https://ukraina.ru/20220819/1037778849.html
Рожин объяснил, сможет ли Украина перейти в контрнаступление с западным оружием
Рожин объяснил, сможет ли Украина перейти в контрнаступление с западным оружием - 19.08.2022 Украина.ру
Рожин объяснил, сможет ли Украина перейти в контрнаступление с западным оружием
Западное оружие не позволит Украине перейти в контрнаступление, несмотря на все поставки киевскому режиму, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-08-19T08:15
2022-08-19T08:15
2022-08-19T08:15
новости
украина
контрнаступление
оружие
поставки
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что специальная военная операция ВС РФ развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое якобы способно переломить ситуацию на фронте.По его мнению, российская армия по-прежнему владеет инициативой и продолжает вести наступательные действия.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220817/1037759459.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, контрнаступление, оружие, поставки
Новости, Украина, контрнаступление, оружие, поставки
Рожин объяснил, сможет ли Украина перейти в контрнаступление с западным оружием
Западное оружие не позволит Украине перейти в контрнаступление, несмотря на все поставки киевскому режиму, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что специальная военная операция ВС РФ развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое якобы способно переломить ситуацию на фронте.
Что касается того, что западное оружие позволит Украине перейти в контрнаступление, то ни в какое контрнаступлений противник перейти не смог, несмотря на все поставки.
Борис Рожин
эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad
По его мнению, российская армия по-прежнему владеет инициативой и продолжает вести наступательные действия.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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