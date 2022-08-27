https://ukraina.ru/20220827/1038177621.html

Запад жалуется: санкции против России заработают лишь через много лет

Запад жалуется: санкции против России заработают лишь через много лет - 27.08.2022 Украина.ру

Запад жалуется: санкции против России заработают лишь через много лет

Санкции против России работают не так хорошо, как ожидали страны Запада, говорится в статье, опубликованной в британском журнале Economist.

2022-08-27T12:20

2022-08-27T12:20

2022-08-27T12:20

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"Оказывается, что у санкционного оружия есть недостатки. Один из них – временная задержка. Для блокировки доступа к технологиям, которые Запад монополизирует, требуются годы", - отмечается в публикации.В ней делается вывод о том, что «санкционная война на данный момент идет не так хорошо, как ожидалось».В частности, финансовая система России стабилизировалась, страна находит новых поставщиков для обхода запрета на импорт, в том числе в Китае.

https://ukraina.ru/20220715/1036469316.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, санкции, россия, запад