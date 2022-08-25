Сотрудник украинского Кабмина осужден на 12 лет за "пособничество ФСБ" - 25.08.2022 Украина.ру
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Сотрудник украинского Кабмина осужден на 12 лет за "пособничество ФСБ"
Сотрудник украинского Кабмина осужден на 12 лет за "пособничество ФСБ" - 25.08.2022 Украина.ру
Сотрудник украинского Кабмина осужден на 12 лет за "пособничество ФСБ"
Бывшего сотрудника Секретариата Кабмина Украины осудили на 12 лет лишения свободы за передачу тайной информации сотрудникам ФСБ, сообщает 25 августа пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины
2022-08-25T12:54
2022-08-25T12:59
новости
суд
кабмин
генеральная прокуратура украины
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"При поддержке публичного обвинения прокурорами Офиса Генерального прокурора приговором суда чиновник управления обеспечения контроля Секретариата Кабинета Министров Украины признан виновным в государственной измене. Он осужден на 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.По версии обвинения, чиновник был "завербован сотрудниками ФСБ" в 2007 году и до февраля 2022 года передавал им некие разведданные.Уточняется, что благодаря своей должности, он имел доступ к секретной информации из Кабмина, а за передачу данных "получал денежное вознаграждение от ФСБ".Ранее стало известно о возбуждении в Киеве уголовного дела против главы администрации города Балаклея в Харьковской области за сотрудничество с РФ.
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новости, суд, кабмин, генеральная прокуратура украины
Новости, суд, Кабмин, Генеральная прокуратура Украины

Сотрудник украинского Кабмина осужден на 12 лет за "пособничество ФСБ"

12:54 25.08.2022 (обновлено: 12:59 25.08.2022)
 
© commons.wikimedia.org / PrymasalКабинет министров Украины здание
Кабинет министров Украины здание - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© commons.wikimedia.org / Prymasal
Читать в
Бывшего сотрудника Секретариата Кабмина Украины осудили на 12 лет лишения свободы за передачу тайной информации сотрудникам ФСБ, сообщает 25 августа пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины
"При поддержке публичного обвинения прокурорами Офиса Генерального прокурора приговором суда чиновник управления обеспечения контроля Секретариата Кабинета Министров Украины признан виновным в государственной измене. Он осужден на 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.
По версии обвинения, чиновник был "завербован сотрудниками ФСБ" в 2007 году и до февраля 2022 года передавал им некие разведданные.
Уточняется, что благодаря своей должности, он имел доступ к секретной информации из Кабмина, а за передачу данных "получал денежное вознаграждение от ФСБ".
Ранее стало известно о возбуждении в Киеве уголовного дела против главы администрации города Балаклея в Харьковской области за сотрудничество с РФ.
Дмитрий Марченко - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 13:04
Генерал ВСУ отчитался о поимке "предателей" в НиколаевеГенерал ВСУ Дмитрия Марченко отчитался о результатах "охоты на предателей" в Николаеве на минувших выходных. Об этом он 10 августа рассказал в интервью "РБК-Украина"
 
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13:00Столтенберг назвал основной вызов для НАТО
12:54Сотрудник украинского Кабмина осужден на 12 лет за "пособничество ФСБ"
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