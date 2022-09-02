Германия не может прекратить импорт российского газа — Шольц - 02.09.2022 Украина.ру
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Германия не может прекратить импорт российского газа — Шольц
Германия не может прекратить импорт российского газа — Шольц - 02.09.2022 Украина.ру
Германия не может прекратить импорт российского газа — Шольц
Германия не может прекратить импорт газа из России, несмотря на то, что сейчас поступают лишь его небольшие объемы. Об этом 1 сентября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в беседе с согражданами в Эссене, событие транслировалось в прямом эфире официального портала правительства
2022-09-02T07:13
2022-09-02T07:20
олаф шольц
новости
газ
импорт
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"Можно сказать, что мы преодолеем эту ситуацию (с вопросом газоснабжения - ред.). Но это будет сложнее сделать, если мы откажемся от того, что хоть и в небольших количествах, но поступает (из России ред.). Мы не должны излишне усложнять себе жизнь, это мое личное убеждение", — подчеркнул Шольц.Канцлер объяснил свою уверенность в возможности Германии пережить энергетический кризис тем, что Берлин "своевременно занялся вопросами заполнения газохранилищ ФРГ, запуска угольных электростанций и строительства терминалов для СПГ".Он добавил, что, при этом государству нужно расширять свою инфраструктуру для импорта газа, чтобы никогда не быть зависимым. По словам Шольца, требуются трубопроводы из южной Европы, например, из Испании и Португалии.Он также объяснил, почему ЕС не стал вводить санкции на импорт газа. По словам Шольца, это связано в первую очередь с западноевропейскими странами, а не самой Германией."Другие не могут так быстро найти для себя альтернативу", — отметил Шольц, отвечая на вопрос, почему Германия "просто не закроет "русский кран".Канцлер ФРГ проводит серию диалогов с согражданами. Он планирует посетить все 16 федеральных земель страны. Первые из таких встреч уже состоялись летом в Любеке, затем — в Магдебурге.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
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олаф шольц, новости, газ, импорт
Олаф Шольц, Новости, газ, импорт

Германия не может прекратить импорт российского газа — Шольц

07:13 02.09.2022 (обновлено: 07:20 02.09.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем
Президент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Германия не может прекратить импорт газа из России, несмотря на то, что сейчас поступают лишь его небольшие объемы. Об этом 1 сентября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в беседе с согражданами в Эссене, событие транслировалось в прямом эфире официального портала правительства
"Можно сказать, что мы преодолеем эту ситуацию (с вопросом газоснабжения - ред.). Но это будет сложнее сделать, если мы откажемся от того, что хоть и в небольших количествах, но поступает (из России ред.). Мы не должны излишне усложнять себе жизнь, это мое личное убеждение", — подчеркнул Шольц.
Канцлер объяснил свою уверенность в возможности Германии пережить энергетический кризис тем, что Берлин "своевременно занялся вопросами заполнения газохранилищ ФРГ, запуска угольных электростанций и строительства терминалов для СПГ".
Он добавил, что, при этом государству нужно расширять свою инфраструктуру для импорта газа, чтобы никогда не быть зависимым. По словам Шольца, требуются трубопроводы из южной Европы, например, из Испании и Португалии.

"Было бы гораздо проще, если бы был трубопровод, от которого многие годы отказывались — сейчас я рассчитываю, что он будет — через Францию, возможно, через Италию… и тогда мы увидим изменения, если страны Южной Европы найдут новые источники (импорта газа) — из Африки, ближней Азии, откуда они могут получить газ, без участия России, это поддержит и мировой рынок, и нас", — предположил канцлер.

Он также объяснил, почему ЕС не стал вводить санкции на импорт газа. По словам Шольца, это связано в первую очередь с западноевропейскими странами, а не самой Германией.
"Другие не могут так быстро найти для себя альтернативу", — отметил Шольц, отвечая на вопрос, почему Германия "просто не закроет "русский кран".
Канцлер ФРГ проводит серию диалогов с согражданами. Он планирует посетить все 16 федеральных земель страны. Первые из таких встреч уже состоялись летом в Любеке, затем — в Магдебурге.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
 
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