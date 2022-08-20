https://ukraina.ru/20220820/1037878835.html

Западная Украина за минувшую неделю

Западная Украина за минувшую неделю - 20.08.2022 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю

Бесплодная встреча президентов и Генсека ООН во Львове и атомные планы на границе с Белоруссией

2022-08-20T06:41

2022-08-20T06:41

2022-08-20T06:42

западная украина

эксклюзив

эрдоган

владимир зеленский

энергоатом

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Во Львове встретились президенты Украины и Турции и Генеральный секретарь ООН – но ни о чём не договорились. А вот "Энергоатом" договорился с американцами о строительстве пятого энергоблока на Ровенской АЭС.Зеленский, Эрдоган и Гутерриш ни о чём не договорились во ЛьвовеЛьвов ненадолго вновь стал дипломатической столицей Украины. Нет, посольства и большая часть МИД сюда не перебрались, как это было в феврале-апреле, но зато 18 августа в этом городе состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гуттеришем, а также их трёхсторонняя встреча.Гуттериш прибыл в столицу Галичины ещё 17 августа. Его фото в клетчатой рубашке и с сумкой на колёсиках, которое распространил в соцсетях официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, вызвало во львовском сегменте интернета ироничные комментарии. "Вуйко из Перемышля приехал. Интересно, долго шмонали на таможне?" – шутили комментаторы. Хотя о маршруте Антониу Гутерриша ничего сообщалось, однако, судя по всему, он прилетел рейсовым самолётом из Варшавы в Жешув, а оттуда на брендированных джипах ООН – естественно, безо всякого таможенного контроля, – прибыл во Львов.Самолёт же президента Турции прибыл утром 18 августа на аэродром города Жешув со всей необходимой помпой. В столице Подкарпатского воеводства Реджеп Эрдоган встретился с главой польского региона Радославом Вятрой и послом Турции в Польше Ченгизом-Камилем Фиратом, после чего длинный кортеж бронированных автомобилей выдвинулся во Львов, что вызвало паузу в работе пограничного КПП "Краковец-Корчова".Вместе с Эрдоганом на Украину прибыли глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Денмез, министр обороны Хулуси Акар, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Кирищи, министр торговли Мехмет Муш, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, глава оборонной промышленности Исмаил Демир и другие выскопоставленные чиновники, а также генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар.Пока турецкая делегация добиралась до Львова, Владимир Зеленский отрабатывал внутреннюю повестку. Он посетил Львовский военный госпиталь, где пообщался с ранеными бойцами, а также побывал на Поле почётных захоронений Лычаковского кладбища ("Марсовом поле"). Фото рукопожатия Зеленского с мэром Львова Андреем Садовым на фоне десятков крестов с бандеровскими красно-чёрными знамёнами вызвало неоднозначную реакцию – как во Львове, так и в соседней Польше. При этом на следующий день львовские власти отчитались, что могилы всех советских военных, ныне находящиеся на "Марсовом поле", будут перемещены (хотя не сказано, куда именно). Получил ли Садовый такое поручение от Зеленского – неизвестно.Президент Украины принимал зарубежных гостей в бывшем дворце польских магнатов Потоцких, который ныне имеет статус государственной резиденции. Зеленский встретился сначала с генсеком ООН, с которым обсудил возможную миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Обсуждался также удар ВСУ по СИЗО в Еленовке, экспорт продовольствия из украинских портов и обмен пленными. После этого началась встреча Зеленского и Эрдогана, которая продолжалась более двух часов.Официальные сообщения были достаточно краткими: стороны обсудили зерновую сделку, ситуацию вокруг Запорожской АЭС и военное сотрудничество между странами. Однако встреча двух президентов имела и реальные последствия: в их присутствии министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш подписали Меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры, который предусматривает участие турецкой стороны в восстановлении Украины.Предполагается, что турецкие бизнес- и государственные структуры смогут развивать как конкретные проекты восстановления, так и оказывать консультационную и техническую помощь. "Уже в ближайшее время будет создана совместная рабочая группа по вопросам восстановления, где будем прорабатывать механизмы привлечения турецких инвестиций, а также развивать конкретные проекты для сотрудничества", – отметили в министерстве инфраструктуры Украины.Таким образом, под носом у поляков турки увели проекты восстановления Украины, на реализацию которых Запад готовится выделить десятки миллиардов долларов. А ведь ещё в июне польские власти предложили разместить в Варшаве центр международного фонда, который ООН создаёт для восстановления Украины. По словам вице-премьера Польши Яцека Сасина, во время Всемирного экономического форума в Давосе шли разговоры на тему восстановления Украины после войны."Были также разговоры с представителями ООН, которые создают международный фонд, поддерживающий восстановление Украины. Мы хотим добиться того, чтобы центр этого фонда был в Польше, Варшаве" – сказал тогда Сасин. Как отметил польский чиновник, речь идет о том, чтобы Польша была центром "не только логистики, самого выполнения этого большого труда по восстановлению, но также финансовым центром", в котором бы сосредотачивались средства на восстановление Украины. Что ж, финансовым центром Варшава, возможно, и станет, но первыми в очереди на освоение западных денег будут турецкие компании.Трёхстороння же встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерриша, которая продолжалась всего 40 минут, судя по всему, была протокольной. По крайней мере, ни о каких договорённостях, достигнутых в её ходе, на совместной пресс-конференции президентов Украины и Турции и Генерального секретаря ООН сказано не было.В целом же на встречах во Львове незримо присутствовал ещё один государственный деятель – президент России Владимир Путин. Именно к переговорам с ним склонял своего украинского коллегу турецкий лидер, а получив высокомерный отказ Зеленского – мол, переговоры с Москвой возможны только после вывода российских войск с территории Украины в границах 1991 года – Эрдоган отметил, что "мы оценим итоги всех наших сегодняшних встреч с господином Путиным".На Ровенской АЭС хотят построить американский энергоблокВо вторник, 16 августа, во время пребывания на Ровенской атомной электростанции президент Национальной акционерной энергетической компании (НАЭК) "Энергоатом" Пётр Котин посетил площадку будущего строительства энергоблока №5. Во время совещания с активом РАЭС и оперативным персоналом глава "Энергоатома" вместе с директором компании "Атомпроектинжиниринг" Николаем Божко провел презентацию проекта и график строительства нового энергоблока.Как сообщили в тот же день в НАЭК "Энергоатом", принято решение построить новый энергоблок на Ровенской атомной электростанции (РАЭС) в городе Вараш (бывший Кузнецовск). Энергоблок планируют запустить в эксплуатацию в 2032 году на площадке, которую выбрали под строительство еще почти 20 лет назад, сообщила пресс-служба компании.Блок мощностью 1100 МВт будет строиться по американской технологии АР1000 компании Westinghouse. Согласно сообщению "Энергоатома", уже выполнен ряд предпроектных работ. В частности, проведён анализ имеющегося и перспективного использования водных ресурсов района расположения АЭС, анализ существующей инфраструктуры РАЭС и межсистемных связей западного региона энергосистемы Украины. Также проведены предпроектные работы по определению ограничительных геологических условий для выбора энергоблока.Ровенская АЭС ныне имеет два реактора ВВЭР-440 (энергоблоки №1 и №2), и два реактора ВВЭР-1000 (энергоблоки №3 и №4). В июле 2022 года РАЭС стала третьей электростанцией, где стали использовать американское ядерное топливо вместо российского. В "Энергоатоме" также напомнили, что в июне 2022 года компания подписала с американской Westinghouse Electric Company соглашение, об увеличении количества энергоблоков, которые планируется построить в Украине по американской технологии АР1000. В августе 2021 года компании подписали меморандум о строительстве пяти энергоблоков, а теперь их количество увеличено до девяти.Планируется, что первые два энергоблока АР1000 должны появиться на Хмельницкой АЭС к 2029 году, причём интерес к импорту электроэнергии с ХАЭС проявляют компании из Польши. Возможно, поляков заинтересует и проект постройки американского энергоблока на Ровенской АЭС к 2032 году, ведь к тому времени воеводства Польши на границе с Западной Украиной будут оставаться энергодефицитными.При этом у проекта расширения РАЭС нашлись неожиданные противники на Украине. По словам депутата Верховной Рады из Ровно Соломии Бобровской, такое строительство неподалёку от границы с Белоруссией является абсурдным. "На Ровенщине хотят строить пятый энергоблок РАЭС. В 100 километрах от Белоруссии. Сюр. Вся область – как на иголках из-за вероятности вторжения белорусов, и РАЭС – один из наших самых стратегических и опасных объектов в области и целом регион" – заявила Бобровская."Более того, напомню, этот энергоблок обещал еще Кучма, и закладывал под него капсулу в 2004-м. А энергоблока как не было, так и нет. Хуже, чем метро на Троещину, – напомнила она. – Но вот скажите, сейчас нам нужен ещё один энергоблок? Когда в любой момент станцию могут захватить или попасть в неё? Уверены, что это актуально?" Также депутат поинтересовалась, кто будет строить энергоблок и за чьи деньги – ведь речь о миллиардах, которых у Украины нет."Зато "Энергоатом" после провала обороны ЧАЭС и ЗАЭС хорошо вливает в уши Офиса президента и украинцев о нормальном режиме работы и отсутствии угрозы. Дожили. Может, к зиме лучше готовились бы?" – задаётся вопросом Соломия Бобровская. Кстати, к зиме в регионе предлагают готовиться весьма специфично. Так, мэр Львова Андрей Садовый предложил жителям многоэтажек закупать дрова и печки-"буржуйки". А его коллега из Луцка Игорь Полищук пообещал установить в городе уличные пункты обогрева. В Луцке уже шутят, что это будут металлические бочки с дровами, у которых грелись участники "майданов" в 2004-м и 2013-14 годах.

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

западная украина, эксклюзив, эрдоган, владимир зеленский, энергоатом