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"Нельзя желать смерти русским солдатам": звезда "Ликвидации" рассказала о поездке в Донецк
"Нельзя желать смерти русским солдатам": звезда "Ликвидации" рассказала о поездке в Донецк - 19.08.2022 Украина.ру
"Нельзя желать смерти русским солдатам": звезда "Ликвидации" рассказала о поездке в Донецк
Российская актриса театра и кино Полина Агуреева рассказала о своей поездке в Донбасс вместе с другими актерами Мастерской Петра Фоменко. Интервью было опубликовано на днях в YouTube-блоге "Эмпатия Манучи"
2022-08-19T14:27
2022-08-19T14:27
2022-08-19T14:27
новости
актриса
донецк
театр
актеры
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По словам Агуреевой, некоторые артисты из труппы театра долго планировали эту поездку. В организации поездки им помог советский и российский музыкант Александр Скляр, отметила она. По ее словам, все вернулись в Москву "другими людьми".Агуреева рассказала, что ей удалось пообщаться с местными молодежными организациями в Донецке и задать им много "болезненных" вопросов. По словам актрисы, она собирается многим знакомым рассказать обо всем, что увидела своими глазами.Также она отметила, что обязательно расскажет о своих впечатлениях актеру Евгению Цыганову, который высказался против спецоперации. Агуреева уверена, что "он ее услышит".
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новости, актриса, донецк, театр, актеры
Новости, актриса, Донецк, театр, актеры
"Нельзя желать смерти русским солдатам": звезда "Ликвидации" рассказала о поездке в Донецк
Российская актриса театра и кино Полина Агуреева рассказала о своей поездке в Донбасс вместе с другими актерами Мастерской Петра Фоменко. Интервью было опубликовано на днях в YouTube-блоге "Эмпатия Манучи"
По словам Агуреевой, некоторые артисты из труппы театра долго планировали эту поездку. В организации поездки им помог советский и российский музыкант Александр Скляр, отметила она. По ее словам, все вернулись в Москву "другими людьми".
Естественно, каждый убитый человек — большая трагедия. Просто вопрос гораздо сложнее, чем разделение на плохих и хороших. Когда воюет твоя страна, нельзя желать смерти русским солдатам. Это неприемлемо. Во все времена это вообще-то называлось предательство.
Агуреева рассказала, что ей удалось пообщаться с местными молодежными организациями в Донецке и задать им много "болезненных" вопросов. По словам актрисы, она собирается многим знакомым рассказать обо всем, что увидела своими глазами.
Также она отметила, что обязательно расскажет о своих впечатлениях актеру Евгению Цыганову, который высказался против спецоперации. Агуреева уверена, что "он ее услышит".