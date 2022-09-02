Преступление против своих же военных: Азаров рассказал, почему Украине нужна денацификация. Видео - 02.09.2022 Украина.ру
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Преступление против своих же военных: Азаров рассказал, почему Украине нужна денацификация. Видео
Преступление против своих же военных: Азаров рассказал, почему Украине нужна денацификация. Видео - 02.09.2022 Украина.ру
Преступление против своих же военных: Азаров рассказал, почему Украине нужна денацификация. Видео
Бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров в интервью Украина.ру прокомментировал приезд миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, самоубийственные... Украина.ру, 02.09.2022
2022-09-02T14:00
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видео
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Бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров в интервью Украина.ру прокомментировал приезд миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, самоубийственные украинские наступления, диверсии и терроризм, а также новый виток цензуры в стране: 0:26 - Запорожская АЭС и миссия МАГАТЭ;2:36 - Атомная энергетика Украины;6:43 - Закон о СМИ и военная цензура на Украине;10:45 - Логика самоубийственных наступлений Украины;15:02 - Западная поддержка, кредиты и правительство страны;16:55 - Переформатирование сознания украинцев;Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
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Видео

Преступление против своих же военных: Азаров рассказал, почему Украине нужна денацификация. Видео

14:00 02.09.2022
 
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Бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров в интервью Украина.ру прокомментировал приезд миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, самоубийственные украинские наступления, диверсии и терроризм, а также новый виток цензуры в стране:
0:26 - Запорожская АЭС и миссия МАГАТЭ;
2:36 - Атомная энергетика Украины;
6:43 - Закон о СМИ и военная цензура на Украине;
10:45 - Логика самоубийственных наступлений Украины;
15:02 - Западная поддержка, кредиты и правительство страны;
16:55 - Переформатирование сознания украинцев;
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.
Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
 
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Заголовок открываемого материала
15:41Еще три сотни украинских военных были уничтожены в ходе попыток контрнаступления
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14:24Был ли Горбачёв хозяином страны? Россияне дали ответ
14:19"Бить во все колокола": Эксперт высказался о необходимости присутствия международных организаций на ЗАЭС
14:06Украинец приехал в Россию, пожелал смерти жителям Донбасса и был наказан
14:00Преступление против своих же военных: Азаров рассказал, почему Украине нужна денацификация. Видео
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