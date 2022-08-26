https://ukraina.ru/20220826/1038091688.html

Политолог рассказал, как надо "гасить" спящих агентов

Политолог рассказал, как надо "гасить" спящих агентов - 26.08.2022 Украина.ру

Политолог рассказал, как надо "гасить" спящих агентов

На освобожденных территориях Украины существуют спящие ячейки украинских диверсантов. Агенты сомневаются в участии в диверсиях или терактах. Если ячейки будут жестко подавлять, они откажутся от противоправной деятельности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Сергей Марков

2022-08-26T05:30

2022-08-26T05:30

2022-08-26T05:30

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диверсанты

разведка

сергей марков

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Чтобы спящие ячейки проснулись, кто-то должен донести до них сигнал, пояснил Марков. Самостоятельно диверсанты не действуют, поэтому "все сигналы должны быть погашены" - политолог предложил "выкорчевывать максимально жестко и тех, и этих".Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20220727/1036903503.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, агенты, диверсанты, разведка, сергей марков