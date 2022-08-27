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Запад жалуется: санкции против России заработают лишь через много лет
Запад жалуется: санкции против России заработают лишь через много лет - 27.08.2022 Украина.ру
Запад жалуется: санкции против России заработают лишь через много лет
Санкции против России работают не так хорошо, как ожидали страны Запада, говорится в статье, опубликованной в британском журнале Economist.
2022-08-27T12:20
2022-08-27T12:20
2022-08-27T12:20
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"Оказывается, что у санкционного оружия есть недостатки. Один из них – временная задержка. Для блокировки доступа к технологиям, которые Запад монополизирует, требуются годы", - отмечается в публикации.В ней делается вывод о том, что «санкционная война на данный момент идет не так хорошо, как ожидалось».В частности, финансовая система России стабилизировалась, страна находит новых поставщиков для обхода запрета на импорт, в том числе в Китае.
https://ukraina.ru/20220715/1036469316.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, санкции, россия, запад
Запад жалуется: санкции против России заработают лишь через много лет
Санкции против России работают не так хорошо, как ожидали страны Запада, говорится в статье, опубликованной в британском журнале Economist.
"Оказывается, что у санкционного оружия есть недостатки. Один из них – временная задержка. Для блокировки доступа к технологиям, которые Запад монополизирует, требуются годы", - отмечается в публикации.
В ней делается вывод о том, что «санкционная война на данный момент идет не так хорошо, как ожидалось».
В частности, финансовая система России стабилизировалась, страна находит новых поставщиков для обхода запрета на импорт, в том числе в Китае.