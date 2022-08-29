https://ukraina.ru/20220829/1038210150.html

Киевские бары устраивают дискотеки несмотря на комендантский час

Киевские бары устраивают дискотеки несмотря на комендантский час - 29.08.2022 Украина.ру

Киевские бары устраивают дискотеки несмотря на комендантский час

В центре Киева на Парковой аллее бары нарушают комендантский час и устраивают ночные вечеринки, сообщил 28 августа Telegram-канал "Киев Сейчас: Буча, Ирпень, Гостомель"

2022-08-29T11:45

2022-08-29T11:45

2022-08-29T11:45

новости

киев

дискотека

комендантский час

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1d/1038209839_0:348:740:764_1920x0_80_0_0_aad765089182b57a1f533f09ecb5081e.jpg.webp

Комендантский час в украинской столице действует с 23.00 до 05.00. При этом заведения имеют право работать только до 22.00.Ранее итальянский обозреватель издания La Repubblica Паоло Брера опубликовал статью "Запретные ночи киевской молодежи: "С музыкой и эротикой мы забываем о войне", в которой показал кадры вечеринок и дискотек "мажоров" Киева, Харькова и Днепра (Днепропетровска).Власти Украины и сами "вынуждены" бороться с неосознанным подходом некоторых граждан к военному положению. Так, в парках и на пляжах Одессы, Киева и Харькова регулярно отлавливают нарушителей всех возможных запретов.

https://ukraina.ru/20220728/1036954768.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, дискотека, комендантский час