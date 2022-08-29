Киевские бары устраивают дискотеки несмотря на комендантский час - 29.08.2022 Украина.ру
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Киевские бары устраивают дискотеки несмотря на комендантский час
Киевские бары устраивают дискотеки несмотря на комендантский час - 29.08.2022 Украина.ру
Киевские бары устраивают дискотеки несмотря на комендантский час
В центре Киева на Парковой аллее бары нарушают комендантский час и устраивают ночные вечеринки, сообщил 28 августа Telegram-канал "Киев Сейчас: Буча, Ирпень, Гостомель"
2022-08-29T11:45
2022-08-29T11:45
новости
киев
дискотека
комендантский час
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Комендантский час в украинской столице действует с 23.00 до 05.00. При этом заведения имеют право работать только до 22.00.Ранее итальянский обозреватель издания La Repubblica Паоло Брера опубликовал статью "Запретные ночи киевской молодежи: "С музыкой и эротикой мы забываем о войне", в которой показал кадры вечеринок и дискотек "мажоров" Киева, Харькова и Днепра (Днепропетровска).Власти Украины и сами "вынуждены" бороться с неосознанным подходом некоторых граждан к военному положению. Так, в парках и на пляжах Одессы, Киева и Харькова регулярно отлавливают нарушителей всех возможных запретов.
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новости, киев, дискотека, комендантский час
Новости, Киев, дискотека, комендантский час

Киевские бары устраивают дискотеки несмотря на комендантский час

11:45 29.08.2022
 
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В центре Киева на Парковой аллее бары нарушают комендантский час и устраивают ночные вечеринки, сообщил 28 августа Telegram-канал "Киев Сейчас: Буча, Ирпень, Гостомель"
"Вот куда надо наведаться военкомату", - заявляет активист, снимающий видео.
Комендантский час в украинской столице действует с 23.00 до 05.00. При этом заведения имеют право работать только до 22.00.
Ранее итальянский обозреватель издания La Repubblica Паоло Брера опубликовал статью "Запретные ночи киевской молодежи: "С музыкой и эротикой мы забываем о войне", в которой показал кадры вечеринок и дискотек "мажоров" Киева, Харькова и Днепра (Днепропетровска).
Власти Украины и сами "вынуждены" бороться с неосознанным подходом некоторых граждан к военному положению. Так, в парках и на пляжах Одессы, Киева и Харькова регулярно отлавливают нарушителей всех возможных запретов.
28 июля, 11:55
В Италии разразился скандал из-за статьи о похождениях украинских мажоровВ одном из крупнейших итальянских изданий La Repubblica на днях была опубликована статья о богатой украинской молодежи, развлекающихся в барах и ресторанах, но газета удалила его со своего сайта после возмущения украинских властей
 
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