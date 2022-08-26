Противостояние России и Запада: Ремизов рассказал, каким будет мир после спецоперации - 26.08.2022 Украина.ру
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Противостояние России и Запада: Ремизов рассказал, каким будет мир после спецоперации
Противостояние России и Запада: Ремизов рассказал, каким будет мир после спецоперации - 26.08.2022 Украина.ру
Противостояние России и Запада: Ремизов рассказал, каким будет мир после спецоперации
Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов в эфире Украина.ру рассказал, что такое ментальная война XXI века, а также об обществе в период... Украина.ру, 26.08.2022
2022-08-26T11:28
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Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов в эфире Украина.ру рассказал, что такое ментальная война XXI века, а также об обществе в период противостояния и о сценарии развития событий после окончания СВО:00:35 - Доклад, посвящённый ментальным войнам в XXI веке: что за ментальная война, кто в ней побеждает и чем она может закончиться;09:00 - Почему российское руководство изначально называет формат боевых действий спецоперацией? Была уверенность, что противника можно подавить за короткий срок? 10:04 - Если стороны не смогут достичь своих целей в ближайшее время, возможен ли компромисс или боевые действия затянутся?14:44 - Возможен ли сценарий, при котором Зеленский покинет страну и не подпишет документы о капитуляции? Будет ли это проблемой для России?15:14 – Чем обернётся противостояние России и Запада? Какие будут выводы в будущем?18:37 - Достигаем ли мы желательных целей в информационной войне?Напомним, ранее советник министра обороны РФ, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий заявил о том, что коллективный Запад во главе с США развязал против России новый тип войны — ментальную, последствия которой проявятся не сразу.
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Противостояние России и Запада: Ремизов рассказал, каким будет мир после спецоперации

11:28 26.08.2022
 
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Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов в эфире Украина.ру рассказал, что такое ментальная война XXI века, а также об обществе в период противостояния и о сценарии развития событий после окончания СВО:
00:35 - Доклад, посвящённый ментальным войнам в XXI веке: что за ментальная война, кто в ней побеждает и чем она может закончиться;
09:00 - Почему российское руководство изначально называет формат боевых действий спецоперацией? Была уверенность, что противника можно подавить за короткий срок?
10:04 - Если стороны не смогут достичь своих целей в ближайшее время, возможен ли компромисс или боевые действия затянутся?
14:44 - Возможен ли сценарий, при котором Зеленский покинет страну и не подпишет документы о капитуляции? Будет ли это проблемой для России?
15:14 – Чем обернётся противостояние России и Запада? Какие будут выводы в будущем?
18:37 - Достигаем ли мы желательных целей в информационной войне?
Напомним, ранее советник министра обороны РФ, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий заявил о том, что коллективный Запад во главе с США развязал против России новый тип войны — ментальную, последствия которой проявятся не сразу.
 
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