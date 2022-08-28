НАТО на пороге. Военный эксперт о том, что начнется, если сейчас в РФ объявят мобилизацию - 28.08.2022 Украина.ру
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НАТО на пороге. Военный эксперт о том, что начнется, если сейчас в РФ объявят мобилизацию
НАТО на пороге. Военный эксперт о том, что начнется, если сейчас в РФ объявят мобилизацию - 28.08.2022 Украина.ру
НАТО на пороге. Военный эксперт о том, что начнется, если сейчас в РФ объявят мобилизацию
Формально у России есть некоторое преимущество в численности населения перед Украиной, но мы его не можем реализовать. Мобилизация у нас может быть объявлена только в случае экзистенциальной угрозы, если боевые действия будут идти внутри России. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-28T10:42
2022-08-28T10:42
новости
мобилизация
всу
россия
украина
добровольцы
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Ранее Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 137 тысяч военнослужащих. Таким образом, штатная численность российской армии составляет 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих.Эксперт отметил, что сейчас объявление мобилизации в России чревато серьезными внутриполитическими последствиями.Ситуация "все ушли на фронт" возможна только в том случае, если НАТО напрямую вмешается в конфликт своими воинскими частями, добавил специалист.Пока же будут формироваться добровольческие подразделения и добираться люди из Донбасса, а также возможно создание вооруженных отрядов на занятых территориях Украины, заключил собеседник издания.
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новости, мобилизация, всу, россия, украина, добровольцы
Новости, мобилизация, ВСУ, Россия, Украина, добровольцы

НАТО на пороге. Военный эксперт о том, что начнется, если сейчас в РФ объявят мобилизацию

10:42 28.08.2022
 
© Украина.ру / Роман Гнатюк Эльбек Альбастров
 Эльбек Альбастров - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© Украина.ру / Роман Гнатюк
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Формально у России есть некоторое преимущество в численности населения перед Украиной, но мы его не можем реализовать. Мобилизация у нас может быть объявлена только в случае экзистенциальной угрозы, если боевые действия будут идти внутри России. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
Ранее Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 137 тысяч военнослужащих. Таким образом, штатная численность российской армии составляет 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих.
Эксперт отметил, что сейчас объявление мобилизации в России чревато серьезными внутриполитическими последствиями.
"Одно дело, когда против СВО выступает 15 тысяч студентов, а если на улицы выйдут 15 тысяч взрослых мужиков, пытающихся уклониться от мобилизации, то это будет уже другой коленкор в плане протеста", - указал Норин.
Ситуация "все ушли на фронт" возможна только в том случае, если НАТО напрямую вмешается в конфликт своими воинскими частями, добавил специалист.
Пока же будут формироваться добровольческие подразделения и добираться люди из Донбасса, а также возможно создание вооруженных отрядов на занятых территориях Украины, заключил собеседник издания.
 
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