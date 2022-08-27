Стрелявшая по запорожской АЭС американская гаубица уничтожена - Минобороны - 27.08.2022 Украина.ру
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Стрелявшая по запорожской АЭС американская гаубица уничтожена - Минобороны
Стрелявшая по запорожской АЭС американская гаубица уничтожена - Минобороны - 27.08.2022 Украина.ру
Стрелявшая по запорожской АЭС американская гаубица уничтожена - Минобороны
Возле Марганца Днепропетровской области уничтожена гаубица М777, из которой обстреливали Запорожскую АЭС, заявили в Минобороны России
2022-08-27T14:28
2022-08-27T14:28
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гаубицы
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"Обстрел украинской артиллерией атомной станции осуществлялся из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области. В ходе контрбатарейной борьбы в данном районе выявлена и уничтожена американская гаубица М777", — сказал представитель ведомства Игорь Конашенков.По данным министерства, всего за сутки по территории станции выпущено 17 снарядов, четыре из которых попали по крыше спецкорпуса № 1, где хранятся 168 сборок с американским ядерным топливом. Еще десять разорвались в 30 метрах от хранилища отработанного ядерного топлива, три — в районе спецкорпуса № 2, где находится узел хранения свежего ядерного топлива и хранилище твердых радиоактивных отходов.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать город и прилегающие к нему территории станции.В ближайшее время ожидается визит группы экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.
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запорожская аэс, новости, новости запорожья, гаубицы, украина, сша
Запорожская АЭС, Новости, Новости Запорожья, гаубицы, Украина, США

Стрелявшая по запорожской АЭС американская гаубица уничтожена - Минобороны

14:28 27.08.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВоенные учения "Восток-2018"
Военные учения Восток-2018
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Возле Марганца Днепропетровской области уничтожена гаубица М777, из которой обстреливали Запорожскую АЭС, заявили в Минобороны России
"Обстрел украинской артиллерией атомной станции осуществлялся из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области. В ходе контрбатарейной борьбы в данном районе выявлена и уничтожена американская гаубица М777", — сказал представитель ведомства Игорь Конашенков.
По данным министерства, всего за сутки по территории станции выпущено 17 снарядов, четыре из которых попали по крыше спецкорпуса № 1, где хранятся 168 сборок с американским ядерным топливом.
Еще десять разорвались в 30 метрах от хранилища отработанного ядерного топлива, три — в районе спецкорпуса № 2, где находится узел хранения свежего ядерного топлива и хранилище твердых радиоактивных отходов.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать город и прилегающие к нему территории станции.
В ближайшее время ожидается визит группы экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.
М777 - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 04:03Чем воюют на Украине
Чем воюют на Украине. Гаубицы М777 из Канады и США
 
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