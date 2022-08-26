Политолог рассказал, как надо "гасить" спящих агентов - 26.08.2022 Украина.ру
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Политолог рассказал, как надо "гасить" спящих агентов
Политолог рассказал, как надо "гасить" спящих агентов - 26.08.2022 Украина.ру
Политолог рассказал, как надо "гасить" спящих агентов
На освобожденных территориях Украины существуют спящие ячейки украинских диверсантов. Агенты сомневаются в участии в диверсиях или терактах. Если ячейки будут жестко подавлять, они откажутся от противоправной деятельности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Сергей Марков
2022-08-26T05:30
2022-08-26T05:30
новости
агенты
диверсанты
разведка
сергей марков
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Чтобы спящие ячейки проснулись, кто-то должен донести до них сигнал, пояснил Марков. Самостоятельно диверсанты не действуют, поэтому "все сигналы должны быть погашены" - политолог предложил "выкорчевывать максимально жестко и тех, и этих".Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220727/1036903503.html
Украина.ру
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новости, агенты, диверсанты, разведка, сергей марков
Новости, агенты, диверсанты, разведка, Сергей Марков

Политолог рассказал, как надо "гасить" спящих агентов

05:30 26.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота МВД ЛНР по выявлению и задержанию участников АТО
Работа МВД ЛНР по выявлению и задержанию участников АТО - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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На освобожденных территориях Украины существуют спящие ячейки украинских диверсантов. Агенты сомневаются в участии в диверсиях или терактах. Если ячейки будут жестко подавлять, они откажутся от противоправной деятельности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Сергей Марков
"Не надо их считать такими идейными, что они ждут, как бы только взорвать. Они колеблются — участвовать, не участвовать. Если будет жёсткая политика подавления, они не будут участвовать", - сказал Марков.
Чтобы спящие ячейки проснулись, кто-то должен донести до них сигнал, пояснил Марков. Самостоятельно диверсанты не действуют, поэтому "все сигналы должны быть погашены" - политолог предложил "выкорчевывать максимально жестко и тех, и этих".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Дело СБУ №530
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Из архивов СБУ. Как агенты спецслужбы следили за жителями Херсона и подавляли инакомыслие
 
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