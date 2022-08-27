Указ Путина о соцвыплатах беженцам с Донбасса и Украины: кто сколько получит - 27.08.2022 Украина.ру
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Указ Путина о соцвыплатах беженцам с Донбасса и Украины: кто сколько получит
Указ Путина о соцвыплатах беженцам с Донбасса и Украины: кто сколько получит - 27.08.2022 Украина.ру
Указ Путина о соцвыплатах беженцам с Донбасса и Украины: кто сколько получит
Президент России Владимир Путин подписал указ о социальных выплатах гражданам, вынужденно покинувшим ДНР, ЛНР и Украину
2022-08-27T15:59
2022-08-27T16:27
владимир путин
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Речь в документе идет о приехавших в Россию после 18 февраля, выплаты назначаются с 1 июля. Вынужденным переселенцам полагается:—ежемесячная пенсионная выплата в размере 10 000 рублей;—ежемесячная социальная выплата инвалидам — 10 000 рублей;—доплата к указанным выплатам инвалидам I группы, детям-инвалидам и лицам 80 лет и старше — 3000 рублей;—ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны — 5000 рублей;—единовременная выплата беременным женщинам — 10 000 рублей;—единовременная выплата при рождении ребенка — 20 000 рублей;—ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет — 4000 рублей, в случае, если ребенок находится под опекой или попечительством — 15 000 рублей, на каждого ребенка в возрасте до 23 лет при получении образования — 4000 рублей.—ежемесячная выплата единственному родителю на каждого ребенка — 10 000 рублей.
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владимир путин, новости, украина, днр, лнр, беженцы
Владимир Путин, Новости, Украина, ДНР, ЛНР, беженцы

Указ Путина о соцвыплатах беженцам с Донбасса и Украины: кто сколько получит

15:59 27.08.2022 (обновлено: 16:27 27.08.2022)
 
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© РИА Новости . Алексей Никольский
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Читать в
Президент России Владимир Путин подписал указ о социальных выплатах гражданам, вынужденно покинувшим ДНР, ЛНР и Украину
Речь в документе идет о приехавших в Россию после 18 февраля, выплаты назначаются с 1 июля. Вынужденным переселенцам полагается:
—ежемесячная пенсионная выплата в размере 10 000 рублей;
—ежемесячная социальная выплата инвалидам — 10 000 рублей;
—доплата к указанным выплатам инвалидам I группы, детям-инвалидам и лицам 80 лет и старше — 3000 рублей;
—ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны — 5000 рублей;
—единовременная выплата беременным женщинам — 10 000 рублей;
—единовременная выплата при рождении ребенка — 20 000 рублей;
—ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет — 4000 рублей, в случае, если ребенок находится под опекой или попечительством — 15 000 рублей, на каждого ребенка в возрасте до 23 лет при получении образования — 4000 рублей.
—ежемесячная выплата единственному родителю на каждого ребенка — 10 000 рублей.
Украинские беженцы в Германии - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
7 августа, 11:17
Уехать, чтобы остаться. Что происходит с украинскими беженцами в Европе и в России
 
Владимир ПутинНовостиУкраинаДНРЛНРбеженцы
 
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16:28Путин объяснил, что делать украинским гражданам, чтобы жить и работать в России неограниченное время
15:59Указ Путина о соцвыплатах беженцам с Донбасса и Украины: кто сколько получит
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