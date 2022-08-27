Позволили нацистам процветать: на Байдена обрушились с критикой за поздравление Украины - 27.08.2022 Украина.ру
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Позволили нацистам процветать: на Байдена обрушились с критикой за поздравление Украины
Позволили нацистам процветать: на Байдена обрушились с критикой за поздравление Украины - 27.08.2022 Украина.ру
Позволили нацистам процветать: на Байдена обрушились с критикой за поздравление Украины
Пользователи Twitter из США подвергли жесткой критике главу Белого дома Джо Байдена за поздравление Украины с днем независимости.
2022-08-27T17:01
2022-08-27T17:01
украина
новости
джо байден
сша
независимость
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"День независимости? Вообще-то они очень зависят от американских налогоплательщиков", — напомнил Chasin' 8."Украинцы получили независимость и позволили нацистам процветать. Не такие уж они и независимые", — отметил один из участников дискуссии."Джо Байден поддерживает самую коррумпированную страну в мире. На наши деньги!" — возмутился MatthewJshow.Пользователи в комментариях также просили Байдена не отдавать украинским властям «наши с трудом заработанные деньги», поскольку «если ты думаешь, что Украина хоть немного близка к демократии, у тебя вообще нет стандартов».
https://ukraina.ru/20220826/1038148538.html
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украина, новости, джо байден, сша, независимость
Украина, Новости, Джо Байден, США, независимость

Позволили нацистам процветать: на Байдена обрушились с критикой за поздравление Украины

17:01 27.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Пользователи Twitter из США подвергли жесткой критике главу Белого дома Джо Байдена за поздравление Украины с днем независимости.
"День независимости? Вообще-то они очень зависят от американских налогоплательщиков", — напомнил Chasin' 8.
"Украинцы получили независимость и позволили нацистам процветать. Не такие уж они и независимые", — отметил один из участников дискуссии.
"Джо Байден поддерживает самую коррумпированную страну в мире. На наши деньги!" — возмутился MatthewJshow.
Пользователи в комментариях также просили Байдена не отдавать украинским властям «наши с трудом заработанные деньги», поскольку «если ты думаешь, что Украина хоть немного близка к демократии, у тебя вообще нет стандартов».
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17:01Позволили нацистам процветать: на Байдена обрушились с критикой за поздравление Украины
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