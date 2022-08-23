В Китае узнали правду о спецоперации на Украине. Видео - 23.08.2022 Украина.ру
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В Китае узнали правду о спецоперации на Украине. Видео
В Китае узнали правду о спецоперации на Украине. Видео - 23.08.2022 Украина.ру
В Китае узнали правду о спецоперации на Украине. Видео
Журналист и блогер Сыма Нань из Китая на Украина.ру не впервые. Ранее мы общались с ним об отношениях России и Китая... Украина.ру, 23.08.2022
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Журналист и блогер Сыма Нань из Китая на Украина.ру не впервые. Ранее мы общались с ним об отношениях России и Китая (https://rutube.ru/video/0b6c6f8003598faca6e088920ffd2627/).А сейчас корреспонденты Украина.ру сами дают интервью дают китайскому политологу и блогеру. Сыма Нань решил рассказать китайскому народу о том, что происходит сейчас в Донбассе и на освобождённых территориях.Военные корреспонденты Украина.ру Филипп Прокудин и Фёдор Громов сообщили ему о том, что значит "война" для людей Донбасса, как обстоят дела с получением российского гражданства в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях, о вероятности перелома на фронте и о причинах того, почему война всё ещё продолжаетсяТакже они рассказали о пленных ВСУ-шниках и азовцах ("Азов" - запрещённая в России террористическая организация), западных наёмниках и о возможном будущем спецоперации России на Украине. Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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видео, видео
Видео

В Китае узнали правду о спецоперации на Украине. Видео

12:40 23.08.2022
 
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Журналист и блогер Сыма Нань из Китая на Украина.ру не впервые. Ранее мы общались с ним об отношениях России и Китая (https://rutube.ru/video/0b6c6f8003598faca6e088920ffd2627/).
А сейчас корреспонденты Украина.ру сами дают интервью дают китайскому политологу и блогеру. Сыма Нань решил рассказать китайскому народу о том, что происходит сейчас в Донбассе и на освобождённых территориях.
Военные корреспонденты Украина.ру Филипп Прокудин и Фёдор Громов сообщили ему о том, что значит "война" для людей Донбасса, как обстоят дела с получением российского гражданства в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях, о вероятности перелома на фронте и о причинах того, почему война всё ещё продолжается
Также они рассказали о пленных ВСУ-шниках и азовцах ("Азов" - запрещённая в России террористическая организация), западных наёмниках и о возможном будущем спецоперации России на Украине.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
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