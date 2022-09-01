https://ukraina.ru/20220901/1038315608.html

ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС и ближайшие населенные пункты – Минобороны РФ

ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС и ближайшие населенные пункты – Минобороны РФ - 01.09.2022 Украина.ру

ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС и ближайшие населенные пункты – Минобороны РФ

С восьми утра в четверг украинские военные ведут массированный артиллерийский обстрел района Запорожской АЭС, пункта разграничения Васильевки и места встречи миссии МАГАТЭ, сообщает 1 сентября Минобороны РФ

2022-09-01T09:39

2022-09-01T09:39

2022-09-01T09:39

новости

обстрелы

запорожская аэс

энергодар

всу

минобороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038032142_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_972e4cec28f9b5d99397bdf50d769f81.jpg

По данным ведомства, 4 снаряда из выпущенных взорвались на расстоянии 400 метров от первого энергоблока станции.В министерстве подчеркивают, что это провокация, направленная на срыв прибытия рабочей группы МАГАТЭ.Местная военно-гражданская администрация также сообщает об обстреле Энергодара и окрестности станции со стороны ВСУ. По мнению властей, обстрел ведется для того, чтобы обеспечить диверсионным группам прорыв со стороны прибрежной части города.Ранее Минобороны РФ заявило, что украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища.При этом украинская компания "Энергоатом" обвиняет российскую армию в обстреле станции из минометов.

https://ukraina.ru/20220826/1038162059.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, обстрелы, запорожская аэс, энергодар, всу, минобороны рф