Эксперт рассказал, понесет ли Украина ответственность за применение запрещенного оружия - 24.08.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, понесет ли Украина ответственность за применение запрещенного оружия
Эксперт рассказал, понесет ли Украина ответственность за применение запрещенного оружия - 24.08.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, понесет ли Украина ответственность за применение запрещенного оружия
За применение запрещенных видов оружия Украину "мировое сообщество" не осудит, считает военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
2022-08-24T04:20
2022-08-24T04:20
химическое оружие
военные преступления
озхо
новости
украина
россия
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Эксперт отметил, что западная международная общественность, отравленная антироссийской пропагандой, не воспримет аргументы России. Он подчеркнул, что за восемь лет обстрелов Донбасса никто на Западе не выступил против. Литовкин также усомнился в том, что ОЗХО займет сторону России. Эксперт апеллирует к сирийскому опыту, когда "американцы применяли химическое оружие, а обвиняли в этом Сирию". Эксперт заявил, что сейчас самое главное для российских военных - иметь противогазы, чтобы не попасть под применение этих отравляющих веществ.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220818/1037811225.html
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химическое оружие, военные преступления, озхо, новости, украина, россия
химическое оружие, Военные преступления, ОЗХО, Новости, Украина, Россия

Эксперт рассказал, понесет ли Украина ответственность за применение запрещенного оружия

04:20 24.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкФорум "Армия-2021" в регионах России
Форум Армия-2021 в регионах России - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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За применение запрещенных видов оружия Украину "мировое сообщество" не осудит, считает военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт отметил, что западная международная общественность, отравленная антироссийской пропагандой, не воспримет аргументы России. Он подчеркнул, что за восемь лет обстрелов Донбасса никто на Западе не выступил против.
Никто не замечает этого. А вот когда Россия вступилась за этих людей, когда начала защищать этих людей, все сразу сказали, что Украина – это жертва, а Россия – агрессор. Это все ровно наоборот. Но антироссийская пропаганда на Западе делает свое дело. Поэтому поддержки мы на Западе не получим в борьбе с теми же "лепестками" или с отравляющими веществами. Но посмотрим, как Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) прореагирует на наше обращение по поводу применения Украиной отравляющих веществ.
Литовкин также усомнился в том, что ОЗХО займет сторону России. Эксперт апеллирует к сирийскому опыту, когда "американцы применяли химическое оружие, а обвиняли в этом Сирию".
Эксперт заявил, что сейчас самое главное для российских военных - иметь противогазы, чтобы не попасть под применение этих отравляющих веществ.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
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химическое оружиеВоенные преступленияОЗХОНовостиУкраинаРоссия
 
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