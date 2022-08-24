https://ukraina.ru/20220824/1038022629.html

Эксперт рассказал, понесет ли Украина ответственность за применение запрещенного оружия

Эксперт рассказал, понесет ли Украина ответственность за применение запрещенного оружия - 24.08.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, понесет ли Украина ответственность за применение запрещенного оружия

За применение запрещенных видов оружия Украину "мировое сообщество" не осудит, считает военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

2022-08-24T04:20

2022-08-24T04:20

2022-08-24T04:20

химическое оружие

военные преступления

озхо

новости

украина

россия

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Эксперт отметил, что западная международная общественность, отравленная антироссийской пропагандой, не воспримет аргументы России. Он подчеркнул, что за восемь лет обстрелов Донбасса никто на Западе не выступил против. Литовкин также усомнился в том, что ОЗХО займет сторону России. Эксперт апеллирует к сирийскому опыту, когда "американцы применяли химическое оружие, а обвиняли в этом Сирию". Эксперт заявил, что сейчас самое главное для российских военных - иметь противогазы, чтобы не попасть под применение этих отравляющих веществ.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220818/1037811225.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

химическое оружие, военные преступления, озхо, новости, украина, россия