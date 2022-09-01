Массовое убийство спасателей киевским режимом: названо число погибших сотрудников МЧС ДНР в селе Рубцы - 01.09.2022 Украина.ру
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Массовое убийство спасателей киевским режимом: названо число погибших сотрудников МЧС ДНР в селе Рубцы
Массовое убийство спасателей киевским режимом: названо число погибших сотрудников МЧС ДНР в селе Рубцы - 01.09.2022 Украина.ру
Массовое убийство спасателей киевским режимом: названо число погибших сотрудников МЧС ДНР в селе Рубцы
При обстреле села Рубцы (ДНР) со стороны ВСУ, погибли 13 сотрудников МЧС республики, сообщает 1 сентября пресс-служба ведомства
2022-09-01T11:16
2022-09-01T11:16
новости
донецк
днр
обстрелы
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Сообщается также, что 9 сотрудников ранены и в данный момент госпитализированы.В ведомстве добавили также, что обстрел украинские военные вели из артиллерийских орудий.Накануне украинские войска за 30 минут выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин сообщил, что из-за обстрелов было повреждено здание школы в Петровском районе Донецка.
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новости, донецк, днр, обстрелы
Новости, Донецк, ДНР, обстрелы

Массовое убийство спасателей киевским режимом: названо число погибших сотрудников МЧС ДНР в селе Рубцы

11:16 01.09.2022
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
При обстреле села Рубцы (ДНР) со стороны ВСУ, погибли 13 сотрудников МЧС республики, сообщает 1 сентября пресс-служба ведомства
Сообщается также, что 9 сотрудников ранены и в данный момент госпитализированы.
В ведомстве добавили также, что обстрел украинские военные вели из артиллерийских орудий.
В результате обстрела, по оперативной информации, погибли 13 человек личного состава, еще 9 сотрудников спасательного ведомства получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы в учреждения здравоохранения.
Накануне украинские войска за 30 минут выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин сообщил, что из-за обстрелов было повреждено здание школы в Петровском районе Донецка.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
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День знаний, обстрел Энергодара, попытка захвата ЗАЭС. Главное на Украине на утро 1 сентябряШкольники подконтрольных Украине территорий Северной Таврии будут учиться дистанционно, учителя на освобождённых территориях получают угрозы. С утра ВСУ начали обстрел Энергодара и попытались захватить Запорожскую АЭС
 
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