Путин объяснил, что делать украинским гражданам, чтобы жить и работать в России неограниченное время - 27.08.2022 Украина.ру
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Путин объяснил, что делать украинским гражданам, чтобы жить и работать в России неограниченное время
Путин объяснил, что делать украинским гражданам, чтобы жить и работать в России неограниченное время - 27.08.2022 Украина.ру
Путин объяснил, что делать украинским гражданам, чтобы жить и работать в России неограниченное время
Президент России Владимир Путин подписал указ о праве граждан ДНР, ЛНР и Украины пребывать в РФ без ограничения сроков при условии дактилоскопии, фото и... Украина.ру, 27.08.2022
2022-08-27T16:28
2022-08-27T16:28
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Президент России Владимир Путин подписал указ о праве граждан ДНР, ЛНР и Украины пребывать в РФ без ограничения сроков при условии дактилоскопии, фото и медосвидетельствования, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Установить что: граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины: вправе временно пребывать в РФ без ограничения сроков, установленных Федеральным законом от 25 июля 2002 года "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", при условии прохождения ими в порядке и сроки, которые определены этим Федеральным законом, обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования, а также медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств", - говорится в указе.Ранее Путин подписал указ, который назначает пенсии и разовые социальные выплаты переселенцам из ДНР, ЛНР и Украины.
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новости, украина, украинцы, владимир путин, указ
Новости, Украина, украинцы, Владимир Путин, указ

Путин объяснил, что делать украинским гражданам, чтобы жить и работать в России неограниченное время

16:28 27.08.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
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© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин подписал указ о праве граждан ДНР, ЛНР и Украины пребывать в РФ без ограничения сроков при условии дактилоскопии, фото и медосвидетельствования, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить что: граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины: вправе временно пребывать в РФ без ограничения сроков, установленных Федеральным законом от 25 июля 2002 года "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", при условии прохождения ими в порядке и сроки, которые определены этим Федеральным законом, обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования, а также медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств", - говорится в указе.
Ранее Путин подписал указ, который назначает пенсии и разовые социальные выплаты переселенцам из ДНР, ЛНР и Украины.
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15:59
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