В Харькове боевики нацбата расстреляли отступающих военнослужащих ВСУ
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСела на освобожденной территории в Донецкой области
Российские войска сорвали попытку наступления ВСУ в районе села Русские Тишки в десяти километрах от северо-западной окраины Харькова. Отступающих военнослужащих ВСУ обстреляли националисты. Об этом сообщили 1 сентября в Минобороны России
Подразделения 14-й механизированной бригады ВСУ предприняли попытку наступления в районе села Русские Тишки. Российские войска подавили попытку, противник потерял свыше 50 человек.
В живых остались 56 человек. Они попытались отступить обратно к Харькову, но их обстреляли свои же.
"При выходе к северо-западной окраине Салтовка военнослужащие 14-й бригады ВСУ попали под обстрел с позиций националистического формирования "Кракен", которым большинство из них было уничтожено", - сообщили в Минобороны.
За сутки российские войска уничтожили четыре пункта управления украинской армией. В Харьковской области: 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Кутузовки, командно-наблюдательный пункт батальона 93-й механизированной бригады в районе Дмитровки.
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