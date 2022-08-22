https://ukraina.ru/20220822/1037958853.html

Убийца Дугиной, потери ВСУ. Главное на 16:00 22 августа

Убийца Дугиной, потери ВСУ. Главное на 16:00 22 августа - 22.08.2022 Украина.ру

Убийца Дугиной, потери ВСУ. Главное на 16:00 22 августа

ВСУ продолжают нести потери, но обстреливают Северную Таврию. Федеральная Служба Безопасности назвала имя убийцы философа и журналистки Дарьи Дугиной

2022-08-22T16:38

2022-08-22T16:38

2022-08-22T16:38

спецоперация

эксклюзив

хроники

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Днём 22 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ."Высокоточным оружием ВКС России в районе населённого пункта Полтавка Запорожской области поражён пункт управления 102-й бригады территориальной обороны. Уничтожено до 30 националистов и 14 единиц военной техники", - отметил Конашенков.По его словам, в результате сосредоточенного огневого удара по боевым позициям 28-й механизированной бригады в районе населённого пункта Лупарево Николаевской области уничтожено более 50 националистов, а также семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники."Огневыми ударами по позициям 72-й механизированной бригады в районе Зайцево, 112-й бригады территориальной обороны в районе Артёмовска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки Донецкой Народной Республики уничтожено до 100 националистов, два танка и 15 автомобилей", - рассказал Конашенков.Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.За сутки были поражены восемь пунктов управления ВСУ, а также живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах. Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Первомайское Николаевской области, Новоалександровка Херсонской области, Зеленодольск Днепропетровской области, Звановка, Славянск и Черкасское Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе населённого пункта Рогань Харьковской области, уничтожена радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, а в районе Курдюмовка Донецкой Народной Республики - пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США."В рамках контрбатарейной борьбы подавлены: два взвода украинских реактивных систем залпового огня "Град" в районах населённых пунктов Кодема и Соледар, три взвода орудий "Гиацинт-Б" в районах населённых пунктов Серебрянка и Маяки в Донецкой Народной Республике и Лиманы в Николаевской области, а также два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населённых пунктов Коробочкино и Чугуев Харьковской области", - отметил представитель Минобороны РФ.Российскими средствами противовоздушной обороны были сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Егоровка, Благодатное, Степное в Донецкой Народной Республики, Чкалово в Херсонской области и Двуречное в Харьковской области. Кроме того, уничтожено в воздухе тринадцать снарядов реактивной системы залпового огня, в том числе восемь реактивных снарядов "Хаймарс" в районе Каховки Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено: 267 самолётов, 148 вертолётов, 1790 беспилотных летательных аппаратов, 368 зенитных ракетных комплексов, 4372 танка и других боевых бронированных машин, 814 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3329 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 5016 единиц специальной военной автомобильной техники.Убийца ДугинойФедеральная Служба Безопасности назвала имя убийцы Дарьи Дугиной."Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения", — указано в пресс-релизе ФСБ.В ФСБ уточнили, что Вовк вместе с 12-летней Софией Шабан дочерью приехала в Россию 23 июля и снимала квартиру в доме, где проживала Дугина, чтобы собирать информацию о ней.Для наблюдения за девушкой исполнительница преступления использовала Mini Cooper. При въезде в Россию у машины были номера ДНР — Е982ХН DPR, в Москве — казахстанские, 172AJD02, а при выезде — украинские, AH7771IP.В день убийства Вовк с дочерью находилась на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя, а вечером совершила управляемый подрыв Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была журналистка.После этого Вовк с девочкой выехала через Псковскую область в Эстонию.Материалы расследования передали в Следственный комитет.Хакеры из группировки RaHDit утверждают, что Наталья Вовк, в девичестве Шабан, — военнослужащая националистического полка "Азов"*. В подтверждение они опубликовали на своем сайте фото её удостоверения. Между тем, проект "Немезида" отмечает, что информацию по Вовк он публиковал ещё в апреле.Медиаэксперт Анатолий Шарий нашёл объявление о продаже авто, которое использовала Вовк. Объявление разместил Даниил Шабан. Как указывает Шарий, объявление было размещено 18 августа скорее всего для создания алиби для убийцы.Сам Даниил Шабан — военнослужащий Государственной погранслужбы Украины, старшина II статьи. При этом номер, указанный в объявлении, у некоторых абонентов был подписан как "спецназ".У себя в видео Шарий также опубликовал фото Софии Шабан — несовершеннолетней девочки, которую могли использовать для теракта."На самом деле в истории с раскрытием убийства Дарьи Дугиной вопросов слишком много. Очевидно, что въехали террористки по документам прикрытия. Значит, хорошие были документы. Но всё же, главное, что хотелось бы понять, это как много офицеров "азовов"*, "айдаров"* и прочей блевоты спокойно пересекали/пересекают границу в обе стороны? И возможно ли этого избежать? Спойлер: да, возможно. Скажу больше - было время, когда возвращавшихся из Сирии с "джихада" боевиков брали прямо на границе. Углубляться не буду. Чего тут. Всё же очевидно", - прокомментировал данные ФСБ вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев.Отец Дарьи Дугиной — философ Александр Дугин поблагодарил всех, кто выразил ему свои соболезнования."Как вы все знаете, в результате теракта, осуществленного нацистским украинским режимом, 20 августа при возвращении с подмосковного фестиваля "Традиция" на моих глазах была зверски убита взрывом моя дочь Дарья Дугина. Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов, философом. Ее выступления и репортажи всегда были глубоки, обоснованы и сдержаны. Она никогда не призывала к насилию и войне. Она была восходящей звездой в начале своего пути. Враги России её подло, исподтишка убили… Но нас, наш народ не сломить даже такими невыносимыми ударами. Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются", - заявил Дугин.Он отметил, что жаждет не просто мести или возмездия."Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На её алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста!" - призвал он.Президент России Владимир Путин выразил семье убитой украинскими террористами свои соболезнования."Уважаемые Александр Гельевич и Наталья Викторовна, примите искренние соболезнования и слова поддержки в связи с постигшей вас тяжелейшей, невосполнимой утратой. Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной - светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем - добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Журналист, учёный, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России. Память о Дарье Дугиной навсегда сохранят близкие и друзья, её единомышленники и соратники. Сил вам и мужества в этот скорбный час", - заявил Путин.В Госдуме назвали убийство Дарьи Дугиной политическим терактом и допустили участие в нём спецслужб не только Украины, но и других государств, например, Эстонии, куда скрылась убийца с дочерью.Тем временем Украина продолжила применять террористические методы. Как сообщили власти Херсонской области в комментарии РИА Новости, днём ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту из РСЗО HIMARS. В результате удара погибли два мирных жителя, 16 оказались ранены. При этом сам удар был нанесён в момент паромной переправы.Украина регулярно прибегает к террористическим методам.* - запрещённая в РФ террористическая организация

https://ukraina.ru/20220822/1037938487.html

https://ukraina.ru/20220822/1037922756.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники