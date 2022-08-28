https://ukraina.ru/20220828/1038188344.html
Шесть судов с зерном вышли из портов Украины
Шесть судов с зерном вышли из портов Украины - 28.08.2022 Украина.ру
Шесть судов с зерном вышли из портов Украины
Шесть судов с сельскохозяйственной продукцией вышли из украинских портов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Турции
2022-08-28T10:32
2022-08-28T10:32
2022-08-28T10:32
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22 июля в Стамбуле представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о вывозе украинской сельскохозяйственной продукции по Черному морю из портов Украины.
https://ukraina.ru/20220818/1037837384.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, зерно, турция, груз
Новости, Украина, зерно, Турция, груз
Шесть судов с зерном вышли из портов Украины
Шесть судов с сельскохозяйственной продукцией вышли из украинских портов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Турции
"Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах. По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов вышло еще 6 судов с зерном", - говорится в сообщении.
22 июля в Стамбуле представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о вывозе украинской сельскохозяйственной продукции по Черному морю из портов Украины.