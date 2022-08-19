Рожин объяснил, сможет ли Украина перейти в контрнаступление с западным оружием - 19.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220819/1037778849.html
Рожин объяснил, сможет ли Украина перейти в контрнаступление с западным оружием
Рожин объяснил, сможет ли Украина перейти в контрнаступление с западным оружием - 19.08.2022 Украина.ру
Рожин объяснил, сможет ли Украина перейти в контрнаступление с западным оружием
Западное оружие не позволит Украине перейти в контрнаступление, несмотря на все поставки киевскому режиму, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-08-19T08:15
2022-08-19T08:15
новости
украина
контрнаступление
оружие
поставки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037688227_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_4c93b6e910ba10d7f9a7d19679dd4bbd.jpg
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что специальная военная операция ВС РФ развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое якобы способно переломить ситуацию на фронте.По его мнению, российская армия по-прежнему владеет инициативой и продолжает вести наступательные действия.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220817/1037759459.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037688227_22:0:875:640_1920x0_80_0_0_cae97c5eb1d22114f0b3d094069634cd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, контрнаступление, оружие, поставки
Новости, Украина, контрнаступление, оружие, поставки

Рожин объяснил, сможет ли Украина перейти в контрнаступление с западным оружием

08:15 19.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУбоец ВСУ
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Западное оружие не позволит Украине перейти в контрнаступление, несмотря на все поставки киевскому режиму, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что специальная военная операция ВС РФ развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое якобы способно переломить ситуацию на фронте.
Что касается того, что западное оружие позволит Украине перейти в контрнаступление, то ни в какое контрнаступлений противник перейти не смог, несмотря на все поставки.
Борис Рожин интервью
Борис Рожин
эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad
По его мнению, российская армия по-прежнему владеет инициативой и продолжает вести наступательные действия.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
17 августа, 12:00
Заготовка дров на зиму, ответ РФ на угрозы Киева. Главное на Украине на 12:00 17 августа
 
НовостиУкраинаконтрнаступлениеоружиепоставки
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:20Советник главы Крыма пригрозил Украине и США за возможную атаку
08:57США запугали международный бизнес политикой санкций — посол Антонов
08:53Тернополь в период СВО. "Могилизация" галичан и атака на Почаевскую лавру
08:45Посол Индонезии прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского
08:34Ложь США подталкивает Киев к реализации чреватых катастрофой планов — посольство РФ
08:32Александр Уваров рассказал, каковы шансы получить на Запорожской АЭС второй "Чернобыль"
08:30Эксперт рассказал, какое значение имеет Крым для освобожденных регионов Украины
08:27"Пытали родителей и жен". Как СБУ подавляла подполье в Запорожье
08:25Эксперт предложил мирный способ смены власти на Украине
08:16Командир ополчения рассказал о "почти неограниченных" поставках оружия Киеву
08:16Эксперт назвали условие, при котором России не придется захватывать Киев
08:15Рожин объяснил, сможет ли Украина перейти в контрнаступление с западным оружием
08:15"Не будет таким, каким был раньше": основатель ДНР Пургин рассказал про будущее Донбасса
08:09"Европейцы будут мечтать о РФ": Цеков о возможном запрете виз для россиян
08:00Козин: базы флота в Одессе должны принадлежать здравой части Украины
07:58Индонезия может организовать встречу Путина и Байдена
07:46"Дряхлеющий президент": обозреватель назвал Байдена олицетворением упадка США
07:45"Политическое самоубийство для Европы": Марков о запрете въезда россиян в страны ЕС
07:37Систему защиты Запорожской АЭС усилили из-за угрозы новых обстрелов
07:30Обстрелы ЗАЭС продолжатся до освобождения Днепропетровской области - Царев
Лента новостейМолния