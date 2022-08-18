Глава администрации Запорожской области рассказал о восстановлении региона - 18.08.2022 Украина.ру
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Глава администрации Запорожской области рассказал о восстановлении региона
Глава администрации Запорожской области рассказал о восстановлении региона - 18.08.2022 Украина.ру
Глава администрации Запорожской области рассказал о восстановлении региона
Военно-гражданская администрации Запорожской области активно занимается развитием региона. Об этом заявил глава администрации Евгений Балицкий в эфире канала "Соловьев Live".
2022-08-18T21:47
2022-08-18T21:47
новости запорожья
освобождённые регионы украины
новости
строительство
дороги
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Балицкий рассказал, что в настоящий момент в регионе идет множество строительных работ. Особо он уделил внимание дорожному строительству. Отдельно глава администрации отметил вопрос газоснабжения - по его словам, в настоящий момент одной из приоритетных задач является обеспечение населения газом.Балицкий подчеркнул, что в регионе в настоящий момент идет бурное строительство. Он также отметил, что в развитии региона помогает опыт чиновников из России, недавно вошедших в состав руководства области.
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новости запорожья, освобождённые регионы украины, новости, строительство, дороги
Новости Запорожья, освобождённые регионы Украины, Новости, Строительство, дороги

Глава администрации Запорожской области рассказал о восстановлении региона

21:47 18.08.2022
 
© Украина.руМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Украина.ру
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Военно-гражданская администрации Запорожской области активно занимается развитием региона. Об этом заявил глава администрации Евгений Балицкий в эфире канала "Соловьев Live".
Балицкий рассказал, что в настоящий момент в регионе идет множество строительных работ. Особо он уделил внимание дорожному строительству.

У нас на Мелитополь - Бердянск построено уже около 10 километров из 107, которые запланированы.

Евгений Балицкий
Глава ВГА Запорожской области
Отдельно глава администрации отметил вопрос газоснабжения - по его словам, в настоящий момент одной из приоритетных задач является обеспечение населения газом.

Надеемся, что как можно быстрее приступит "Газпром" к прокладке трубы от направления "Донбасс-газа", в направлении Мелитополя, чтобы заместить тот газ, который нам перекрыла Украина.

Евгений Балицкий
Глава ВГА Запорожской области
Балицкий подчеркнул, что в регионе в настоящий момент идет бурное строительство. Он также отметил, что в развитии региона помогает опыт чиновников из России, недавно вошедших в состав руководства области.
 
Новости Запорожьяосвобождённые регионы УкраиныНовостиСтроительстводороги
 
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