https://ukraina.ru/20220827/1038178430.html
"Обыкновенные жулики": британский священник раскрыл неприглядную правду об украинских беженцах
"Обыкновенные жулики": британский священник раскрыл неприглядную правду об украинских беженцах - 27.08.2022 Украина.ру
"Обыкновенные жулики": британский священник раскрыл неприглядную правду об украинских беженцах
Неблагодарные беженцы с Украины в Британии оказались обычными "экономическими мигрантами", что вызвало разочарование у британского викария Джонатана Блейка
2022-08-27T12:54
2022-08-27T12:54
2022-08-27T12:54
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британия
беженцы
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Он приютил семью украинцев с тремя детьми в своем доме в Лондоне, потратив 2,5 тысячи фунтов стерлингов на отделку их комнат, и устроил отпрысков пары в «прекрасную школу» и зарегистрировал беженцев у местного терапевта.Однако он не дождался от них никакой благодарности - украинцы пропали вскоре после того, как с шиком отдохнули на курорте в Испании, рассказал священнослужитель.Он выяснил, что украинская семья давно собиралась перебраться в Британию, и конфликт на Украине стал лишь удобным предлогом для этого.«Они выглядели не как беженцы, а скорее как экономические мигранты», - сокрушается священник.Он не стал говорить, пропало ли что-то из его дома после отъезда гостей с Украины, однако отметил, что считает поведение гостей недостойным.
https://ukraina.ru/20220807/1037343415.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, британия, беженцы, скандал
"Обыкновенные жулики": британский священник раскрыл неприглядную правду об украинских беженцах
Неблагодарные беженцы с Украины в Британии оказались обычными "экономическими мигрантами", что вызвало разочарование у британского викария Джонатана Блейка
Он приютил семью украинцев с тремя детьми в своем доме в Лондоне, потратив 2,5 тысячи фунтов стерлингов на отделку их комнат, и устроил отпрысков пары в «прекрасную школу» и зарегистрировал беженцев у местного терапевта.
Однако он не дождался от них никакой благодарности - украинцы пропали вскоре после того, как с шиком отдохнули на курорте в Испании, рассказал священнослужитель.
Он выяснил, что украинская семья давно собиралась перебраться в Британию, и конфликт на Украине стал лишь удобным предлогом для этого.
«Они выглядели не как беженцы, а скорее как экономические мигранты», - сокрушается священник.
Он не стал говорить, пропало ли что-то из его дома после отъезда гостей с Украины, однако отметил, что считает поведение гостей недостойным.