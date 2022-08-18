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Глава администрации Запорожской области рассказал о восстановлении региона

Глава администрации Запорожской области рассказал о восстановлении региона - 18.08.2022 Украина.ру

Глава администрации Запорожской области рассказал о восстановлении региона

Военно-гражданская администрации Запорожской области активно занимается развитием региона. Об этом заявил глава администрации Евгений Балицкий в эфире канала "Соловьев Live".

2022-08-18T21:47

2022-08-18T21:47

2022-08-18T21:47

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Балицкий рассказал, что в настоящий момент в регионе идет множество строительных работ. Особо он уделил внимание дорожному строительству. Отдельно глава администрации отметил вопрос газоснабжения - по его словам, в настоящий момент одной из приоритетных задач является обеспечение населения газом.Балицкий подчеркнул, что в регионе в настоящий момент идет бурное строительство. Он также отметил, что в развитии региона помогает опыт чиновников из России, недавно вошедших в состав руководства области.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости запорожья, освобождённые регионы украины, новости, строительство, дороги