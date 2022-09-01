ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС и ближайшие населенные пункты – Минобороны РФ - 01.09.2022 Украина.ру
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ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС и ближайшие населенные пункты – Минобороны РФ
ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС и ближайшие населенные пункты – Минобороны РФ - 01.09.2022 Украина.ру
ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС и ближайшие населенные пункты – Минобороны РФ
С восьми утра в четверг украинские военные ведут массированный артиллерийский обстрел района Запорожской АЭС, пункта разграничения Васильевки и места встречи миссии МАГАТЭ, сообщает 1 сентября Минобороны РФ
2022-09-01T09:39
2022-09-01T09:39
новости
обстрелы
запорожская аэс
энергодар
всу
минобороны рф
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По данным ведомства, 4 снаряда из выпущенных взорвались на расстоянии 400 метров от первого энергоблока станции.В министерстве подчеркивают, что это провокация, направленная на срыв прибытия рабочей группы МАГАТЭ.Местная военно-гражданская администрация также сообщает об обстреле Энергодара и окрестности станции со стороны ВСУ. По мнению властей, обстрел ведется для того, чтобы обеспечить диверсионным группам прорыв со стороны прибрежной части города.Ранее Минобороны РФ заявило, что украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища.При этом украинская компания "Энергоатом" обвиняет российскую армию в обстреле станции из минометов.
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новости, обстрелы, запорожская аэс, энергодар, всу, минобороны рф
Новости, обстрелы, Запорожская АЭС, Энергодар, ВСУ, Минобороны РФ

ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС и ближайшие населенные пункты – Минобороны РФ

09:39 01.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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С восьми утра в четверг украинские военные ведут массированный артиллерийский обстрел района Запорожской АЭС, пункта разграничения Васильевки и места встречи миссии МАГАТЭ, сообщает 1 сентября Минобороны РФ
Кроме того, с 8.00 мск ВСУ ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населенного пункта Васильевка и Запорожской АЭС.
По данным ведомства, 4 снаряда из выпущенных взорвались на расстоянии 400 метров от первого энергоблока станции.
В министерстве подчеркивают, что это провокация, направленная на срыв прибытия рабочей группы МАГАТЭ.
Местная военно-гражданская администрация также сообщает об обстреле Энергодара и окрестности станции со стороны ВСУ. По мнению властей, обстрел ведется для того, чтобы обеспечить диверсионным группам прорыв со стороны прибрежной части города.
Ранее Минобороны РФ заявило, что украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища.
При этом украинская компания "Энергоатом" обвиняет российскую армию в обстреле станции из минометов.
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