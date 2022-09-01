https://ukraina.ru/20220901/1038317116.html
Обстреливающие Энергодар украинские войска убили мирных жителей, серьезно пострадал ребенок - Рогов
Обстреливающие Энергодар украинские войска убили мирных жителей, серьезно пострадал ребенок - Рогов - 01.09.2022 Украина.ру
Обстреливающие Энергодар украинские войска убили мирных жителей, серьезно пострадал ребенок - Рогов
В результате обстрела Энергодара украинскими боевиками погибли по меньшей мере трое мирных жителей. Об этом 1 сентября сообщил в своем Telegram член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-09-01T10:17
2022-09-01T10:17
2022-09-01T10:21
энергодар
обстрелы
раненые
убитые
новости
рогов
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103348/64/1033486444_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d02c923a98d3286f0f0c9b038e568cb9.jpg.webp
"Пять человек ранены, из них один ребёнок находится в очень тяжёлом состоянии с проникающей травмой бедра", - добавил он.Украинская армия с 8 утра обстреливает город-спутник Запорожской АЭС – Энергодар из американских гаубиц М777 калибра 155 мм. По словам Рогова, количество прилетов снарядов "даже сложно оценить". Рогов также подчеркнул, что обстрел города ведется ради срыва визита миссии МАГАТЭ и обеспечения прикрытия для диверсантов.При этом гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по прибытии в Запорожье накануне выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно.
https://ukraina.ru/20220901/1038315608.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103348/64/1033486444_25:0:1446:1066_1920x0_80_0_0_522e86d128402bed222249bb563baab0.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
энергодар, обстрелы, раненые, убитые, новости, рогов, всу
Энергодар, обстрелы, раненые, убитые, Новости, Рогов, ВСУ
Обстреливающие Энергодар украинские войска убили мирных жителей, серьезно пострадал ребенок - Рогов
10:17 01.09.2022 (обновлено: 10:21 01.09.2022)
В результате обстрела Энергодара украинскими боевиками погибли по меньшей мере трое мирных жителей. Об этом 1 сентября сообщил в своем Telegram член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов