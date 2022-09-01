https://ukraina.ru/20220901/1038317116.html

Обстреливающие Энергодар украинские войска убили мирных жителей, серьезно пострадал ребенок - Рогов

Обстреливающие Энергодар украинские войска убили мирных жителей, серьезно пострадал ребенок - Рогов - 01.09.2022 Украина.ру

Обстреливающие Энергодар украинские войска убили мирных жителей, серьезно пострадал ребенок - Рогов

В результате обстрела Энергодара украинскими боевиками погибли по меньшей мере трое мирных жителей. Об этом 1 сентября сообщил в своем Telegram член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов

2022-09-01T10:17

2022-09-01T10:17

2022-09-01T10:21

энергодар

обстрелы

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"Пять человек ранены, из них один ребёнок находится в очень тяжёлом состоянии с проникающей травмой бедра", - добавил он.Украинская армия с 8 утра обстреливает город-спутник Запорожской АЭС – Энергодар из американских гаубиц М777 калибра 155 мм. По словам Рогова, количество прилетов снарядов "даже сложно оценить". Рогов также подчеркнул, что обстрел города ведется ради срыва визита миссии МАГАТЭ и обеспечения прикрытия для диверсантов.При этом гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по прибытии в Запорожье накануне выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно.

https://ukraina.ru/20220901/1038315608.html

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энергодар, обстрелы, раненые, убитые, новости, рогов, всу