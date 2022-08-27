"Обыкновенные жулики": британский священник раскрыл неприглядную правду об украинских беженцах - 27.08.2022 Украина.ру
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"Обыкновенные жулики": британский священник раскрыл неприглядную правду об украинских беженцах
"Обыкновенные жулики": британский священник раскрыл неприглядную правду об украинских беженцах - 27.08.2022 Украина.ру
"Обыкновенные жулики": британский священник раскрыл неприглядную правду об украинских беженцах
Неблагодарные беженцы с Украины в Британии оказались обычными "экономическими мигрантами", что вызвало разочарование у британского викария Джонатана Блейка
2022-08-27T12:54
2022-08-27T12:54
новости
украина
британия
беженцы
скандал
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Он приютил семью украинцев с тремя детьми в своем доме в Лондоне, потратив 2,5 тысячи фунтов стерлингов на отделку их комнат, и устроил отпрысков пары в «прекрасную школу» и зарегистрировал беженцев у местного терапевта.Однако он не дождался от них никакой благодарности - украинцы пропали вскоре после того, как с шиком отдохнули на курорте в Испании, рассказал священнослужитель.Он выяснил, что украинская семья давно собиралась перебраться в Британию, и конфликт на Украине стал лишь удобным предлогом для этого.«Они выглядели не как беженцы, а скорее как экономические мигранты», - сокрушается священник.Он не стал говорить, пропало ли что-то из его дома после отъезда гостей с Украины, однако отметил, что считает поведение гостей недостойным.
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новости, украина, британия, беженцы, скандал
Новости, Украина, Британия, беженцы, скандал

"Обыкновенные жулики": британский священник раскрыл неприглядную правду об украинских беженцах

12:54 27.08.2022
 
© REUTERS / Fabrizio Benschпоезд Киев Берлин беженцы Украина
поезд Киев Берлин беженцы Украина - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Читать в
Неблагодарные беженцы с Украины в Британии оказались обычными "экономическими мигрантами", что вызвало разочарование у британского викария Джонатана Блейка
Он приютил семью украинцев с тремя детьми в своем доме в Лондоне, потратив 2,5 тысячи фунтов стерлингов на отделку их комнат, и устроил отпрысков пары в «прекрасную школу» и зарегистрировал беженцев у местного терапевта.
Однако он не дождался от них никакой благодарности - украинцы пропали вскоре после того, как с шиком отдохнули на курорте в Испании, рассказал священнослужитель.
Он выяснил, что украинская семья давно собиралась перебраться в Британию, и конфликт на Украине стал лишь удобным предлогом для этого.
«Они выглядели не как беженцы, а скорее как экономические мигранты», - сокрушается священник.
Он не стал говорить, пропало ли что-то из его дома после отъезда гостей с Украины, однако отметил, что считает поведение гостей недостойным.
Украинские беженцы в Германии - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
7 августа, 11:17
Уехать, чтобы остаться. Что происходит с украинскими беженцами в Европе и в России
 
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Заголовок открываемого материала
12:54"Обыкновенные жулики": британский священник раскрыл неприглядную правду об украинских беженцах
12:25Обстрелы, NASAMS от США. Главное на Украине на 12:00 27 августа
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