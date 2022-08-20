https://ukraina.ru/20220820/1037895339.html

В Севастополе беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота

На крышу штаба Черноморского флота упал беспилотник

В Севастополе беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота

Беспилотник рухнул на крышу штаба Черноморского флота в Севастополе, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале 20 августа губернатор города Михаил Развожаев

2022-08-20T09:22

2022-08-20T09:22

2022-08-20T09:27

новости

беспилотник

севастополь

губернатор

разрушения

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По его словам, в эти часы прилегающая к штабу территория перекрыта, на месте работают все службы.Серьезных разрушений нет, добавил он, призвав жителей по возможности оставаться дома в ближайший час.

https://ukraina.ru/20220819/1037850784.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, беспилотник, севастополь, губернатор, разрушения