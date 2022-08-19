Ищенко о капитуляции Украины, разделе Польши, "Северном потоке-2" и европейской зиме - 19.08.2022 Украина.ру
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Ищенко о капитуляции Украины, разделе Польши, "Северном потоке-2" и европейской зиме
Ищенко о капитуляции Украины, разделе Польши, "Северном потоке-2" и европейской зиме - 19.08.2022 Украина.ру
Ищенко о капитуляции Украины, разделе Польши, "Северном потоке-2" и европейской зиме
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о возможной стратегии Германии в отношении бывших земель в пределах... Украина.ру, 19.08.2022
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о возможной стратегии Германии в отношении бывших земель в пределах границ Польши, а также о целях визита Генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Эрдогана на Украину:00:35 - Возможен ли сценарий, при котором Германия решит вернуть бывшие земли в пределах границ Польши?03:05 - Вероятность запуска "Северный поток-2" до конца года. Является ли это позорным решением для властей Германии?09:33 – Можно ли считать путь зелёной энергетики для Европы закрытым?14:01 - Генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Эрдоган прилетели на Украину: возможная цель визита. Будут ли уговаривать Зеленского капитулировать? 18:44 - США и европейские страны запросили заседание СБ ООН по Украине: будет ли смысл?21:15 - Нидерланды экстрадировали в США россиянина Дениса Дубникова: тенденция наказать каждого русского или США набирает обменный фонд?Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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Ищенко о капитуляции Украины, разделе Польши, "Северном потоке-2" и европейской зиме

16:13 19.08.2022
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о возможной стратегии Германии в отношении бывших земель в пределах границ Польши, а также о целях визита Генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Эрдогана на Украину:
00:35 - Возможен ли сценарий, при котором Германия решит вернуть бывшие земли в пределах границ Польши?
03:05 - Вероятность запуска "Северный поток-2" до конца года. Является ли это позорным решением для властей Германии?
09:33 – Можно ли считать путь зелёной энергетики для Европы закрытым?
14:01 - Генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Эрдоган прилетели на Украину: возможная цель визита. Будут ли уговаривать Зеленского капитулировать?
18:44 - США и европейские страны запросили заседание СБ ООН по Украине: будет ли смысл?
21:15 - Нидерланды экстрадировали в США россиянина Дениса Дубникова: тенденция наказать каждого русского или США набирает обменный фонд?
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
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