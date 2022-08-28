Шесть судов с зерном вышли из портов Украины - 28.08.2022 Украина.ру
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Шесть судов с зерном вышли из портов Украины
Шесть судов с зерном вышли из портов Украины - 28.08.2022 Украина.ру
Шесть судов с зерном вышли из портов Украины
Шесть судов с сельскохозяйственной продукцией вышли из украинских портов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Турции
2022-08-28T10:32
2022-08-28T10:32
новости
украина
зерно
турция
груз
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22 июля в Стамбуле представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о вывозе украинской сельскохозяйственной продукции по Черному морю из портов Украины.
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новости, украина, зерно, турция, груз
Новости, Украина, зерно, Турция, груз

Шесть судов с зерном вышли из портов Украины

10:32 28.08.2022
 
© Минобороны Турции / Перейти в фотобанкПервое судно с зерном покинуло порт Одессы
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы
© Минобороны Турции
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Шесть судов с сельскохозяйственной продукцией вышли из украинских портов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Турции
"Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах. По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов вышло еще 6 судов с зерном", - говорится в сообщении.
22 июля в Стамбуле представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о вывозе украинской сельскохозяйственной продукции по Черному морю из портов Украины.
Волгоградские аграрии увеличивают отгрузку зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 17:26
Более 600 тысяч тонн зерна вывезено с Украины"Продуктовая сделка" позволила вывезти из Украины уже 622 тысячи тонн зерна. Об этом со ссылкой на министерство обороны Турции сообщает 18 августа РИА Новости
 
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