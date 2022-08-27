По закону украинских джунглей - "Водное неперемирие". Киев поставил Донецк на грань катастрофы - 27.08.2022 Украина.ру
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По закону украинских джунглей - "Водное неперемирие". Киев поставил Донецк на грань катастрофы
По закону украинских джунглей - "Водное неперемирие". Киев поставил Донецк на грань катастрофы - 27.08.2022 Украина.ру
По закону украинских джунглей - "Водное неперемирие". Киев поставил Донецк на грань катастрофы
Украина.ру, 27.08.2022
2022-08-27T12:06
2022-08-27T12:06
эксклюзив
донецк
донбасс
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Донецк всегда получал воду из Северского Донца по каналу "Северский Донец-Донбасс". Это основная водная артерия. Если ее перерезать, то рано или поздно город столкнется с гуманитарной катастрофой.С февраля нынешнего года, после того, как Россия начала СВО, Украина перекрыла поступление воды по этому каналу. В итоге вода стала подаваться в дома и квартиры горожан с перебоями. Сначала ее давали раз в три дня, теперь же - как придется. Горячая вода вообще исчезла. Единственное спасение – это делать большие запасы воды в домашних условиях. Питьевую воду бесплатно предоставляют власти и волонтерские организации.Хотя война началась в Донбассе в 2014 году, проблем с водой все эти 8 лет не было, так как украинцы водоканал не перекрывали. Почему? В апреле 2015 года причину этого мне пояснил первый глава ДНР Александр Захарченко, отвечая на мой вопрос, почему летом 2014 года республика не вошла в Мариуполь, хотя украинцы оттуда уже сбежали. Александр Владимирович назвал две причина. Одна из них касалась воды."Донецк и Мариуполь получают воду по каналу из Северского Донца. Воду по нему перекрыть для Донецка нельзя, потому что, перекрыв ее для Донецка, вы перекроете ее и для Мариуполя. Нас предупредили украинцы: возьмете Мариуполь, перекроем канал. Это и стало для нас одной из причин, из-за которой мы отказались от захода в город", - сообщил мне Захарченко.Как решают сейчас проблему с подачей воды?Как рассказали Украина.ру в государственном предприятии "Вода Донбасса", в ведении которого находятся вопросы обеспечения столицы ДНР водой, ежесуточно Донецк нуждается в 240 кубометрах воды, но в настоящий момент подают только 30 кубометров.Это в 8 раз (!) меньше нужного количества. Эта цифра наглядно показывает, насколько серьезна проблема воды в столице ДНР. Как ее сегодня стараются решать власти ДНР и ее столицы?"После того, как водоканал "Северский Донец-Донбасс" перекрыл Киев, мы стали получать воду из Верхне-Кальмиусского водохранилища. Но, к сожалению, оно сейчас практически обмелело из-за его теперешнего интенсивного использования. С помощью России мы построили один рукав, по которому вода в городские сети поступает из Альховского водохранилища, которое находится рядом с Харцызском. Но и этого все равно мало. К тому же из него берут воду и другие города ДНР. Всем не хватит. Раньше для подачи воды в Донецке работали три насосные станции, теперь только одна – нет воды", - сетует на почти катастрофическое положение дел в водном хозяйстве один из менеджеров "Вод Донбасса" по имени Светлана.По ее словам, постоянные перебои с водой и раньше, и сейчас были вызваны также и постоянными обстрелами двух фильтровальных станций – Ясиноватской и Верхнекальмиусской. Когда начинается обстрел, они отключаются."В ДНР сейчас бьются над решением проблемы с водой. Мы прекрасно все понимаем, что она сразу же будет решена, как только наши возьмут Славянск, ведь именно оттуда начинается подача воды по каналу из Северского Донца. Но тут вопрос: когда это произойдет? Неизвестно.Если честно, перед нами же был опыт с перекрытием Киевом воды для Крыма. Мы что, надеялись, что с нами этого не произойдет? Украинцы над нами смилостивятся? Нет, конечно. Значит, нужны альтернативные решения, которые надо было готовить загодя.Но с альтернативным водоснабжением в Донбассе проблема. Например, есть вода в шахтах, но ее нельзя использовать, даже если ее тщательно фильтровать. Потому что в ней есть тяжелые металлы. Они радиоактивны, и это будет вести к серьезным заболеваниям.Были даже предложения построить канал, чтобы подавать воду с Дона. Но он и слишком затратный, и трудоемкий, и городскую инфраструктуру надо под него переделывать.Вот, кстати, в плане воды Мариуполю повезло больше. Он ведь может получать воду не только с Северского Донца, но и из Днепра", - рассказала Светлана.Как решают проблему питьевой воды?В Донецке ее решают просто: или власти доставляют ее в обстреливаемые районы, или гуманитарщики и волонтеры раздают ее горожанам. Все бесплатно. С руководителем одного из таких городских пунктов Асей Мухаммадиевой поговорил корреспондент Украина.ру. Условием разговора была полная анонимность: нельзя сообщать, где находится этот пункт, фотографировать тоже нельзя – волонтеры боятся, что украинская артиллерия может ударить по скоплениям людей.Пункт выдачи воды оборудован в одном из казенных учреждений Донецка на первом этаже – в холле. Туда сгружается бутилированная вода – батареи из шести полуторалитровых бутылок "Давон", обтянутых полиэтиленом, доходят почти до потолка.Воду гражданам выдают примерно 10-12 женщин. Одни сидят за столами, проверяют документы и выдают талончики на получение (в них указывается количество литров, которые можно получить). Другие – выдают непосредственно бутылки с водой."Мы этим занимаемся с июня месяца. Воду нам привозят из России, из Ростова. Раньше привозили в больших шестилитровых баклажках, сейчас – в полутаролитровых бутылках. Все машины с водой разгружают наши женщины. А это, на минуточку, 20 тонн за один раз. И всё сами. Иногда помогают неравнодушные граждане из местных.Право на получение воды имеют только граждане, прописанные в микрорайонах, расположенных по соседству. Если ты хочешь получить у нас воду, но у тебя не тот адрес, то мы сообщаем таким, где находится их пункт. У нас даже иногда из-за отказов выдать воду до конфликтов доходило. Пришел как-то один мужчина и, получив отказ, стал угрожать нашим женщинам: мол, сейчас вернусь с палкой и побью вас всех. Еле успокоили.Обычно конфликтов не бывает. Мы ж уже друг друга знаем. Я вообще всех люблю. Так что ссор, как правило, нет. Вы же видите, очередей практически нет. Пришел человек - показал паспорт – получил талон – отдал талон – получил воду. Концепция простая. На каждого прописанного в квартире можно получить 6 литров воды. Если вода есть, то за ней можно приходить хоть каждый день. У нас лимита нет. Однако воду завозят только 2-3 раза в неделю".Донецк может замерзнутьПо мнению собеседников Украина.ру, из-за дефицита воды граждане ДНР, проживающие в ее столице, могут зимой замерзнуть. Ее попросту не будет в батареях. Ходят разговоры, что муниципальное учреждение "Теплосеть" подключит к отоплению только больницы, а остальным придется согревать свои квартиры электричеством, что усилит нагрузку на электросети. Чем это закончится – одному богу известно. Уничтожит украинская артиллерия ЛЭП, и всё. Как после этого отапливать квартиры?В общем, вода, как и ежедневные обстрелы города, очень серьезная проблема. Как ее решить в ближайшее время, не понятно. Но воды в городе становится все меньше и меньше.Да и работники "Вод Донбасса" жаловались Украина.ру, что им стали с приходом нового начальства в их учреждение, не вовремя выплачивать заработную плату, хотя известно, что деньги на нее из России поступили вовремя. В конце августа работники получили только половину зарплаты за июль, хотя с ними уже должны были полностью рассчитаться за август.
https://ukraina.ru/20220406/1033702897.html
https://ukraina.ru/20220305/1033451349.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, донецк, донбасс
Эксклюзив, Донецк, Донбасс

По закону украинских джунглей - "Водное неперемирие". Киев поставил Донецк на грань катастрофы

12:06 27.08.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКанал "Северский Донец - Донбасс" в Донецкой области
Канал Северский Донец - Донбасс в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Александр Чаленко
Обозреватель Ukraina.ru
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Донецк всегда получал воду из Северского Донца по каналу "Северский Донец-Донбасс". Это основная водная артерия. Если ее перерезать, то рано или поздно город столкнется с гуманитарной катастрофой.
С февраля нынешнего года, после того, как Россия начала СВО, Украина перекрыла поступление воды по этому каналу. В итоге вода стала подаваться в дома и квартиры горожан с перебоями. Сначала ее давали раз в три дня, теперь же - как придется. Горячая вода вообще исчезла. Единственное спасение – это делать большие запасы воды в домашних условиях. Питьевую воду бесплатно предоставляют власти и волонтерские организации.
Хотя война началась в Донбассе в 2014 году, проблем с водой все эти 8 лет не было, так как украинцы водоканал не перекрывали. Почему? В апреле 2015 года причину этого мне пояснил первый глава ДНР Александр Захарченко, отвечая на мой вопрос, почему летом 2014 года республика не вошла в Мариуполь, хотя украинцы оттуда уже сбежали. Александр Владимирович назвал две причина. Одна из них касалась воды.
"Донецк и Мариуполь получают воду по каналу из Северского Донца. Воду по нему перекрыть для Донецка нельзя, потому что, перекрыв ее для Донецка, вы перекроете ее и для Мариуполя. Нас предупредили украинцы: возьмете Мариуполь, перекроем канал. Это и стало для нас одной из причин, из-за которой мы отказались от захода в город", - сообщил мне Захарченко.
Как решают сейчас проблему с подачей воды?
Как рассказали Украина.ру в государственном предприятии "Вода Донбасса", в ведении которого находятся вопросы обеспечения столицы ДНР водой, ежесуточно Донецк нуждается в 240 кубометрах воды, но в настоящий момент подают только 30 кубометров.
Это в 8 раз (!) меньше нужного количества. Эта цифра наглядно показывает, насколько серьезна проблема воды в столице ДНР. Как ее сегодня стараются решать власти ДНР и ее столицы?
"После того, как водоканал "Северский Донец-Донбасс" перекрыл Киев, мы стали получать воду из Верхне-Кальмиусского водохранилища. Но, к сожалению, оно сейчас практически обмелело из-за его теперешнего интенсивного использования. С помощью России мы построили один рукав, по которому вода в городские сети поступает из Альховского водохранилища, которое находится рядом с Харцызском. Но и этого все равно мало. К тому же из него берут воду и другие города ДНР. Всем не хватит. Раньше для подачи воды в Донецке работали три насосные станции, теперь только одна – нет воды", - сетует на почти катастрофическое положение дел в водном хозяйстве один из менеджеров "Вод Донбасса" по имени Светлана.
Бородянка - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 11:00
Бородянка как новое обвинение, нехватка и избыток воды в Донбассе, потери Украины. Хроника событий на Украине на 11:00 6 апреляУкраина заявила о более страшной трагедии, чем в Буче. Донецк испытывает нехватку воды, украинские военные затопили Святогорск. Украинская армия продолжает нести потери
По ее словам, постоянные перебои с водой и раньше, и сейчас были вызваны также и постоянными обстрелами двух фильтровальных станций – Ясиноватской и Верхнекальмиусской. Когда начинается обстрел, они отключаются.
"В ДНР сейчас бьются над решением проблемы с водой. Мы прекрасно все понимаем, что она сразу же будет решена, как только наши возьмут Славянск, ведь именно оттуда начинается подача воды по каналу из Северского Донца. Но тут вопрос: когда это произойдет? Неизвестно.
Если честно, перед нами же был опыт с перекрытием Киевом воды для Крыма. Мы что, надеялись, что с нами этого не произойдет? Украинцы над нами смилостивятся? Нет, конечно. Значит, нужны альтернативные решения, которые надо было готовить загодя.
Но с альтернативным водоснабжением в Донбассе проблема. Например, есть вода в шахтах, но ее нельзя использовать, даже если ее тщательно фильтровать. Потому что в ней есть тяжелые металлы. Они радиоактивны, и это будет вести к серьезным заболеваниям.
Были даже предложения построить канал, чтобы подавать воду с Дона. Но он и слишком затратный, и трудоемкий, и городскую инфраструктуру надо под него переделывать.
Вот, кстати, в плане воды Мариуполю повезло больше. Он ведь может получать воду не только с Северского Донца, но и из Днепра", - рассказала Светлана.
Как решают проблему питьевой воды?
В Донецке ее решают просто: или власти доставляют ее в обстреливаемые районы, или гуманитарщики и волонтеры раздают ее горожанам. Все бесплатно. С руководителем одного из таких городских пунктов Асей Мухаммадиевой поговорил корреспондент Украина.ру. Условием разговора была полная анонимность: нельзя сообщать, где находится этот пункт, фотографировать тоже нельзя – волонтеры боятся, что украинская артиллерия может ударить по скоплениям людей.
Пункт выдачи воды оборудован в одном из казенных учреждений Донецка на первом этаже – в холле. Туда сгружается бутилированная вода – батареи из шести полуторалитровых бутылок "Давон", обтянутых полиэтиленом, доходят почти до потолка.
Воду гражданам выдают примерно 10-12 женщин. Одни сидят за столами, проверяют документы и выдают талончики на получение (в них указывается количество литров, которые можно получить). Другие – выдают непосредственно бутылки с водой.
"Мы этим занимаемся с июня месяца. Воду нам привозят из России, из Ростова. Раньше привозили в больших шестилитровых баклажках, сейчас – в полутаролитровых бутылках. Все машины с водой разгружают наши женщины. А это, на минуточку, 20 тонн за один раз. И всё сами. Иногда помогают неравнодушные граждане из местных.
Вода из Днепра поступила в Северо-Крымский канал в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 12:15
«Это возвращение жизни». Как жители северного Крыма встречают воду из ДнепраВ начале марта появились первые признаки воды в Северо-Крымском канале. Восемь лет он пустовал и зарастал кустами и деревьями. Вот уже несколько дней - это главная достопримечательность Армянска и Красноперекопска. Со всего Крыма едут люди посмотреть на долгожданную, драгоценную для полуострова воду
Право на получение воды имеют только граждане, прописанные в микрорайонах, расположенных по соседству. Если ты хочешь получить у нас воду, но у тебя не тот адрес, то мы сообщаем таким, где находится их пункт. У нас даже иногда из-за отказов выдать воду до конфликтов доходило. Пришел как-то один мужчина и, получив отказ, стал угрожать нашим женщинам: мол, сейчас вернусь с палкой и побью вас всех. Еле успокоили.
Обычно конфликтов не бывает. Мы ж уже друг друга знаем. Я вообще всех люблю. Так что ссор, как правило, нет. Вы же видите, очередей практически нет. Пришел человек - показал паспорт – получил талон – отдал талон – получил воду. Концепция простая. На каждого прописанного в квартире можно получить 6 литров воды. Если вода есть, то за ней можно приходить хоть каждый день. У нас лимита нет. Однако воду завозят только 2-3 раза в неделю".
Донецк может замерзнуть
По мнению собеседников Украина.ру, из-за дефицита воды граждане ДНР, проживающие в ее столице, могут зимой замерзнуть. Ее попросту не будет в батареях. Ходят разговоры, что муниципальное учреждение "Теплосеть" подключит к отоплению только больницы, а остальным придется согревать свои квартиры электричеством, что усилит нагрузку на электросети. Чем это закончится – одному богу известно. Уничтожит украинская артиллерия ЛЭП, и всё. Как после этого отапливать квартиры?
В общем, вода, как и ежедневные обстрелы города, очень серьезная проблема. Как ее решить в ближайшее время, не понятно. Но воды в городе становится все меньше и меньше.
Да и работники "Вод Донбасса" жаловались Украина.ру, что им стали с приходом нового начальства в их учреждение, не вовремя выплачивать заработную плату, хотя известно, что деньги на нее из России поступили вовремя. В конце августа работники получили только половину зарплаты за июль, хотя с ними уже должны были полностью рассчитаться за август.
 
ЭксклюзивДонецкДонбасс
 
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