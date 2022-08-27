https://ukraina.ru/20220827/1038181006.html

Указ Путина о соцвыплатах беженцам с Донбасса и Украины: кто сколько получит

Указ Путина о соцвыплатах беженцам с Донбасса и Украины: кто сколько получит - 27.08.2022 Украина.ру

Указ Путина о соцвыплатах беженцам с Донбасса и Украины: кто сколько получит

Президент России Владимир Путин подписал указ о социальных выплатах гражданам, вынужденно покинувшим ДНР, ЛНР и Украину

2022-08-27T15:59

2022-08-27T15:59

2022-08-27T16:27

владимир путин

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беженцы

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Речь в документе идет о приехавших в Россию после 18 февраля, выплаты назначаются с 1 июля. Вынужденным переселенцам полагается:—ежемесячная пенсионная выплата в размере 10 000 рублей;—ежемесячная социальная выплата инвалидам — 10 000 рублей;—доплата к указанным выплатам инвалидам I группы, детям-инвалидам и лицам 80 лет и старше — 3000 рублей;—ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны — 5000 рублей;—единовременная выплата беременным женщинам — 10 000 рублей;—единовременная выплата при рождении ребенка — 20 000 рублей;—ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет — 4000 рублей, в случае, если ребенок находится под опекой или попечительством — 15 000 рублей, на каждого ребенка в возрасте до 23 лет при получении образования — 4000 рублей.—ежемесячная выплата единственному родителю на каждого ребенка — 10 000 рублей.

https://ukraina.ru/20220807/1037343415.html

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владимир путин, новости, украина, днр, лнр, беженцы