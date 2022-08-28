https://ukraina.ru/20220828/1038188344.html

Шесть судов с зерном вышли из портов Украины

Шесть судов с зерном вышли из портов Украины - 28.08.2022 Украина.ру

Шесть судов с зерном вышли из портов Украины

Шесть судов с сельскохозяйственной продукцией вышли из украинских портов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Турции

2022-08-28T10:32

2022-08-28T10:32

2022-08-28T10:32

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22 июля в Стамбуле представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о вывозе украинской сельскохозяйственной продукции по Черному морю из портов Украины.

https://ukraina.ru/20220818/1037837384.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, зерно, турция, груз