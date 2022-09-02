Украинец приехал в Россию, пожелал смерти жителям Донбасса и был наказан - 02.09.2022 Украина.ру
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Украинец приехал в Россию, пожелал смерти жителям Донбасса и был наказан
Украинец приехал в Россию, пожелал смерти жителям Донбасса и был наказан - 02.09.2022 Украина.ру
Украинец приехал в Россию, пожелал смерти жителям Донбасса и был наказан
Выходец с Украины был задержан во Владимирской области, его обвиняют в публичных призывах к терроризму, сообщило 2 сентября региональное управление ФСБ
2022-09-02T14:06
2022-09-02T14:06
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терроризм
фсб
украинец
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"По версии следствия… обвиняемый на регулярной основе публично допускал высказывания, направленные на формирование у аудитории мнения о необходимости и допустимости массового физического уничтожения несогласных с политикой киевского режима жителей Крыма и Донбасса, ранее входивших в состав Украины", - говорится в сообщении. Также отмечается, что задержанный симпатизирует праворадикальной "Организации украинских националистов".Задержание украинца произошло в августе, в настоящий момент он находится в следственном изоляторе. Против него возбуждено уголовное дело о публичном призыве к терроризму, по этой статье ему может грозить 5 лет тюрьмы.
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новости, донбасс, россия, украина, терроризм, фсб, украинец
Новости, Донбасс, Россия, Украина, терроризм, ФСБ, украинец

Украинец приехал в Россию, пожелал смерти жителям Донбасса и был наказан

14:06 02.09.2022
 
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наручники
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Выходец с Украины был задержан во Владимирской области, его обвиняют в публичных призывах к терроризму, сообщило 2 сентября региональное управление ФСБ
"По версии следствия… обвиняемый на регулярной основе публично допускал высказывания, направленные на формирование у аудитории мнения о необходимости и допустимости массового физического уничтожения несогласных с политикой киевского режима жителей Крыма и Донбасса, ранее входивших в состав Украины", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что задержанный симпатизирует праворадикальной "Организации украинских националистов".
Задержание украинца произошло в августе, в настоящий момент он находится в следственном изоляторе.
Против него возбуждено уголовное дело о публичном призыве к терроризму, по этой статье ему может грозить 5 лет тюрьмы.
 
НовостиДонбассРоссияУкраинатерроризмФСБукраинец
 
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