https://ukraina.ru/20220828/1038188706.html

НАТО на пороге. Военный эксперт о том, что начнется, если сейчас в РФ объявят мобилизацию

НАТО на пороге. Военный эксперт о том, что начнется, если сейчас в РФ объявят мобилизацию - 28.08.2022 Украина.ру

НАТО на пороге. Военный эксперт о том, что начнется, если сейчас в РФ объявят мобилизацию

Формально у России есть некоторое преимущество в численности населения перед Украиной, но мы его не можем реализовать. Мобилизация у нас может быть объявлена только в случае экзистенциальной угрозы, если боевые действия будут идти внутри России. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-28T10:42

2022-08-28T10:42

2022-08-28T10:42

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Ранее Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 137 тысяч военнослужащих. Таким образом, штатная численность российской армии составляет 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих.Эксперт отметил, что сейчас объявление мобилизации в России чревато серьезными внутриполитическими последствиями.Ситуация "все ушли на фронт" возможна только в том случае, если НАТО напрямую вмешается в конфликт своими воинскими частями, добавил специалист.Пока же будут формироваться добровольческие подразделения и добираться люди из Донбасса, а также возможно создание вооруженных отрядов на занятых территориях Украины, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мобилизация, всу, россия, украина, добровольцы