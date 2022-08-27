https://ukraina.ru/20220827/1038182652.html

Ядерный терроризм, удар по Стаханову, льготы для граждан ДНР и ЛНР. Итоги 27 августа на Украине

Ядерный терроризм, удар по Стаханову, льготы для граждан ДНР и ЛНР. Итоги 27 августа на Украине - 27.08.2022 Украина.ру

Ядерный терроризм, удар по Стаханову, льготы для граждан ДНР и ЛНР. Итоги 27 августа на Украине

Вооружённые силы Украины продолжают наносить удары по Запорожской АЭС. Украинские артиллеристы нанесли удар по больнице в Стаханове. Президент России Владимир Путин подписал указ о льготах для прибывших из ДНР, ЛНР и Украины

2022-08-27T19:00

2022-08-27T19:00

2022-08-27T19:00

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038031185_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_107ef87841ad9c51a9238fa9a6f7ba82.jpg.webp

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков днём 27 августа на брифинге также рассказал о ситуации с Запорожской АЭС."Киевский режим продолжает акции "ядерного терроризма" на Запорожской атомной электростанции. За прошедшие сутки артиллерийскими подразделениями ВСУ территория станции обстреляна трижды. Всего было выпущено 17 снарядов, четыре из которых попали по крыше спецкорпуса № 1, где хранятся 168 сборок с американским ядерным топливом фирмы "Вестингауз", - отметил Конашенков.Он указал, что ещё десять снарядов разорвались в 30 метрах от сухого хранилища отработанного ядерного топлива и три – разорвались в районе спецкорпуса № 2, в котором находится узел хранения свежего ядерного топлива фирмы "ТВЭЛ" и хранилище твердых радиоактивных отходов."Обстрел украинской артиллерией атомной станции осуществлялся из района населённого пункта Марганец Днепропетровской области. В ходе контрбатарейной борьбы в данном районе выявлена и уничтожена американская гаубица М777", - заявил Конашенков.Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что радиационная обстановка на Запорожской АЭС остаётся в норме. Контроль технического состояния атомной станции и обеспечение её функционирования выполняется штатным техническим персоналом."Российским специализированным воинским формированием осуществляется охрана внешнего периметра станции. Тяжёлых вооружений в районе атомной станции нет", - подытожил Конашенков.Ранее в этот же день член главного совета новой военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил о продолжающемся обстреле Энергодара."В данный момент идёт артиллерийский обстрел Энергодара, береговой линии, где ранее был уничтожен яхт-клуб", — сказал он в эфире "Соловьев Live".В администрации Энергодара позже уточнили, что огонь ведется с 9:37 утра из вооружения калибра 155 миллиметров."За прошедшую ночь зафиксировано 20 артиллерийских ударов по району города Энергодар, пять из которых — непосредственно по территории Запорожской АЭС", — сообщила администрация.Ранее власти Запорожской области обратились к МАГАТЭ с призывом обратить внимание на обстрелы ВСУ Запорожской АЭС.Удар по СтахановуТела трёх человек извлекли из-под завалов бывшей гостиницы, переоборудованной под госпиталь для эвакуированных с освобожденных территорий, разрушенной в результате удара украинских войск по Стаханову, сообщила РИА Новости работавшая в учреждении медик Мария Голикова.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что украинские войска 26 августа выпустили по Стаханову 10 ракет из РСЗО HIMARS. По данным генпрокуратуры ЛНР, в результате удара были повреждены гостиница и многоквартирные дома. В Минобороны РФ сообщали, что украинские военные обстреляли из HIMARS больницу в ЛНР, три человека убиты, семеро ранены."На территории не функционирующей гостиницы "Донбасс" в центре города Стаханов был развернут полевой госпиталь для переселенцев с освобожденных территорий, пострадавших от агрессии ВСУ. Вчера начались обстрелы со стороны ВСУ, в результате чего были пострадавшие. Из-под завалов извлекли тела трёх человек", - сообщила медик.Об ударе по Стаханову сообщила и журналист Ирина Куксенкова."Пару недель назад мы с ОНФ ездили в ЛНР отвозить бойцам на передовую мой сбор. Я подвернула ножку и пришлось заехать в больницу в Стаханове на снимок. Травматолог прекрасный сказал: "Я Вас в лицо не помню, но снимок ноги помню, видел, Вас в Мариуполе ранило". Так вот в эту больницу сегодня прилетели американские хаймарсы, есть погибшие и раненные. Свиньи, которым нет прощения это сделали", - написала она в своём Telegram-канале.Она отметила, что никаких военных объектов поблизости нет."Причём я вспоминаю что там в округе этой больницы - жилые хрущевки пятиэтажные со всех сторон, магазин, дорога, ну это почти центр Стаханова. Зачем туда лупить? Никаких официальных делегаций в стахановской больнице не было... Я просто пытаюсь понять логику. А её нет", - отметила Куксенкова.На данный момент на месте обстрела горноспасательные бригады МЧС ЛНР продолжают разбор завалов.Следственный комитет России зафиксирует последствия обстрела украинскими войсками из американских реактивных систем HIMARS больницы в Стаханове, сообщила пресс-служба СК РФ.Примечательно, что цели для HIMARS даёт украинская артиллерийская разведка."Сегодня за 15 минут до нашего эфира прилетело по Денису [Пушилину]. О том, можно ли заказать [цель для удара], — целей мы даём очень много. Будут ли они поражены, зависит даже не от количества стволов, а от количества боекомплекта, который предоставляют наши партнёры", - признавался в интервью политтехнологу Владимиру Петрову бывший менеджер IT-компании Uklon Олег Берестов 23 августа.До этого он подчеркнул, что его подразделение даёт цели для HIMARS. После признания политтехнолог Петров попросил Берестова включить в список целей квартиру донецкого журналиста Рамиля Замдыханова, с которым Петров ранее был дружен, но потом поссорился.Выплаты для прибывших из Донбасса и с УкраиныПрезидент России Владимир Путин подписал указ о социальных выплатах гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую Народные Республики, Украину, а также людям без гражданства, прибывшим в Россию.Речь в документе идет о лицах, въехавших в страну после 18 февраля, но не признанных беженцами. Выплаты назначаются с 1 июля.Так, покинувшим республики Донбасса и Украину полагается:В документе указано, что выплаты производятся до 31 декабря 2022 года властями регионов.Другим указом президент дал гражданам ДНР, ЛНР и Украины право находиться в России без ограничения по срокам при условии "прохождения ими <...> обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования, а также медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств".

https://ukraina.ru/20220827/1038181551.html

https://ukraina.ru/20220827/1038177686.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники