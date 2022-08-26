https://ukraina.ru/20220826/1038094392.html

Военный эксперт рассказал, когда войска РФ начнут освобождать Николаев

Военный эксперт рассказал, когда войска РФ начнут освобождать Николаев - 26.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, когда войска РФ начнут освобождать Николаев

После полного уничтожения противника в ДНР российские войска начнут приступать к освобождению Николаевской области и города Николаева, чтобы не получить "удар спину", сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру

2022-08-26T05:45

2022-08-26T05:45

2022-08-26T05:45

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Ранее стало известно, что на Изюмском участке фронта союзные силы РФ атаковали на широком тактическом направлении, а в сражениях за Бахмут они взяли село Зайцево.По его мнению, для того чтобы "не получить удар в спину", РФ должна полностью освободить ДНР и отодвинуть от границ Донбасса украинские части как минимум на 300 километров.Только так можно решить задачу, которую поставил президент России перед вооруженными силами СВО, — это обеспечить безопасность Луганской и Донецкой народной республик, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220825/1038073511.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

николаев, новости, вс рф, украина