https://ukraina.ru/20220819/1037778849.html

Рожин объяснил, сможет ли Украина перейти в контрнаступление с западным оружием

Рожин объяснил, сможет ли Украина перейти в контрнаступление с западным оружием - 19.08.2022 Украина.ру

Рожин объяснил, сможет ли Украина перейти в контрнаступление с западным оружием

Западное оружие не позволит Украине перейти в контрнаступление, несмотря на все поставки киевскому режиму, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру

2022-08-19T08:15

2022-08-19T08:15

2022-08-19T08:15

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что специальная военная операция ВС РФ развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое якобы способно переломить ситуацию на фронте.По его мнению, российская армия по-прежнему владеет инициативой и продолжает вести наступательные действия.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220817/1037759459.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, контрнаступление, оружие, поставки