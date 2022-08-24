Эксперт рассказал, понесет ли Украина ответственность за применение запрещенного оружия
За применение запрещенных видов оружия Украину "мировое сообщество" не осудит, считает военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт отметил, что западная международная общественность, отравленная антироссийской пропагандой, не воспримет аргументы России. Он подчеркнул, что за восемь лет обстрелов Донбасса никто на Западе не выступил против.
Никто не замечает этого. А вот когда Россия вступилась за этих людей, когда начала защищать этих людей, все сразу сказали, что Украина – это жертва, а Россия – агрессор. Это все ровно наоборот. Но антироссийская пропаганда на Западе делает свое дело. Поэтому поддержки мы на Западе не получим в борьбе с теми же "лепестками" или с отравляющими веществами. Но посмотрим, как Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) прореагирует на наше обращение по поводу применения Украиной отравляющих веществ.
Литовкин также усомнился в том, что ОЗХО займет сторону России. Эксперт апеллирует к сирийскому опыту, когда "американцы применяли химическое оружие, а обвиняли в этом Сирию".
Эксперт заявил, что сейчас самое главное для российских военных - иметь противогазы, чтобы не попасть под применение этих отравляющих веществ.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
18 августа, 13:24"Обвинят в ядерном терроризме": Минобороны РФ раскрыло детали готовящейся провокации КиеваВСУ совершили 12 обстрелов Запорожской АЭС за месяц, в результате зафиксировано более 50 разрывов артиллерийских снарядов и 5 дронов-камикадзе. Об этом 18 августа сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов