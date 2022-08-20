На крышу штаба Черноморского флота упал беспилотник
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В Севастополе беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота
На крышу штаба Черноморского флота упал беспилотник
В Севастополе беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота
Беспилотник рухнул на крышу штаба Черноморского флота в Севастополе, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале 20 августа губернатор города Михаил Развожаев
2022-08-20T09:22
2022-08-20T09:27
новости
беспилотник
севастополь
губернатор
разрушения
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По его словам, в эти часы прилегающая к штабу территория перекрыта, на месте работают все службы.Серьезных разрушений нет, добавил он, призвав жителей по возможности оставаться дома в ближайший час.
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новости, беспилотник, севастополь, губернатор, разрушения
Новости, беспилотник, Севастополь, губернатор, разрушения

В Севастополе беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота

09:22 20.08.2022 (обновлено: 09:27 20.08.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорода России. Севастополь
Города России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Беспилотник рухнул на крышу штаба Черноморского флота в Севастополе, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале 20 августа губернатор города Михаил Развожаев
Нахожусь в штабе флота. 25 минут назад в крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шёл низко. Жертв нет.
Михаил Развожаев
губернатор Севастополя
По его словам, в эти часы прилегающая к штабу территория перекрыта, на месте работают все службы.
Серьезных разрушений нет, добавил он, призвав жителей по возможности оставаться дома в ближайший час.
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