https://ukraina.ru/20220822/1037939640.html
На юге Украины проходит очередная массовая "чистка" - местные власти
На юге Украины проходит очередная массовая "чистка" - местные власти - 22.08.2022 Украина.ру
На юге Украины проходит очередная массовая "чистка" - местные власти
В Одесской области проходит "контрдиверсионная операция по поиску коллаборантов, заявил в своем Telegram-канале спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук 22 августа
2022-08-22T12:32
2022-08-22T12:32
2022-08-22T12:32
новости
коллаборанты
одесская область
зачистки
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Сообщается, что есть несколько задержанных и спецслужбы в данный момент выясняют и "причастность к разведывательным группам противника".Ранее в эфире объединенного телемарафона советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что "на территории Украины находится значительное количество сочувствующих России и готовых помогать российским военным, это следствие слабой работы украинских спецслужб в прошлом".Украинские спецслужбы регулярно проводят репрессивные меры, такие как массовые зачистки городов, преимущественно русскоязычных. Так, в начале августа губернатор Николаевской области Виталий Ким объявил о закрытии областного центра на трое суток в целях поиска коллаборантов.В интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Роман Сапоньков заметил, что, когда ситуация у противника начинает ухудшаться, — "всегда начинают искать предателей".
https://ukraina.ru/20220620/1034189929.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, коллаборанты, одесская область, зачистки
На юге Украины проходит очередная массовая "чистка" - местные власти
В Одесской области проходит "контрдиверсионная операция по поиску коллаборантов, заявил в своем Telegram-канале спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук 22 августа
Сообщается, что есть несколько задержанных и спецслужбы в данный момент выясняют и "причастность к разведывательным группам противника".
В регионе продолжает контрдиверсионная операция, есть несколько задержанных людей, чья причастность к разведывательным группам противника и действиям коллаборантов проверяется.
Ранее в эфире объединенного телемарафона советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что "на территории Украины находится значительное количество сочувствующих России и готовых помогать российским военным, это следствие слабой работы украинских спецслужб в прошлом".
Украинские спецслужбы регулярно проводят репрессивные меры, такие как массовые зачистки городов, преимущественно русскоязычных. Так, в начале августа губернатор Николаевской области Виталий Ким объявил о закрытии областного центра на трое суток в целях поиска коллаборантов.
В интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Роман Сапоньков заметил, что, когда ситуация у противника начинает ухудшаться, — "всегда начинают искать предателей".