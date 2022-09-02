Солнечный удар: Аргентинский военкор рассказал о том, как его задерживали на блокпостах в Донбассе
Аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо рассказал в интервью изданию Украина.ру о том, насколько тщательно его досматривали на выезде из Ростовской области России в ЛНР
При этом журналист не называет подобный досмотр препятствиями для осуществления профессиональной деятельности.
Выезд из Ростовской области в ЛНР с моим журналистским удостоверением был весьма сложным. Он занял не менее четырёх часов под палящим солнцем, и на каждом новом шлагбауме нас снова задерживали, чтобы опять подтвердить наши личности. Но я понимаю, что это была часть необходимого процесса обеспечения безопасности.
Сальгадо рассказал, что власти республик Донбасса никак не пытались помешать его журналистской работе, наоборот, они оказывали всевозможную поддержку.
Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте на сайте Украина.ру.
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