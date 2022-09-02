Солнечный удар: Аргентинский военкор рассказал о том, как его задерживали на блокпостах в Донбассе - 02.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220902/1038324734.html
Солнечный удар: Аргентинский военкор рассказал о том, как его задерживали на блокпостах в Донбассе
Солнечный удар: Аргентинский военкор рассказал о том, как его задерживали на блокпостах в Донбассе - 02.09.2022 Украина.ру
Солнечный удар: Аргентинский военкор рассказал о том, как его задерживали на блокпостах в Донбассе
Аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо рассказал в интервью изданию Украина.ру о том, насколько тщательно его досматривали на выезде из Ростовской области России в ЛНР
2022-09-02T06:15
2022-09-02T06:15
новости
корреспонденты
аргентина
днр
лнр
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103429/56/1034295629_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_556985ab20b1b8cabeeea8125a3664e4.jpg
При этом журналист не называет подобный досмотр препятствиями для осуществления профессиональной деятельности.Сальгадо рассказал, что власти республик Донбасса никак не пытались помешать его журналистской работе, наоборот, они оказывали всевозможную поддержку.Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220831/1038269438.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103429/56/1034295629_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fb4600552f7ca26b5d5cac6333f2b345.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, корреспонденты, аргентина, днр, лнр, ростовская область
Новости, корреспонденты, Аргентина, ДНР, ЛНР, Ростовская область

Солнечный удар: Аргентинский военкор рассказал о том, как его задерживали на блокпостах в Донбассе

06:15 02.09.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . Кирилл Нортон
Перейти в фотобанк
Читать в
Аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо рассказал в интервью изданию Украина.ру о том, насколько тщательно его досматривали на выезде из Ростовской области России в ЛНР
При этом журналист не называет подобный досмотр препятствиями для осуществления профессиональной деятельности.
Выезд из Ростовской области в ЛНР с моим журналистским удостоверением был весьма сложным. Он занял не менее четырёх часов под палящим солнцем, и на каждом новом шлагбауме нас снова задерживали, чтобы опять подтвердить наши личности. Но я понимаю, что это была часть необходимого процесса обеспечения безопасности.
Себастьян Сальгадо
Себастьян Сальгадо
Военный корреспондент из Аргентины
Сальгадо рассказал, что власти республик Донбасса никак не пытались помешать его журналистской работе, наоборот, они оказывали всевозможную поддержку.
Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте на сайте Украина.ру.
Новая Каховка обстрел ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 08:15
Военный журналист рассказал, почему в Новой Каховке объявляли эвакуацию с рабочих местУкраинские войска будут бить по любым целям, которые связаны с новой российской властью, поэтому в Новой Каховке стали рассредоточивать управляющий персонал, чтобы они не попали под обстрел, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру
 
НовостикорреспондентыАргентинаДНРЛНРРостовская область
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:53В Запорожской области пообещали ответить на попытки Киева захватить ЗАЭС
07:53Политолог рассказал, как потратят $3 млрд военной помощи Украине
07:49Кто и когда завербовал Рината Ахметова. О чем украинский олигарх хотел бы забыть
07:45Военная дипломатия: журналист выяснил подробности вербовки аргентинской молодежи в украинские войска
07:37Обществу нужны более пространные объяснения СВО - Мухин
07:34Путин назвал целью СВО ликвидацию антироссийского анклава на Украине
07:30"Политический расчет": военкор объяснил, почему РФ на фронте взяла оперативную паузу как минимум до зимы
07:25Байден обвинил сторонников Трампа в угрозе американской демократии
07:23Мухин рассказал, кто воюет против российских войск на Украине
07:22"Тяжелые последствия для ВСУ": в Снигиревки рассказали о забитых моргах в Николаеве
07:15Владимир Евсеев: Когда Россия начнет наступление на юг, ВСУ побыстрее уберутся из Донбасса
07:15Используют по прямому назначению: эксперт рассказал, куда отправятся отчеты МАГАТЭ
07:13Германия не может прекратить импорт российского газа — Шольц
07:07"Относились, как к собакам": военкор поделился историями очевидцев киевской оккупации Донбасса
07:00Им важно обозначить свою активность на фронте и показать спонсорам, что они сражаются – Стешин о ВСУ
06:53"Это русские принесли Хаймарсы" - политолог о возможных отговорках МАГАТЭ
06:45"Умирали двойной смертью": военкор рассказал, что пришлось пережить народу Донбасса с 2014 года
06:37"Пытаются выдать Киев за жертву": зарубежный журналист раскрыл правду о работе СМИ на Западе
06:30"Фантазии сумасшедшей бабы": эксперт прокомментировал заявление вице-премьера Украины о вступлении в НАТО
06:22Политолог предположил, что заявят в МАГАТЭ после миссии на ЗАЭС
Лента новостейМолния