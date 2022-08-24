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ВСУ обстреляли ТЦ "Галактика" в Донецке

ВСУ обстреляли ТЦ "Галактика" в Донецке - 24.08.2022 Украина.ру

ВСУ обстреляли ТЦ "Галактика" в Донецке

Украинские войска обстреляли строительный гипермаркет "Галактика" в Донецке. Фотографии с места происшествия опубликовал первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов

2022-08-24T11:42

2022-08-24T11:42

2022-08-24T11:42

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24 августа около 10 часов утра ВСУ обстреляли Ленинский район на юге Донецка. Снаряд попал в строительный гипермаркет "Галактика". Здание загорелось, на месте происшествия работают пожарные.Огнем охвачены торговый зал и два стеллажа с лакокрасочными изделиями, уточнили в пресс-службе МЧС ДНР. Площадь пожара составляет 5 тыс. квадратных метров. МЧС ДНР направили 20 отделений на пожарных автоцистернах, две автолестницы, два подъемника, автомобиль воздушно-пенного тушения, насосную станцию и рукавный автомобиль.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донецк, обстрелы, галактики, днр