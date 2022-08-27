https://ukraina.ru/20220827/1038181154.html

Путин объяснил, что делать украинским гражданам, чтобы жить и работать в России неограниченное время

Путин объяснил, что делать украинским гражданам, чтобы жить и работать в России неограниченное время - 27.08.2022 Украина.ру

Путин объяснил, что делать украинским гражданам, чтобы жить и работать в России неограниченное время

Президент России Владимир Путин подписал указ о праве граждан ДНР, ЛНР и Украины пребывать в РФ без ограничения сроков при условии дактилоскопии, фото и... Украина.ру, 27.08.2022

2022-08-27T16:28

2022-08-27T16:28

2022-08-27T16:28

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Президент России Владимир Путин подписал указ о праве граждан ДНР, ЛНР и Украины пребывать в РФ без ограничения сроков при условии дактилоскопии, фото и медосвидетельствования, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Установить что: граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины: вправе временно пребывать в РФ без ограничения сроков, установленных Федеральным законом от 25 июля 2002 года "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", при условии прохождения ими в порядке и сроки, которые определены этим Федеральным законом, обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования, а также медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств", - говорится в указе.Ранее Путин подписал указ, который назначает пенсии и разовые социальные выплаты переселенцам из ДНР, ЛНР и Украины.

https://ukraina.ru/20220827/1038181006.html

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новости, украина, украинцы, владимир путин, указ