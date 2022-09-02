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Украинец приехал в Россию, пожелал смерти жителям Донбасса и был наказан

Украинец приехал в Россию, пожелал смерти жителям Донбасса и был наказан - 02.09.2022 Украина.ру

Украинец приехал в Россию, пожелал смерти жителям Донбасса и был наказан

Выходец с Украины был задержан во Владимирской области, его обвиняют в публичных призывах к терроризму, сообщило 2 сентября региональное управление ФСБ

2022-09-02T14:06

2022-09-02T14:06

2022-09-02T14:06

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"По версии следствия… обвиняемый на регулярной основе публично допускал высказывания, направленные на формирование у аудитории мнения о необходимости и допустимости массового физического уничтожения несогласных с политикой киевского режима жителей Крыма и Донбасса, ранее входивших в состав Украины", - говорится в сообщении. Также отмечается, что задержанный симпатизирует праворадикальной "Организации украинских националистов".Задержание украинца произошло в августе, в настоящий момент он находится в следственном изоляторе. Против него возбуждено уголовное дело о публичном призыве к терроризму, по этой статье ему может грозить 5 лет тюрьмы.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донбасс, россия, украина, терроризм, фсб, украинец