https://ukraina.ru/20220901/1038320946.html
Массовое убийство спасателей киевским режимом: названо число погибших сотрудников МЧС ДНР в селе Рубцы
Массовое убийство спасателей киевским режимом: названо число погибших сотрудников МЧС ДНР в селе Рубцы - 01.09.2022 Украина.ру
Массовое убийство спасателей киевским режимом: названо число погибших сотрудников МЧС ДНР в селе Рубцы
При обстреле села Рубцы (ДНР) со стороны ВСУ, погибли 13 сотрудников МЧС республики, сообщает 1 сентября пресс-служба ведомства
2022-09-01T11:16
2022-09-01T11:16
2022-09-01T11:16
новости
донецк
днр
обстрелы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037016964_0:223:3071:1950_1920x0_80_0_0_0942e82de0891e04cea0c9fabdf34654.jpg.webp
Сообщается также, что 9 сотрудников ранены и в данный момент госпитализированы.В ведомстве добавили также, что обстрел украинские военные вели из артиллерийских орудий.Накануне украинские войска за 30 минут выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин сообщил, что из-за обстрелов было повреждено здание школы в Петровском районе Донецка.
https://ukraina.ru/20220901/1038316293.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037016964_339:0:3068:2047_1920x0_80_0_0_2f63b0dc7602e115d2d2fb67a5c8ef70.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецк, днр, обстрелы
Новости, Донецк, ДНР, обстрелы
Массовое убийство спасателей киевским режимом: названо число погибших сотрудников МЧС ДНР в селе Рубцы
При обстреле села Рубцы (ДНР) со стороны ВСУ, погибли 13 сотрудников МЧС республики, сообщает 1 сентября пресс-служба ведомства
Сообщается также, что 9 сотрудников ранены и в данный момент госпитализированы.
В ведомстве добавили также, что обстрел украинские военные вели из артиллерийских орудий.
В результате обстрела, по оперативной информации, погибли 13 человек личного состава, еще 9 сотрудников спасательного ведомства получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы в учреждения здравоохранения.
Накануне украинские войска за 30 минут выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин сообщил, что из-за обстрелов было повреждено здание школы в Петровском районе Донецка.