Запад жалуется: санкции против России заработают лишь через много лет - 27.08.2022 Украина.ру
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Запад жалуется: санкции против России заработают лишь через много лет
Запад жалуется: санкции против России заработают лишь через много лет - 27.08.2022 Украина.ру
Запад жалуется: санкции против России заработают лишь через много лет
Санкции против России работают не так хорошо, как ожидали страны Запада, говорится в статье, опубликованной в британском журнале Economist.
2022-08-27T12:20
2022-08-27T12:20
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украина
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россия
запад
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"Оказывается, что у санкционного оружия есть недостатки. Один из них – временная задержка. Для блокировки доступа к технологиям, которые Запад монополизирует, требуются годы", - отмечается в публикации.В ней делается вывод о том, что «санкционная война на данный момент идет не так хорошо, как ожидалось».В частности, финансовая система России стабилизировалась, страна находит новых поставщиков для обхода запрета на импорт, в том числе в Китае.
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Новости, Украина, Санкции, Россия, Запад

Запад жалуется: санкции против России заработают лишь через много лет

12:20 27.08.2022
 
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Санкции против России работают не так хорошо, как ожидали страны Запада, говорится в статье, опубликованной в британском журнале Economist.
"Оказывается, что у санкционного оружия есть недостатки. Один из них – временная задержка. Для блокировки доступа к технологиям, которые Запад монополизирует, требуются годы", - отмечается в публикации.
В ней делается вывод о том, что «санкционная война на данный момент идет не так хорошо, как ожидалось».
В частности, финансовая система России стабилизировалась, страна находит новых поставщиков для обхода запрета на импорт, в том числе в Китае.
17020420924333 - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 15:25
Не было никогда, и вот опять. США снимают санкции с РФ и начинают "сливать" Украину
 
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