https://ukraina.ru/20220827/1038149900.html

Западная Украина за минувшую неделю - c 20 по 27 августа

Западная Украина за минувшую неделю - c 20 по 27 августа - 27.08.2022 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю - c 20 по 27 августа

Попытка остановить крестный ход в Почаевскую Лавру и арест имущества российских бизнесменов

2022-08-27T11:27

2022-08-27T11:27

2022-08-27T11:49

западная украина

украина

эксклюзив

упц

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Арест имущества компаний, подозреваемых в связях с Россией, приобретает в регионе детективную окраску. Так, суд разблокировал деятельность "Карпатнефтехима", который прокуроры связывают с "ЛУКойлом".Крестный ход УПЦ дошел из Каменец-Подольского до Почаевской ЛаврыЖители Западной Украины до последнего момента ожидали, что региональные власти повторят действия киевских и отменят все массовые мероприятия, переведут чиновников на работу онлайн или даже введут "длинный" комендантский час 23 и 24 августа, когда на Украине отмечаются Дни государственного флага и независимости. Однако комендантский час на Западной Украине остался без изменений, а запрет массовых мероприятий оказался очень специфическим.К примеру, 22 августа было обнародовано решение Совета обороны Черновицкой области, принятое якобы десять дней раньше. В нем говорилось о запрете открытия охотничьего сезона, использовании салютов и фейерверков и… крестных ходов. Согласно документу, управление культуры Черновицкой областной военной администрации (ОВА) должно проинформировать религиозные организации о запрете крестных ходов.Очевидно, что на самом деле речь шла о реакции на массовый крестный ход прихожан канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ). На тот момент он уже несколько дней двигался из Каменец-Подольского (Хмельницкая область) в Почаев (Тернопольская область), где находится Свято-Успенская Лавра УПЦ. Это традиционное шествие, которое проходит 180 лет, но понятно, что в 2022-м на фоне борьбы со всем российским власти и "нереестровые патриоты" решили УПЦ помешать.Со своей стороны церковь подчеркнула, что ее иерархи и священники не являются организаторами мероприятия. Еще 15 августа в Каменец-Подольской епархии УПЦ сообщили, что участие в крестном ходе в Почаевскую лавру является личным выбором паломника, а епархия не может взять на себя ответственность за организацию паломнического путешествия в связи с военным положением. Об этом говорилось в обращении митрополита Каменец-Подольского и Городоцкого Феодора. А находившийся среди паломников секретарь Тернопольской епархии УПЦ протоиерей Степан Балан заявил журналистам тернопольских СМИ, что каждый человек решает сам и берет на себя ответственность."Мы догадывались, что люди всё равно будут участвовать в ходе. Ибо главная цель крестного хода – это молитва к Богу, к Матери Божьей за спасение души, за Украину. В этом году особенно за мир, за прекращение войны, чтобы не погибали солдаты и мирные жители, и наконец эти ужасы прекратились. Люди собрались и потихоньку отправились. И это великий молитвенный и физический подвиг и пример веры, любви и надежды на милость Божию", – сказал священник.Ход пытались остановить еще в Хмельницкой области, обвинив ее участников в "использовании российских триколоров" – выдав за это хоругвь, на которой были ленты почти десятка разных цветов, в том числе желтого, синего, красного и белого. Скандал в социальных сетях запустил депутат Верховной Рады от партии Петра Порошенко, бывший журналист Владимир Арьев. Напомню, сам Арьев в свое время попался на ввозе в Украину наркотиков, однако его отмазали политики, на которых он работал.Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий прокомментировал ситуацию в понедельник, 22 августа. "Любой намёк на триколор во время войны в Украине считаю государственной изменой, независимо от того, кто его использует. Наши правоохранители правильно реагируют на любые проявления коллаборационизма. И этот случай не был бы исключением. Но триколора во время хода не было, это ленты – в том числе с напечатанными на них молитвами" – отметил Гамалий.Однако, когда верующие вошли на территорию Тернопольской области, за дело взялись "активисты", а местные правоохранители спрятали головы в песок. "Ход, который двигался из Хмельнитчины на Почаев, был неорганизованным, – отметил заместитель начальника отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в области Андрей Василик. – Сотрудники полиции обеспечивали безопасность дорожного движения, а также осуществляли охрану общественного порядка и безопасности. Полиция говорила людям, что в военное время подобное шествие запрещено. В частности, решением Совета обороны Тернопольской области от 26 июля. Но люди все равно продолжили свое движение. При этом полиция не зафиксировала нарушения общественного порядка".В свою очередь, представители региональных властей обвиняли во всем УПЦ. "Почаевская Успенская лавра не обращалась в Тернопольскую военную администрацию о разрешении на проведение религиозных обрядов со значительным количеством участников, – заявила пресс-секретарь ОВА Анна Василенко. – Мы благодарим греко-католическую церковь, которая прислушалась к просьбам военно-гражданской администрации и провела ежегодное Всеукраинское паломничество в упрощённом формате с меньшим количеством верующих. И нам досадно, что, несмотря на и так сложную ситуацию внутри страны, прихожане и священнослужители Московского Патриархата ещё больше ее усложняют, игнорируя указание Совета обороны ограничить массовые мероприятия". При этом на самом деле в паломничестве Украинской греко-католической церкви в Зарваницу (Тернопольская область) участвовало куда больше людей, чем в ходе в Почаев.25 августа ситуацию прокомментировал глава Тернопольской ОВ Владимир Труш. Он заявил, что некоторые города не пропустили паломников, им пришлось уходить по полям. "Вчера у нас было много там разных таких событий, вместо того, чтобы сосредоточиться на другой работе, мы полями этих 5 тысяч человек вылавливали, они там полями бежали на прорыв, это неконтролируемая масса", – отметил он и добавил, что 26 августа по этому вопросу будет решение Тернопольского областного совета.Действительно, крестный ход не пропустили в Подволочиск, Вишневец и Шумск, толпы местных жителей кричали в адрес паломников "Слава Украине!", "Смерть врагам!" и т.п., в ответ получая "Христос Воскресе! Воистину Воскресе!" Именно под эти радостные возгласы крестный ход прошел по улицам Кременца и Почаева, и после полудня 25 августа вошел в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру, где паломников приветствовала братия и другие верующие.Тернопольский же областной совет на внеочередной сессии 26 августа действительно призвал киевские власти запретить Украинскую православную церковь как "враждебную Украине", и аннулировать передачу в аренду УПЦ комплекса зданий Почаевской лавры. Напомним, что ранее областные и городские советы на Западной Украине неоднократно обращались в Киев с призывом запретить деятельность УПЦ и отобрать у этой церкви здания храмов, монастырей и лавр.Отель "Днестр" во Львове связали с Александром Бабаковым и арестовалиДо массового передела имущества УПЦ, которую на Украине упорно называют "русской церковью", пока не дошло. Однако Лычаковский районный суд Львова арестовал помещение львовской гостиницы "Днестр", которую СМИ связывают с российским политиком Александром Бабаковым.Как сообщили во Львовской областной прокуратуре, суд арестовал помещение двух гостиниц – в центре Львова и Киева, принадлежащих предприятию, бенефициарными владельцами которого являются граждане России. Стоимость имущества арестованных гостиниц оценивается почти в 1 миллиард гривен. Кроме того, суд арестовал корпоративные права предприятия на общую сумму более 100 миллионов гривен. Арестованное имущество планируется передать в управление Агентства по розыску и управлению активами (АРМА).По данным следствия, владельцы компании, занимающейся управлением гостиницами, подделали официальные документы и получили контрольный пакет акций сети отелей. В прокуратуре не разглашают названия компании, которой принадлежит сеть отелей, однако, по данным журналистов портала ZAXID.net, речь идёт о кипрской компании Pumori Enterprises Investments Ltd, которую связывают с российским политиком Александром Бабаковым и его бизнес-партнерами. Конечной бенефициарной владелицей компании указана гражданка Франции Наталья Селиванова. Бабаков находится под санкциями на Украине, в Евросоюзе и США.Во Львове компания владеет гостиницей "Днестр". Это девятиэтажное здание построили в 1980-1982 годах. Четырехзвёздочный отель входит в тройку крупнейших гостиниц Львова (166 номеров). В феврале этого года эксперты предполагали, что в случае окончательного переезда во Львов посольство США в Украине может занять несколько этажей именно в этом здании. Хотя отель находится в самом центре города, но фактически это парковая зона. Территорию рядом с "Днестром" достаточно легко превратить в охраняемую, плюс в отеле есть большой подземный паркинг, который сейчас не используется. Мои источники во Львове уверены, что за вышеуказанным решением суда стоят представители киевской власти, которые хотят как можно быстрее конфисковать гостиницу и продать ее "правильным" владельцам.При этом ситуация с арестом имущества компаний, подозреваемых в связях с Россией, на Западной Украине иногда приобретает детективную окраску. Так, на днях Шевченковский районный суд Киева отменил решение об аресте имущества и уставного капитала компании "Карпатнефтехим" на общую сумму 2,3 миллиарда гривен, а также об аресте 35 объектов недвижимости этого предприятия, расположенного в городе Калуш (Ивано-Франковская область).Решение об аресте корпоративных прав и имущества одного из крупнейших в Украине производителей органических химических веществ было принято 9 августа в рамках уголовного производства об отмывании денег. Речь идет о том, что владелец "Карпатнефтехим", нидерландская компания Karpaty Chemical, якобы связана с российским нефтяным гигантом "ЛУКойл". Следствие считает, что в течение 2017-2022 годов должностные лица калушского предприятия уклонились от уплаты более 3 миллиардов гривен налогов, и незаконно перечислили в пользу юридического лица – нерезидента, "подконтрольного российской нефтяной компании", более 5 миллиардов гривен для дальнейшей их легализации."Карпатнефтехим" был создан в 2004 году на базе мощностей предприятия "Ориана" в Калуше. Завод специализируется на производстве хлора, каустической соды, винилхлорида, этилена, полиэтилена и пропилена. Владельцем "Карпатнефтехима" долгое время действительно был "ЛУКойл", однако в 2017 году предприятие было продано компании Karpaty Chemical, бенефициарами которой являются украинские бизнесмены Ильхам Мамедов и Игорь Щуцкий. В мае 2020 года "Карпатнефтехим" даже получил "подарок" от правительства Украины – 18% пошлины на импорт полимерных материалов. Правда, через месяц после протестов потребителей полимеров было уточнено: пошлиной будут облагаться только полиэтилен в гранулах и суспензионный поливинилхлорид, к тому же не весь, не из всех стран и только до конца 2020-го.Решение о разблокировании деятельности "Карпатнефтехима", простаивающего с конца февраля 2022 года, местные комментаторы связывают с тем, что предприятие, по сути, является единственным мощным производителем ПВХ-профилей для металлопластиковых окон, которые сейчас стали дефицитом. Поскольку заводы, производившие такие профили на Востоке Украины, закрылись, импорт из Беларуси и России прекратился, а импорт из Европы чрезвычайно дорог, то по сути "Карпатнефтехим" стал производителем номер один этой продукции для региона и Украины в целом. Другой вопрос, кто на этом заработает – формальные собственники предприятия или киевские правоохранители.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20220820/1037878835.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

западная украина, украина, эксклюзив, упц