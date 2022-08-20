https://ukraina.ru/20220820/1037886476.html

Планетарное безумие или "договорняк"? Всё говорит о том, что СВО выходит на новый уровень

Планетарное безумие или "договорняк"? Всё говорит о том, что СВО выходит на новый уровень - 20.08.2022 Украина.ру

Планетарное безумие или "договорняк"? Всё говорит о том, что СВО выходит на новый уровень

Украина.ру, 20.08.2022

2022-08-20T08:48

2022-08-20T08:48

2022-08-20T08:48

эксклюзив

владимир зеленский

генсек оон

эрдоган

россия

украина

всу

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В украинском информационном пространстве живо обсуждается эскалация конфликта в ближайшее время.Короткая встреча Зеленского с Эрдоганом и Гуттеришем трактовалась исключительно как прощупывание готовности Киева к миру или "умывание рук" перед бурей. События в Крыму тоже расценены экспертами как нащупывание красных линий Москвы. Обострения ожидают вот-вот.В пятницу, 19 августа, МВД Украины призвало украинцев не игнорировать воздушные тревоги в эти дни, так как "Россия готовит "сюрпризы" на День Независимости"."Наши подразделения действуют в условиях повышенной готовности. В эти дни я особенно хотел бы призвать прислушиваться к советам военных администраций и реагировать на сигнал воздушной тревоги", – предостерег замминистра внутренних дел Енин.Своими прогнозами о возможном обострении военного напряжения поделились эксперты в своих соцсетях.Бывший народный депутат Украины Олег Царев прогнозирует открытый конфликт с НАТО:"Сообщение, на которое надо обратить внимание.Секретарь Совбеза РФ Патрушев: "Запад не прекращает готовиться к открытому вооруженному конфликту с Россией".Запад всегда готовился к противостоянию сначала с СССР, потом с Россией. Мы всегда были вероятным противником. Исходя из того, что сам факт подготовки к противостоянию с нами уже не новость, думаю, Секретарь Совбеза имел ввиду несколько иное, иначе не было бы смысла делать это заявление.По-видимому, он имел ввиду не дальнюю, а ближайшую перспективу. В отличие от многих других ВИП-чиновников российского государства Николай Платонович никогда не был замечен в желании сделать громкие заявления ради дешевого пиара или красного словца.Вооруженный конфликт с НАТО – дело серьезное. Как итог, к такому сценарию мы тоже теперь должны быть готовы".Иначе видят ситуацию украинские эксперты. Например, Михаил Чаплыга:"Помните, я выдвинул тезис о том, что есть весомая лоббистская группа, продвигающая идею Железного Занавеса при неизбежности прямой войны НАТО с РФ в перспективе 1-3 года?Эта группа пытается готовить ЗАПАД к этому – строит СВОЮ цитадель БЕЗ нас, вооружает СВОЮ цитадель (проанализируйте статьи расходов ленд-лиза), финансово и энергетически готовит СЕБЯ... отведя нам роль мормышки для отвлечения и ослабления РФ вне пределов готовящейся Цитадели.Есть иная группа... не менее сильная и влиятельная... и сейчас она выходит на первый план. Это группа требует закрыть Гештальт срочно и любой ценой.Принцип "лучше ужасный конец, чем ужас без конца". При таком раскладе нужен СТРЕСС, о котором я много писал с конца марта... Тогда ставки до небес - либо РФ навсегда проигрывает идеологически и теряет даже перспективы глобальной игры, либо...Осознавая силу именно этой группировки и понимая, почему ЕС вдруг истощила свою помощь и военную и финансовую, ВСЕ по сути возложив на Британию и США, я написал о "второй подаче"...Нужен Стресс... Чтобы или туда, или сюда. При этом ЕС играет нечестно... они явно подыгрывают РФ, виня Британию в том, что она воюет не только против РФ, но и Экономически и Политически против старой Европы. Виня также и США в том, что те просто "ставят на место ЕС", пытавшееся статья Игроком.Что случилось? США ПУБЛИЧНО признали, что одобряют ЛЮБОЕ применение ИХ оружия... включая Крым. США публично признали поставки НУЖНОГО вооружения.Патрушев публично указал на то, что Запад готовится к сражению с РФ в прямом конфликте и хочет вынудить РФ сделать это раньше... ценой ЕС и РФ... на радость Британии и США.Вчера Эрди (Эрдоган - Ред.) приехал с ультиматумом от Путина при свидетельствовании Гуттериша. Был ожидаемо ниспослан, руки умыты. В спину новым волхвам (помните нам ранее приезжали трое других... потом иссяк европейский поток) Украина ударила по РФ... Крым.Я сказал, что если РФ срефлексирует то 100% проиграет. Это как с Китаем и Пелосей... Если бы Китай ударил по ней - это было бы нападение Китая на США, а не наоборот... Китай ответил после... и отвечать будет ярко и до полного возврата Тайваня.Жаль, но РФ не срефлексировала... Хотя, я это предвидел сразу, когда еще месяц назад твердил, что ничего РФ не признает и отвечать не будетЧто это значит? Это значит, что РФ совершит вторую подачу.О том, что за договорняк был перед 24м, я тоже много писал (через 4 месяца это подтвердилось)... Теперь РФ в сговоре с глобалистами решила совершить вторую подачу чтоб попытаться завершить ПЕРВИЧНЫЙ договорняк и на радость ГЛОБАЛИСТАМ вернуть мир не к военному, а "зеленому" переделу мира, карбонобесию и прочим ништякам от Демов в США перед их выборами.Вчера была просто попытка "на упреждение". Ответа не будет. Скорее всего будет плановая вторая подача. Когда? Сложно сказать... Но точно ДО псевдоопросов на оккупированных территориях. Когда опросы? Никто вам правды не скажет, но ооооочень скоро... Помните как в Крыму анонсировали одни даты а провели значительно раньше.Готовы ли наши ВСУ? Отвечу без пропаганды... они не были готовы 24го, но разбили в пух и прах тот сговор и первую подачу... Сейчас они на порядок более готовы и оснащены".Российский политолог Сергей Марков тоже ожидает обострения в ближайшие недели:"США хотят, чтобы 24 августа в день независимости Украины Россия ударила по параду ВСУ, по центру Киева. После этого США планируют чтобы нейтральные страны присоединились к антироссийским санкциям. Для этого уже созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН на 24 августа.Считается, что между США и Россией был тайный договор, что Украина не бьёт по Крыму, а Россия не бьёт по Киеву. Тогда сейчас этот договор нарушен.Удары по Крымскому мосту и по Севастополю Бельбеку – это провоцирование армии России ударить по Киеву. Ведь Россия обещала ударить по центрам принятия решений. Американцы торопят, "так бейте уже быстрее по этим актёрам".Журналист Олег Ясинский убежден, что умыть руки западным партнерам не удастся:"Во всех в мире войнах, и особенно тех, у которых все характеристики гражданских, с обеих сторон практически неизбежны и эксцессы и преступления.Но какой диалог и какие договоренности возможны с правительством, армия которого уже несколько дней подряд сознательно и методично обстреливает крупнейшую атомную электростанцию в Европе, чтобы потом бодро свалить чудовищные последствия на русских?Понимают ли президенты и лидеры, время от времени встречаясь с Зеленским в различных форматах, какая несмываемая часть ответственности ложится лично на них?Все словари мира обеднели для определения слова безумие. У планетарной власти – опасные для жизни на земле инопланетяне".

https://ukraina.ru/20220819/1037870172.html

https://ukraina.ru/20220819/1037869914.html

https://ukraina.ru/20220819/1037869523.html

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Виктория Титова

Виктория Титова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова

эксклюзив, владимир зеленский, генсек оон, эрдоган, россия, украина, всу