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В России рассказали, когда разработают новый вариант экипировки солдата будущего
В России рассказали, когда разработают новый вариант экипировки солдата будущего - 27.08.2022 Украина.ру
В России рассказали, когда разработают новый вариант экипировки солдата будущего
Облик боевой экипировки солдата будущего четвертого поколения будет определен в России в 2023 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТочмаш)
2022-08-27T15:06
2022-08-27T15:06
2022-08-27T15:06
новости
ратник (экипировка)
россия
солдат
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"Министерством обороны РФ принято решение о начале работ по созданию боевой экипировки военнослужащего нового поколения. Что конкретно войдет в состав новой экипировки - будет ясно после проведения научно-исследовательской работы. НИР планируется провести в 2023 году", - сказали РИА Новости в ЦНИИТочмаш.К концу 2020 года российская армия получила более 300 тысяч комплектов экипировки второго поколения "Ратник", головным предприятием-разработчиком которой является ЦНИИТочмаш.В данный момент ведется разработка экипировки третьего поколения "Сотник", часть элементов которой уже проходит предварительные испытания.Уже известно, что при производстве «Сотника» будет использоваться специальное полиэтиленовое волокно, которое сделает экипировку более легкой и защищенной.По словам разработчиков, класс защиты будет выше, чем у существующих бронежилетов. Кроме того, композитная броня получит амортизацию, что позволит остановить осколки скоростью до 670 метров в секунду и предотвратить контузии органов и переломы."Сотник" также может быть оборудован активным экзоскелетом с электромоторами, также в его состав могут включить элементы искусственного интеллекта и робототехнические комплексы, в частности, небольшие беспилотники.
https://ukraina.ru/20220819/1037868330.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ратник (экипировка), россия, солдат
В России рассказали, когда разработают новый вариант экипировки солдата будущего
Облик боевой экипировки солдата будущего четвертого поколения будет определен в России в 2023 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТочмаш)
"Министерством обороны РФ принято решение о начале работ по созданию боевой экипировки военнослужащего нового поколения. Что конкретно войдет в состав новой экипировки - будет ясно после проведения научно-исследовательской работы. НИР планируется провести в 2023 году", - сказали РИА Новости в ЦНИИТочмаш.
К концу 2020 года российская армия получила более 300 тысяч комплектов экипировки второго поколения "Ратник", головным предприятием-разработчиком которой является ЦНИИТочмаш.
В данный момент ведется разработка экипировки третьего поколения "Сотник", часть элементов которой уже проходит предварительные испытания.
Уже известно, что при производстве «Сотника» будет использоваться специальное полиэтиленовое волокно, которое сделает экипировку более легкой и защищенной.
По словам разработчиков, класс защиты будет выше, чем у существующих бронежилетов. Кроме того, композитная броня получит амортизацию, что позволит остановить осколки скоростью до 670 метров в секунду и предотвратить контузии органов и переломы.
"Сотник" также может быть оборудован активным экзоскелетом с электромоторами, также в его состав могут включить элементы искусственного интеллекта и робототехнические комплексы, в частности, небольшие беспилотники.