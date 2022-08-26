https://ukraina.ru/20220826/1038142731.html

Противостояние России и Запада: Ремизов рассказал, каким будет мир после спецоперации

Противостояние России и Запада: Ремизов рассказал, каким будет мир после спецоперации - 26.08.2022 Украина.ру

Противостояние России и Запада: Ремизов рассказал, каким будет мир после спецоперации

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов в эфире Украина.ру рассказал, что такое ментальная война XXI века, а также об обществе в период... Украина.ру, 26.08.2022

2022-08-26T11:28

2022-08-26T11:28

2022-08-26T11:28

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1a/1038142612_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_91375445460608f05a9c4f448507ceee.jpg.webp

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов в эфире Украина.ру рассказал, что такое ментальная война XXI века, а также об обществе в период противостояния и о сценарии развития событий после окончания СВО:00:35 - Доклад, посвящённый ментальным войнам в XXI веке: что за ментальная война, кто в ней побеждает и чем она может закончиться;09:00 - Почему российское руководство изначально называет формат боевых действий спецоперацией? Была уверенность, что противника можно подавить за короткий срок? 10:04 - Если стороны не смогут достичь своих целей в ближайшее время, возможен ли компромисс или боевые действия затянутся?14:44 - Возможен ли сценарий, при котором Зеленский покинет страну и не подпишет документы о капитуляции? Будет ли это проблемой для России?15:14 – Чем обернётся противостояние России и Запада? Какие будут выводы в будущем?18:37 - Достигаем ли мы желательных целей в информационной войне?Напомним, ранее советник министра обороны РФ, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий заявил о том, что коллективный Запад во главе с США развязал против России новый тип войны — ментальную, последствия которой проявятся не сразу.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, видео