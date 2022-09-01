В Харькове боевики нацбата расстреляли отступающих военнослужащих ВСУ - 01.09.2022 Украина.ру
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В Харькове боевики нацбата расстреляли отступающих военнослужащих ВСУ
В Харькове боевики нацбата расстреляли отступающих военнослужащих ВСУ - 01.09.2022 Украина.ру
В Харькове боевики нацбата расстреляли отступающих военнослужащих ВСУ
Российские войска сорвали попытку наступления ВСУ в районе села Русские Тишки в десяти километрах от северо-западной окраины Харькова. Отступающих военнослужащих ВСУ обстреляли националисты. Об этом сообщили 1 сентября в Минобороны России
2022-09-01T14:47
2022-09-01T14:47
новости
харьков
всу
минобороны рф
украинские националисты
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Подразделения 14-й механизированной бригады ВСУ предприняли попытку наступления в районе села Русские Тишки. Российские войска подавили попытку, противник потерял свыше 50 человек. В живых остались 56 человек. Они попытались отступить обратно к Харькову, но их обстреляли свои же. За сутки российские войска уничтожили четыре пункта управления украинской армией. В Харьковской области: 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Кутузовки, командно-наблюдательный пункт батальона 93-й механизированной бригады в районе Дмитровки.
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новости, харьков, всу, минобороны рф, украинские националисты
Новости, Харьков, ВСУ, Минобороны РФ, украинские националисты

В Харькове боевики нацбата расстреляли отступающих военнослужащих ВСУ

14:47 01.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСела на освобожденной территории в Донецкой области
Села на освобожденной территории в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
Российские войска сорвали попытку наступления ВСУ в районе села Русские Тишки в десяти километрах от северо-западной окраины Харькова. Отступающих военнослужащих ВСУ обстреляли националисты. Об этом сообщили 1 сентября в Минобороны России
Подразделения 14-й механизированной бригады ВСУ предприняли попытку наступления в районе села Русские Тишки. Российские войска подавили попытку, противник потерял свыше 50 человек.
В живых остались 56 человек. Они попытались отступить обратно к Харькову, но их обстреляли свои же.
"При выходе к северо-западной окраине Салтовка военнослужащие 14-й бригады ВСУ попали под обстрел с позиций националистического формирования "Кракен", которым большинство из них было уничтожено", - сообщили в Минобороны.
За сутки российские войска уничтожили четыре пункта управления украинской армией. В Харьковской области: 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Кутузовки, командно-наблюдательный пункт батальона 93-й механизированной бригады в районе Дмитровки.
Геннадий Алехин
29 августа, 08:30
Где взять пехоту? Военный эксперт подробно объяснил, как Россия зачистит Харьков от ВСУ Пехота – это слишком абстрактное понятие. В городских боях действуют штурмовые группы и штурмовые отряды. Поэтому пока рано думать о том, что русские войска не смогут взять Харьков из-за недостатка в живой силе. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиХарьковВСУМинобороны РФукраинские националисты
 
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