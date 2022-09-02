https://ukraina.ru/20220902/1038324734.html

Солнечный удар: Аргентинский военкор рассказал о том, как его задерживали на блокпостах в Донбассе

Солнечный удар: Аргентинский военкор рассказал о том, как его задерживали на блокпостах в Донбассе - 02.09.2022 Украина.ру

Солнечный удар: Аргентинский военкор рассказал о том, как его задерживали на блокпостах в Донбассе

Аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо рассказал в интервью изданию Украина.ру о том, насколько тщательно его досматривали на выезде из Ростовской области России в ЛНР

2022-09-02T06:15

2022-09-02T06:15

2022-09-02T06:15

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При этом журналист не называет подобный досмотр препятствиями для осуществления профессиональной деятельности.Сальгадо рассказал, что власти республик Донбасса никак не пытались помешать его журналистской работе, наоборот, они оказывали всевозможную поддержку.Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220831/1038269438.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, корреспонденты, аргентина, днр, лнр, ростовская область