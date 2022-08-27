https://ukraina.ru/20220827/1038178430.html

"Обыкновенные жулики": британский священник раскрыл неприглядную правду об украинских беженцах

"Обыкновенные жулики": британский священник раскрыл неприглядную правду об украинских беженцах - 27.08.2022 Украина.ру

"Обыкновенные жулики": британский священник раскрыл неприглядную правду об украинских беженцах

Неблагодарные беженцы с Украины в Британии оказались обычными "экономическими мигрантами", что вызвало разочарование у британского викария Джонатана Блейка

2022-08-27T12:54

2022-08-27T12:54

2022-08-27T12:54

новости

украина

британия

беженцы

скандал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103340/70/1033407080_0:0:5154:2899_1920x0_80_0_0_e730467d76b1eb081b0d3ca10fceec91.jpg

Он приютил семью украинцев с тремя детьми в своем доме в Лондоне, потратив 2,5 тысячи фунтов стерлингов на отделку их комнат, и устроил отпрысков пары в «прекрасную школу» и зарегистрировал беженцев у местного терапевта.Однако он не дождался от них никакой благодарности - украинцы пропали вскоре после того, как с шиком отдохнули на курорте в Испании, рассказал священнослужитель.Он выяснил, что украинская семья давно собиралась перебраться в Британию, и конфликт на Украине стал лишь удобным предлогом для этого.«Они выглядели не как беженцы, а скорее как экономические мигранты», - сокрушается священник.Он не стал говорить, пропало ли что-то из его дома после отъезда гостей с Украины, однако отметил, что считает поведение гостей недостойным.

https://ukraina.ru/20220807/1037343415.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, британия, беженцы, скандал