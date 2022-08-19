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"Нельзя желать смерти русским солдатам": звезда "Ликвидации" рассказала о поездке в Донецк

"Нельзя желать смерти русским солдатам": звезда "Ликвидации" рассказала о поездке в Донецк - 19.08.2022 Украина.ру

"Нельзя желать смерти русским солдатам": звезда "Ликвидации" рассказала о поездке в Донецк

Российская актриса театра и кино Полина Агуреева рассказала о своей поездке в Донбасс вместе с другими актерами Мастерской Петра Фоменко. Интервью было опубликовано на днях в YouTube-блоге "Эмпатия Манучи"

2022-08-19T14:27

2022-08-19T14:27

2022-08-19T14:27

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актриса

донецк

театр

актеры

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По словам Агуреевой, некоторые артисты из труппы театра долго планировали эту поездку. В организации поездки им помог советский и российский музыкант Александр Скляр, отметила она. По ее словам, все вернулись в Москву "другими людьми".Агуреева рассказала, что ей удалось пообщаться с местными молодежными организациями в Донецке и задать им много "болезненных" вопросов. По словам актрисы, она собирается многим знакомым рассказать обо всем, что увидела своими глазами.Также она отметила, что обязательно расскажет о своих впечатлениях актеру Евгению Цыганову, который высказался против спецоперации. Агуреева уверена, что "он ее услышит".

https://ukraina.ru/20220613/1034144398.html

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новости, актриса, донецк, театр, актеры