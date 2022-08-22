https://ukraina.ru/20220822/1037939640.html

На юге Украины проходит очередная массовая "чистка" - местные власти

На юге Украины проходит очередная массовая "чистка" - местные власти - 22.08.2022 Украина.ру

На юге Украины проходит очередная массовая "чистка" - местные власти

В Одесской области проходит "контрдиверсионная операция по поиску коллаборантов, заявил в своем Telegram-канале спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук 22 августа

2022-08-22T12:32

2022-08-22T12:32

2022-08-22T12:32

новости

коллаборанты

одесская область

зачистки

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Сообщается, что есть несколько задержанных и спецслужбы в данный момент выясняют и "причастность к разведывательным группам противника".Ранее в эфире объединенного телемарафона советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что "на территории Украины находится значительное количество сочувствующих России и готовых помогать российским военным, это следствие слабой работы украинских спецслужб в прошлом".Украинские спецслужбы регулярно проводят репрессивные меры, такие как массовые зачистки городов, преимущественно русскоязычных. Так, в начале августа губернатор Николаевской области Виталий Ким объявил о закрытии областного центра на трое суток в целях поиска коллаборантов.В интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Роман Сапоньков заметил, что, когда ситуация у противника начинает ухудшаться, — "всегда начинают искать предателей".

https://ukraina.ru/20220620/1034189929.html

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новости, коллаборанты, одесская область, зачистки