Военный эксперт рассказал, когда войска РФ начнут освобождать Николаев - 26.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, когда войска РФ начнут освобождать Николаев
Военный эксперт рассказал, когда войска РФ начнут освобождать Николаев - 26.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, когда войска РФ начнут освобождать Николаев
После полного уничтожения противника в ДНР российские войска начнут приступать к освобождению Николаевской области и города Николаева, чтобы не получить "удар спину", сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
2022-08-26T05:45
2022-08-26T05:45
николаев
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вс рф
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Ранее стало известно, что на Изюмском участке фронта союзные силы РФ атаковали на широком тактическом направлении, а в сражениях за Бахмут они взяли село Зайцево.По его мнению, для того чтобы "не получить удар в спину", РФ должна полностью освободить ДНР и отодвинуть от границ Донбасса украинские части как минимум на 300 километров.Только так можно решить задачу, которую поставил президент России перед вооруженными силами СВО, — это обеспечить безопасность Луганской и Донецкой народной республик, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220825/1038073511.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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николаев, новости, вс рф, украина
Николаев, Новости, ВС РФ, Украина

Военный эксперт рассказал, когда войска РФ начнут освобождать Николаев

05:45 26.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
Бойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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После полного уничтожения противника в ДНР российские войска начнут приступать к освобождению Николаевской области и города Николаева, чтобы не получить "удар спину", сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
Ранее стало известно, что на Изюмском участке фронта союзные силы РФ атаковали на широком тактическом направлении, а в сражениях за Бахмут они взяли село Зайцево.
Мы пока действуем на Донецком направлении, потому что надо освободить Донецкую народную республику полностью, окончательно и бесповоротно. Пока мы это не сделаем, мы не можем приступить к форсированному освобождению Николаевской области и города Николаева, потому что всегда есть возможность получить удар в спину.
Виктор Литовкин интервью
Виктор Литовкин
военный обозреватель, полковник в отставке
По его мнению, для того чтобы "не получить удар в спину", РФ должна полностью освободить ДНР и отодвинуть от границ Донбасса украинские части как минимум на 300 километров.
Только так можно решить задачу, которую поставил президент России перед вооруженными силами СВО, — это обеспечить безопасность Луганской и Донецкой народной республик, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 25.08.2022
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