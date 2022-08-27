https://ukraina.ru/20220827/1038179098.html
США заключили контракт на поставку современных зенитных комплексов Украине
США заключили контракт на поставку современных зенитных комплексов Украине - 27.08.2022 Украина.ру
США заключили контракт на поставку современных зенитных комплексов Украине
Министерство обороны США заключило контракт с американским оборонным конгломератом Raytheon Technologies на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины, говорится в заявлении Пентагона.
2022-08-27T13:34
2022-08-27T13:34
2022-08-27T13:34
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«Компания Raytheon, штат Массачусетс, заключила контракт с твердо фиксированной ценой на сумму 182 295 333 доллара США на закупку национальных передовых зенитных ракетных систем (NASAMS)», - сообщили в ведомстве.Комплекс может поражать самолеты на высоте до 21 км и на дистанции от 20 до 40 км, скорость ракеты - 1020 м/с.Средства на заключения данного контракта были выделены за счет Инициативы содействия безопасности Украины.В конце минувшей недели США объявили о выделении Украине крупнейшего единовременного пакета военной помощи на сумму три миллиарда долларов. Пакет, среди прочего, включает шесть ЗРК NASAMS. При этом в американской администрации отмечали, что поставки в рамках данного транша начнутся лишь через несколько месяцев и будут продолжаться на протяжении нескольких лет.Ранее президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ukraina.ru/20220808/1037389110.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, сша, ракеты, пво
США заключили контракт на поставку современных зенитных комплексов Украине
Министерство обороны США заключило контракт с американским оборонным конгломератом Raytheon Technologies на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины, говорится в заявлении Пентагона.
«Компания Raytheon, штат Массачусетс, заключила контракт с твердо фиксированной ценой на сумму 182 295 333 доллара США на закупку национальных передовых зенитных ракетных систем (NASAMS)», - сообщили в ведомстве.
Комплекс может поражать самолеты на высоте до 21 км и на дистанции от 20 до 40 км, скорость ракеты - 1020 м/с.
Средства на заключения данного контракта были выделены за счет Инициативы содействия безопасности Украины.
В конце минувшей недели США объявили о выделении Украине крупнейшего единовременного пакета военной помощи на сумму три миллиарда долларов. Пакет, среди прочего, включает шесть ЗРК NASAMS.
При этом в американской администрации отмечали, что поставки в рамках данного транша начнутся лишь через несколько месяцев и будут продолжаться на протяжении нескольких лет.
Ранее президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.