На юге Украины проходит очередная массовая "чистка" - местные власти - 22.08.2022 Украина.ру
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На юге Украины проходит очередная массовая "чистка" - местные власти
На юге Украины проходит очередная массовая "чистка" - местные власти - 22.08.2022 Украина.ру
На юге Украины проходит очередная массовая "чистка" - местные власти
В Одесской области проходит "контрдиверсионная операция по поиску коллаборантов, заявил в своем Telegram-канале спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук 22 августа
2022-08-22T12:32
2022-08-22T12:32
новости
коллаборанты
одесская область
зачистки
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Сообщается, что есть несколько задержанных и спецслужбы в данный момент выясняют и "причастность к разведывательным группам противника".Ранее в эфире объединенного телемарафона советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что "на территории Украины находится значительное количество сочувствующих России и готовых помогать российским военным, это следствие слабой работы украинских спецслужб в прошлом".Украинские спецслужбы регулярно проводят репрессивные меры, такие как массовые зачистки городов, преимущественно русскоязычных. Так, в начале августа губернатор Николаевской области Виталий Ким объявил о закрытии областного центра на трое суток в целях поиска коллаборантов.В интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Роман Сапоньков заметил, что, когда ситуация у противника начинает ухудшаться, — "всегда начинают искать предателей".
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новости, коллаборанты, одесская область, зачистки
Новости, коллаборанты, Одесская область, зачистки

На юге Украины проходит очередная массовая "чистка" - местные власти

12:32 22.08.2022
 
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В Одесской области проходит "контрдиверсионная операция по поиску коллаборантов, заявил в своем Telegram-канале спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук 22 августа
Сообщается, что есть несколько задержанных и спецслужбы в данный момент выясняют и "причастность к разведывательным группам противника".
В регионе продолжает контрдиверсионная операция, есть несколько задержанных людей, чья причастность к разведывательным группам противника и действиям коллаборантов проверяется.
Ранее в эфире объединенного телемарафона советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что "на территории Украины находится значительное количество сочувствующих России и готовых помогать российским военным, это следствие слабой работы украинских спецслужб в прошлом".
Украинские спецслужбы регулярно проводят репрессивные меры, такие как массовые зачистки городов, преимущественно русскоязычных. Так, в начале августа губернатор Николаевской области Виталий Ким объявил о закрытии областного центра на трое суток в целях поиска коллаборантов.
В интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Роман Сапоньков заметил, что, когда ситуация у противника начинает ухудшаться, — "всегда начинают искать предателей".
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 17:00
«Большой массив»: на Украине пообещали начать изымать активы россиян и «коллаборантов» в неделиНа Украине объявили о начале изъятия активов граждан, которые сотрудничают с российскими властями, а также имущества россиян. Об этом в эфире телеканала «Рада» 20 июня заявил министр юстиции Украины Денис Малюська. Он уточнил, что процесс изъятия начнется к концу лета
 
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