне: Борьба Украины за свободу" режиссера Евгения Афинеевского и "Киевский процесс" режиссера Сергея Лозницкого, которого недавно обвинили в "симпатиях к русской культуре" и исключили из украинской киноакадемии.Слезы Хлывнюка, неутомимая Алена ПашЭстрадная украинская музыка, вероятно, наиболее сильно вовлечена в военные и политические события.Беспрерывно попадающая в скандалы украинская хип-хоп исполнительница Alina Pash представляет Украину на фестивале Burning Man, который проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада, США.Всего месяц назад Паш угодила в скандал на венгерском фестивале Sziget, где выступали российские артисты. Ее коллектив потребовал от организаторов фестиваля отказать артистам из России, но те отказались и Паш раскритиковали на Родине. Тем не менее, сама артистка изо всех сил старается доказать свою правильную проукраинскую позицию, выступая в разных странах мира.Фронтмен украинской фанк-группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк разрыдался на концерте, исполняя песню Skofka "Чути гімн" (слышно гимн – ред.).Таким восклицанием артист прерывал композицию, повторяя миф о "замученных" Ирпене и Буче и рассказал о том, как воюет в рядах ВСУ.До начала спецоперации коллектив "Бумбокс" был известен и любим и в России, и на Украине. Артисты много выступали в разных российских городах, записывали треки в коллаборации с российскими музыкантами (например, рэп-исполнителем Бастой) (Василий Вакуленко – ред.) и песни Хлывнюка были, в основном, на русском языке.После начала спецоперации певец и автор песен вступил в киевскую тероборону записал видео, на котором, с автоматом через плечо, поет интерпретированную украинскую народную песню "Ой, у лузі червона калина" (ой, на лугу красная калина – ред.) совместно с австралийским битмейкером The Kiffness.В общем, если подводить итог, одурманенные украинской пропагандой музыканты, исполнители и кинематографисты создаюсь антигуманные произведения, призывая не к миру и любви, а к войне и смерти, ненависти и крови. Когда-то они очнутся и то, что они делают сейчас, многих из них окончательно сломает...
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Мария Нестерова
Мария Нестерова
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, львов, оркестр, премьера, кино, эстрада
Эксклюзив, Львов, оркестр, премьера, кино, эстрада

Когда же они, наконец, очнутся? Культурные события конца августа на Украине

12:34 03.09.2022
 
© коллаж Украина.РуОбзор по культуре
Обзор по культуре
© коллаж Украина.Ру
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Мария Нестерова
автор Украина.ру
Все материалы
Львовская филармония собирает деньги на ВСУ и отправляется в Соединенные Штаты; "оккупация Киевщины" и Люксембург на украинских экранах; Хлывнюк разрыдался в Праге, скандалистка Алина Паш снова представит Украину на фестивале.
Политический активизм Львовской филармонии
Львовская национальная филармония им. Мирослава Скорика совместно со львовским же джазовым симфоническим оркестром INSO-Lviv провели благотворительную ярмарку, где собирали деньги на нужды ВСУ.
Сообщения о катастрофическом положении украинских военных, которым не хватает ни амуниции, ни продуктов питания, ни даже нижнего белья, в то время как миллионы долларов "гуманитарной помощи" из Европы исчезают в неизвестном направлении, мотивируют представителей творческой элиты собирать деньги собственноручно.
Львовская филармония. Теодор Кухар.
Львовская филармония. Теодор Кухар.
Львовская филармония. Теодор Кухар.
Маловероятно, однако, что директор филармонии Владимир Сивохип и артисты оркестра проверяют лично, как тратятся волонтерами и командованием ВСУ направленные ими деньги… Однако, играя на чувствах украинцев и продавая на ярмарке сладости, книги и крафтовую выпечку, музыканты собирают со стремительно нищающего населения внушительные суммы.
Оркестр INSO-Lviv традиционно славится объединением джаза и академической музыки. Ранее он не участвовал в политических акциях, но теперь все громкие выступления и заявления оркестра связаны исключительно с военной тематикой и помощью ВСУ.
Филармония имени Скорика, кроме того, анонсировала масштабный творческий проект – гастрольный тур в США в кооперации с Благотворительным фондом Козицкого. Название проекта - "Бачити і чути Україну/ See & hear Ukraine" (видеть и слышать Украину – ред.). По словам директора филармонии Сивохипа, турне продлится два месяца – январь и февраль.

Это своеобразное путешествие и украинских художников – лучших художников, их картин вместе с нами, в тех самых известных концертных залах мира, где мы будем. И именно мы объединяем не только слышать, но и видеть, не только видеть, но и слышать. Идея – презентовать миру наше современное украинское искусство.

Проект стартовал 26 августа симфоническим концертом "Бетховен.Брамс" под управлением дирижера Теодора Кухара, о чем мы сообщали неделей ранее. Организаторы турне уточняют, что в концертных жанрах США прозвучит этот симфонический репертуар – произведений немецких классиков и романтиков.
Любопытный факт. Благотворительный фонд "Благодійний фонд Козицького" был основан в марте 2022 года, во время спецоперации. Основатель фонда – бизнесмен Зиновий Козицкий является учредителем крупнейшей группы энергетических компаний на Западной Украине "Эко-оптима" и "Західнадрасервіс", занимающиеся возобновляемой энергетикой.
Кроме того, в культурной среде Львовщины он известен переводами архива Андрея Шептицкого – греко-католического священника и коллаборанта, призывавшего украинцев в годы Великой Отечественной войны вступать в СС-овские батальоны смерти.
На сайте "Эко-оптима" отмечается, что только за время СВО был построен ряд энергетических станций и солнечных панелей на западе Украины. Но любопытнее всего то, что "Эко-оптима" - по официальному заверению владельца – "первая частная компания, которая получила кредит Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР). Таким образом, финансирование концертов Львовской филармонии, которая "продажей выпечки и книг" с миру по нитке собирает на нужды украинской армии, приобретает совершенно иной оттенок… Получается, кредитуя мирные энергетические бизнес-проекты Козицкого ЕБРР на самом деле финансирует ВСУ.
Бучинский фейк на большом экране, Люксембург и эко-активист из Горловки
Несколько громких кинопремьер анонсированы в августе на ближайшие месяцы.
На YouTube-канале IdeaFilms появился тизер фильма "Область Героев" режиссера Артура Лермана. В релизе сказано, что фильм расскажет о "жизни украинцев, которые спасали жизни в городах Киевщины – Буче, Ворзеле, Гостомеле, Ирпене.
По заявлению создателей фильма, он основан "на реальных событиях", однако, с первых же кадров трейлера мы понимаем, что на широком экране в полнометражном фильме демонстрируется уже набивший оскомину миф украинской пропаганды о "зверствах в Буче", ничем и никем не доказанный и откровенно сфабрикованный.
Премьера этого большого обмана должна состояться не только на Украине, но и в странах Европы, Канаде и Великобритании. Один из консультантов фильма – голливудский режиссер Фил Нильсон, известный по работе в блокбастерах "Трансформеры: Эпоха истребления" и "Матрица".
Авторы ленты приоткрыли тайну одной из сюжетных линий фильма:
"История о верующем отце 5 детей и 21-летнем атеисте. Они познакомились в Ирпене на Романовском мосту 7 марта. Их объединила одна цель – спасти как можно больше украинских жизней. С момента знакомства они героически вывозили мирных людей фактически из-под обвалов. Спасти удалось больше 11 тысяч человек."
Премьера еще одного "актуального" фильма прошла неделей ранее. Картина "Снайпер. Белый ворон" режиссера Марьяна Бушана охарактеризована украинским кинокритиком Кириллом Пищиковым как "фильм с необходимым в наше время здоровым патриотическим пафосом".
"Снайпер. Белый ворон"
Снайпер. Белый ворон
"Снайпер. Белый ворон"
Главный герой картины – "пацифист, экопоселенец и преподаватель физики Николай, который живет со своей женой Анастасией в Донбассе возле Горловки в землянке, выкопанной своими руками". Действие происходит в 2014 году.
Конфликт персонажа выстроен на том, что он, - пацифист – решает вступить в ряды ВСУ, воюющие против народа Донбасса и стать снайпером. Фраза, произнесённая о нем одним из персонажей: "Он выбрал свою сторону" - действительно довольно верно отражает суть.
"Снайпер. Белый ворон"
Снайпер. Белый ворон
"Снайпер. Белый ворон"
Кроме того, стало известно, какие фильмы представят Украину на Венецианском фестивале. Среди них – "Люксембург, Люксембург" режиссера Антонио Лукича о братьях-близнецах – Василии и Николае, один из которых полицейский, а другой – водитель маршрутки, и в жизни которых внезапно появляется исчезнувший в их детстве отец; "Свобода в огне: Борьба Украины за свободу" режиссера Евгения Афинеевского и "Киевский процесс" режиссера Сергея Лозницкого, которого недавно обвинили в "симпатиях к русской культуре" и исключили из украинской киноакадемии.
Слезы Хлывнюка, неутомимая Алена Паш
Эстрадная украинская музыка, вероятно, наиболее сильно вовлечена в военные и политические события.
Беспрерывно попадающая в скандалы украинская хип-хоп исполнительница Alina Pash представляет Украину на фестивале Burning Man, который проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада, США.

"Жаль, что мир привыкает к войне в Украине. Нужно постоянно напоминать о себе. Это задача всех, кто имеет доступ к международному сообществу", - говорит певица.

Всего месяц назад Паш угодила в скандал на венгерском фестивале Sziget, где выступали российские артисты. Ее коллектив потребовал от организаторов фестиваля отказать артистам из России, но те отказались и Паш раскритиковали на Родине. Тем не менее, сама артистка изо всех сил старается доказать свою правильную проукраинскую позицию, выступая в разных странах мира.
Фронтмен украинской фанк-группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк разрыдался на концерте, исполняя песню Skofka "Чути гімн" (слышно гимн – ред.).
Будем бить за Ирпень, который ты мучал!
Таким восклицанием артист прерывал композицию, повторяя миф о "замученных" Ирпене и Буче и рассказал о том, как воюет в рядах ВСУ.
До начала спецоперации коллектив "Бумбокс" был известен и любим и в России, и на Украине. Артисты много выступали в разных российских городах, записывали треки в коллаборации с российскими музыкантами (например, рэп-исполнителем Бастой) (Василий Вакуленко – ред.) и песни Хлывнюка были, в основном, на русском языке.
После начала спецоперации певец и автор песен вступил в киевскую тероборону записал видео, на котором, с автоматом через плечо, поет интерпретированную украинскую народную песню "Ой, у лузі червона калина" (ой, на лугу красная калина – ред.) совместно с австралийским битмейкером The Kiffness.
Андрей Хлывнюк
Андрей Хлывнюк
Андрей Хлывнюк
В общем, если подводить итог, одурманенные украинской пропагандой музыканты, исполнители и кинематографисты создаюсь антигуманные произведения, призывая не к миру и любви, а к войне и смерти, ненависти и крови. Когда-то они очнутся и то, что они делают сейчас, многих из них окончательно сломает...
 
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