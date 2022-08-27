https://ukraina.ru/20220827/1038181910.html

Позволили нацистам процветать: на Байдена обрушились с критикой за поздравление Украины

Позволили нацистам процветать: на Байдена обрушились с критикой за поздравление Украины - 27.08.2022 Украина.ру

Позволили нацистам процветать: на Байдена обрушились с критикой за поздравление Украины

Пользователи Twitter из США подвергли жесткой критике главу Белого дома Джо Байдена за поздравление Украины с днем независимости.

2022-08-27T17:01

2022-08-27T17:01

2022-08-27T17:01

украина

новости

джо байден

сша

независимость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/12/1036545643_0:195:2950:1854_1920x0_80_0_0_6e4af6e684994ae4412933005719d5c6.jpg.webp

"День независимости? Вообще-то они очень зависят от американских налогоплательщиков", — напомнил Chasin' 8."Украинцы получили независимость и позволили нацистам процветать. Не такие уж они и независимые", — отметил один из участников дискуссии."Джо Байден поддерживает самую коррумпированную страну в мире. На наши деньги!" — возмутился MatthewJshow.Пользователи в комментариях также просили Байдена не отдавать украинским властям «наши с трудом заработанные деньги», поскольку «если ты думаешь, что Украина хоть немного близка к демократии, у тебя вообще нет стандартов».

https://ukraina.ru/20220826/1038148538.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, новости, джо байден, сша, независимость