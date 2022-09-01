https://ukraina.ru/20220901/1038320946.html

Массовое убийство спасателей киевским режимом: названо число погибших сотрудников МЧС ДНР в селе Рубцы

Массовое убийство спасателей киевским режимом: названо число погибших сотрудников МЧС ДНР в селе Рубцы - 01.09.2022 Украина.ру

Массовое убийство спасателей киевским режимом: названо число погибших сотрудников МЧС ДНР в селе Рубцы

При обстреле села Рубцы (ДНР) со стороны ВСУ, погибли 13 сотрудников МЧС республики, сообщает 1 сентября пресс-служба ведомства

2022-09-01T11:16

2022-09-01T11:16

2022-09-01T11:16

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Сообщается также, что 9 сотрудников ранены и в данный момент госпитализированы.В ведомстве добавили также, что обстрел украинские военные вели из артиллерийских орудий.Накануне украинские войска за 30 минут выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин сообщил, что из-за обстрелов было повреждено здание школы в Петровском районе Донецка.

https://ukraina.ru/20220901/1038316293.html

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2022

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новости, донецк, днр, обстрелы