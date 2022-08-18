https://ukraina.ru/20220818/1037845573.html
Глава администрации Запорожской области рассказал о восстановлении региона
Глава администрации Запорожской области рассказал о восстановлении региона - 18.08.2022 Украина.ру
Глава администрации Запорожской области рассказал о восстановлении региона
Военно-гражданская администрации Запорожской области активно занимается развитием региона. Об этом заявил глава администрации Евгений Балицкий в эфире канала "Соловьев Live".
2022-08-18T21:47
2022-08-18T21:47
2022-08-18T21:47
новости запорожья
освобождённые регионы украины
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строительство
дороги
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Балицкий рассказал, что в настоящий момент в регионе идет множество строительных работ. Особо он уделил внимание дорожному строительству. Отдельно глава администрации отметил вопрос газоснабжения - по его словам, в настоящий момент одной из приоритетных задач является обеспечение населения газом.Балицкий подчеркнул, что в регионе в настоящий момент идет бурное строительство. Он также отметил, что в развитии региона помогает опыт чиновников из России, недавно вошедших в состав руководства области.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/13/1036577242_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_6c765f6d7687fb311bac5af449416ef8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости запорожья, освобождённые регионы украины, новости, строительство, дороги
Новости Запорожья, освобождённые регионы Украины, Новости, Строительство, дороги
Глава администрации Запорожской области рассказал о восстановлении региона
Военно-гражданская администрации Запорожской области активно занимается развитием региона. Об этом заявил глава администрации Евгений Балицкий в эфире канала "Соловьев Live".
Балицкий рассказал, что в настоящий момент в регионе идет множество строительных работ. Особо он уделил внимание дорожному строительству.
У нас на Мелитополь - Бердянск построено уже около 10 километров из 107, которые запланированы.
Евгений Балицкий
Глава ВГА Запорожской области
Отдельно глава администрации отметил вопрос газоснабжения - по его словам, в настоящий момент одной из приоритетных задач является обеспечение населения газом.
Надеемся, что как можно быстрее приступит "Газпром" к прокладке трубы от направления "Донбасс-газа", в направлении Мелитополя, чтобы заместить тот газ, который нам перекрыла Украина.
Евгений Балицкий
Глава ВГА Запорожской области
Балицкий подчеркнул, что в регионе в настоящий момент идет бурное строительство. Он также отметил, что в развитии региона помогает опыт чиновников из России, недавно вошедших в состав руководства области.