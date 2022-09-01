В Харькове боевики нацбата расстреляли отступающих военнослужащих ВСУ

Где взять пехоту? Военный эксперт подробно объяснил, как Россия зачистит Харьков от ВСУ Пехота – это слишком абстрактное понятие. В городских боях действуют штурмовые группы и штурмовые отряды. Поэтому пока рано думать о том, что русские войска не смогут взять Харьков из-за недостатка в живой силе. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру