https://ukraina.ru/20220826/1038091688.html
Политолог рассказал, как надо "гасить" спящих агентов
Политолог рассказал, как надо "гасить" спящих агентов - 26.08.2022 Украина.ру
Политолог рассказал, как надо "гасить" спящих агентов
На освобожденных территориях Украины существуют спящие ячейки украинских диверсантов. Агенты сомневаются в участии в диверсиях или терактах. Если ячейки будут жестко подавлять, они откажутся от противоправной деятельности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Сергей Марков
2022-08-26T05:30
2022-08-26T05:30
2022-08-26T05:30
новости
агенты
диверсанты
разведка
сергей марков
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Чтобы спящие ячейки проснулись, кто-то должен донести до них сигнал, пояснил Марков. Самостоятельно диверсанты не действуют, поэтому "все сигналы должны быть погашены" - политолог предложил "выкорчевывать максимально жестко и тех, и этих".Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220727/1036903503.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, агенты, диверсанты, разведка, сергей марков
Новости, агенты, диверсанты, разведка, Сергей Марков
Политолог рассказал, как надо "гасить" спящих агентов
На освобожденных территориях Украины существуют спящие ячейки украинских диверсантов. Агенты сомневаются в участии в диверсиях или терактах. Если ячейки будут жестко подавлять, они откажутся от противоправной деятельности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Сергей Марков