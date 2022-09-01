Обстреливающие Энергодар украинские войска убили мирных жителей, серьезно пострадал ребенок - Рогов - 01.09.2022 Украина.ру
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Обстреливающие Энергодар украинские войска убили мирных жителей, серьезно пострадал ребенок - Рогов
Обстреливающие Энергодар украинские войска убили мирных жителей, серьезно пострадал ребенок - Рогов - 01.09.2022 Украина.ру
Обстреливающие Энергодар украинские войска убили мирных жителей, серьезно пострадал ребенок - Рогов
В результате обстрела Энергодара украинскими боевиками погибли по меньшей мере трое мирных жителей. Об этом 1 сентября сообщил в своем Telegram член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-09-01T10:17
2022-09-01T10:21
энергодар
обстрелы
раненые
убитые
новости
рогов
всу
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"Пять человек ранены, из них один ребёнок находится в очень тяжёлом состоянии с проникающей травмой бедра", - добавил он.Украинская армия с 8 утра обстреливает город-спутник Запорожской АЭС – Энергодар из американских гаубиц М777 калибра 155 мм. По словам Рогова, количество прилетов снарядов "даже сложно оценить". Рогов также подчеркнул, что обстрел города ведется ради срыва визита миссии МАГАТЭ и обеспечения прикрытия для диверсантов.При этом гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по прибытии в Запорожье накануне выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно.
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энергодар, обстрелы, раненые, убитые, новости, рогов, всу
Энергодар, обстрелы, раненые, убитые, Новости, Рогов, ВСУ

Обстреливающие Энергодар украинские войска убили мирных жителей, серьезно пострадал ребенок - Рогов

10:17 01.09.2022 (обновлено: 10:21 01.09.2022)
 
© Русская веснаВладимир Рогов
Владимир Рогов
© Русская весна
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В результате обстрела Энергодара украинскими боевиками погибли по меньшей мере трое мирных жителей. Об этом 1 сентября сообщил в своем Telegram член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
"Пять человек ранены, из них один ребёнок находится в очень тяжёлом состоянии с проникающей травмой бедра", - добавил он.
Украинская армия с 8 утра обстреливает город-спутник Запорожской АЭС – Энергодар из американских гаубиц М777 калибра 155 мм. По словам Рогова, количество прилетов снарядов "даже сложно оценить".
Рогов также подчеркнул, что обстрел города ведется ради срыва визита миссии МАГАТЭ и обеспечения прикрытия для диверсантов.
При этом гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по прибытии в Запорожье накануне выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
09:39
ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС и ближайшие населенные пункты – Минобороны РФС восьми утра в четверг украинские военные ведут массированный артиллерийский обстрел района Запорожской АЭС, пункта разграничения Васильевки и места встречи миссии МАГАТЭ, сообщает 1 сентября Минобороны РФ
 
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