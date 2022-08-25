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Сотрудник украинского Кабмина осужден на 12 лет за "пособничество ФСБ"

Сотрудник украинского Кабмина осужден на 12 лет за "пособничество ФСБ" - 25.08.2022 Украина.ру

Сотрудник украинского Кабмина осужден на 12 лет за "пособничество ФСБ"

Бывшего сотрудника Секретариата Кабмина Украины осудили на 12 лет лишения свободы за передачу тайной информации сотрудникам ФСБ, сообщает 25 августа пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины

2022-08-25T12:54

2022-08-25T12:54

2022-08-25T12:59

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"При поддержке публичного обвинения прокурорами Офиса Генерального прокурора приговором суда чиновник управления обеспечения контроля Секретариата Кабинета Министров Украины признан виновным в государственной измене. Он осужден на 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.По версии обвинения, чиновник был "завербован сотрудниками ФСБ" в 2007 году и до февраля 2022 года передавал им некие разведданные.Уточняется, что благодаря своей должности, он имел доступ к секретной информации из Кабмина, а за передачу данных "получал денежное вознаграждение от ФСБ".Ранее стало известно о возбуждении в Киеве уголовного дела против главы администрации города Балаклея в Харьковской области за сотрудничество с РФ.

https://ukraina.ru/20220810/1037489927.html

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